Eerste review Dacia Sandero Stepway (2021): wie wil er nog een Renault Clio?

Wat is opvallend aan de Dacia Sandero Stepway BiFuel (2021)?

Natuurlijk, we weten heus wel dat Dacia al lang geen spartaanse auto’s meer maakt, zoals de Logan. Maar toch waren we de eerste minuten verbluft vanwege alle luxe die in de Sandero Stepway te vinden is. En door het uiterlijk, want wat staat de Dacia Sandero Stepway aantrekkelijk te zijn met zijn oranje kleur, zijn stoere accenten rond de wielkasten, de skidplate onder de bumper en de gewelfde motorkap. De Stepway staat ruim vier centimeter hoger op z’n wielen dan de gewone Dacia Sandero.

Bij het instappen konden we onze sleutel in de zak houden. We keken uit op een smaakvol dashboard met een fraai multimediascherm en toen we de pook in z’n achteruit zetten, floepte de achteruitrijcamera aan. Alleen waar zit toch de knop van de stoelverwarming … helaas, die is niet te krijgen op de Dacia Sandero.



Wat is er goed aan de Dacia Sandero Stepway BiFuel (2021)?

Puur praktisch gezien, verrast de Dacia Sandero Stepway BiFuel met zijn ruimte. Zelfs achterin heb je met een lengte van 1,90 meter ruim voldoende hoofdruimte en ook de beenruimte kan er prima mee door. De kofferruimte met een inhoud van 410-1455 liter is groter dan die van de meeste concurrenten.

Onze Dacia Sandero Stepway BiFuel TCe 100 BiFuel rijdt op LPG, zodat je niet alleen veel geld in je zak houdt als je de auto afrekent, maar ook bij de pomp. De 100 pk sterke motor presteert keurig, met een 0-100 in 11,6 seconden en een topsnelheid waarvoor je je zelfs op de Duitse autobahn niet hoeft te schamen: 183 km/h. De motor is gekoppeld aan een handbak met zes in plaats van vijf versnellingen, waardoor hij op de snelweg best stil is. Wie liever een Dacia Sandero Stepway met automaat rijdt: dat kan ook, maar dan moet je de benzineversie met 90 pk kiezen.

De Dacia Sandero mag dan een budgetauto zijn, hij profiteert gewoon van de nieuwste techniek van het Renault-concern. Het comfortabele onderstel, dat eerder al werd geïntroduceerd op de Nissan Micra en de Renault Clio, maakt ook in de Sandero Stepway veel indruk.

Extra pluim voor de ontwerper: de Dacia Sandero Stepway is overzichtelijk. Hij heeft grote ramen waardoor ook in de winter voldoende licht naar binnen komt. Dat is tegenwoordig helemaal niet zo vanzelfsprekend. Laat Dacia een voorbeeld zijn voor concurrerende merken!



Wat bevalt minder aan de Dacia Sandero Stepway BiFuel (2021)?

Het zegt voldoende dat we even over deze vraag moeten nadenken. De ontbrekende stoelverwarming noemden we al, met warme billen kun je de donkere januarimaand net wat beter aan. Maar soit, dat zijn de kleine ongemakken van een budgetauto.

Wie van sportief rijden houdt, zal niet vrolijk worden van de besturing, die rond de middenstand gevoelloos is. Maar kunnen we dat de Dacia Sandero Stepway nou echt aanrekenen? Hij is nooit bedoeld om de adrenaline tot grote hoogten te laten stijgen.



Wanneer komt de Dacia Sandero Stepway BiFuel (2021) naar Nederland en wat is de prijs?

De Dacia Sandero en Dacia Sandero Stepway zijn al te bestellen en wordt nog in januari 2021 in de showroom verwacht – als ze ooit weer opengaan. De prijs van de Dacia Sandero Stepway is 16.290 euro (TCe 100 BiFuel). Hoef je de stoere offroad-look niet, dan krijg je de gewone Dacia Sandero mee voor een prijs van 13.490 euro. De prijs van een Dacia Sandero met automaat is een stuk hoger, je betaalt 17.990 euro. De Stepway met automaat kost zelfs 20.390 euro.

De meerprijs van de Comfort-uitvoering is 1500 euro. Wij zouden even doorsparen voor deze versie, je krijgt dan een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, een mooier aangekleed dashboard, een groot multimediascherm dat Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt en de tegenwoordig wél onmisbare airconditioning.



Wat vind ikzelf van de Dacia Sandero Stepway BiFuel?

Het was een onverwacht aangename kennismaking. De Sandero Stepway is praktisch als vanouds, maar heeft aan uitstraling gewonnen. De prijs van de technisch identieke Renault Clio ligt voor de meeste versies zomaar 4000 euro hoger (eerder onderzochten we al of er een addertje onder het gras zat en keken we of de Dacia Sandero duurder dan de Renault Clio was) …. Eigenlijk is de hamvraag: wie wil er eigenlijk nog een Renault Clio?