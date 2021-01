Test - De Land Rover Defender 90 is kort, maar krachtig

We bevinden ons op slechts twee uur rijden van het metropool Londen. Toch wordt onze omgeving gedomineerd door donkere loofbossen, steile heuvels en ruim 20.000 fazanten. Maar onze aandacht wordt vooral opgeëist door een bijna 90 kilometer lang traject van zuigende blubber en metersdiepe modderplassen.

Testingenieurs van Land Rover zijn hier stamgasten

We zijn neergestreken op het enorme landgoed van Eastnor Castle, waar een onverharde route is uitgestippeld die niet onderdoet voor een jungletoer door Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Geen wonder dat de testingenieurs van Land Rover hier al 50 jaar stamgasten zijn.

De laatste tijd werden vooral veel nieuwe Defenders op het landgoed gesignaleerd. Logisch, want de nieuwe generatie van de Britse icoon moest natuurlijk minstens zo terreinvaardig worden als zijn voorvader. De Land Rover Defender 110 wist ons zowel op het asfalt als op onverhard wegdek te overtuigen. Met zijn 44 centimeter ingekorte wielbasis belooft de compacte 90 een nog betere modderkruiper te zijn. Bovendien is hij lichter en handzamer.

Een legertje camera's en het Terrain Response System

Op het landgoed staat een smetteloze metallic grijze Defender 90 voor ons klaar, voorzien van de nieuwe instap-dieselmotor. Dat is een drieliter zescilinder-in-lijn, voorzien van mild hybrid-techniek. Hij legt een vermogen van 200 pk en een koppel van 500 Nm op het asfalt. Of in de modder - wat je wilt. Samen met de vierwielaandrijving sleurt de dikke diesel de 2,3 ton wegende auto moeiteloos door hardcore natuur. Bospaden die in modderstromen zijn veranderd, bijna loodrechte hellingen en zompige weilanden vormen geen enkel beletsel.

Onder leiding vaneen heleboel elektronische Franken de Boer, laveert zelfs een offroad-leek soepeler door de prut dan Memphis door de verdediging van FC Knudde. Het Terrain Response System is zo'n handige coach, maar onderschat ook het legertje aan camera's niet. Die tonen feilloos wat zich voor en naast de auto afspeelt. Ook als het perspectief heuvelopwaarts bestaat uit niets dan een grijze hemel van waaruit het 'katten en honden regent'. Met al die hulptroepen, de achttraps automaat en het capabele aandrijfsysteem heb je weinig meer nodig dan je pink en je grote teen.

De testauto is voorzien van stalen schroefveren, en heeft standaard meer bodemvrijheid dan de luchtgeveerde versies. Per drukknop met de rijhoogte spelen is er niet bij, zodat de Defender soms met zijn buik en billen door de drek schuifelt. Hij haalt er zijn brede schouders over op.

Met de hogedrukreiniger je Land Rover Defender te lijf

De inzittenden krijgen weinig van dit moddergevecht mee, al klampen ze zich op de steilste heuvels en aan de rand van diepe afgronden graag vast aan de stevige handgrepen. Hoogtevrezers zullen de blik daarbij dankbaar fixeren op wat zich ín de auto afspeelt. Het gave interieur is een geslaagde cocktail van retro en hypermodern en van hoogwaardig en robuust. De portierbekleding met de nostalgisch ogende inbusbouten schijnt zelfs bestand te zijn tegen hogedrukreinigers. Wel lijkt het ons verstandig om het mooie digitale instrumentarium en het grote touchscreen bij hardhandige douchebeurten even af te dekken.

Overigens valt de ruimte achterin ons alleszins mee. We hadden gerekend op klemmende knieën en vastzittende voeten, maar het verschil in lengte en wielbasis is vooral ten koste gegaan van de bagageruimte. Daarin kun je nu nog 397 tot 1563 liter kwijt, tegen 972 tot 2277 liter in de Defender 110.

In het terrein verbaast de auto je vooral door het gemak waarmee hij zelfs de zwaarste hindernissen overwint. Tegelijk is het comfort op de openbare weg onverwacht goed. Toegegeven, door zijn ingekorte wielbasis is de 90 iets stugger dan de 110, desondanks degradeert hij de oude Defender op asfalt definitief tot een stokoude oldtimer. Alleen het windgeruis herinnert nog vaag aan het oermodel, maar dat is alles. Geen rammel- en klappergeluiden, goede stoelen, een stille aandrijflijn en prima prestaties onderscheiden de nieuweling van zijn voorganger. Voorzien van de krachtigste motor (400 pk) en 22-inch wielen kan de Defender zelfs voor het eerst in zijn bestaan de 200 km/h-grens slechten. Klinkt leuk, alleen kan bijna elke ordinaire suv dat ook. Maar wat de simpelste Defender in het terrein presteert, doet geen enkele suv hem na. Of het moet er eentje van hetzelfde merk zijn …

Conclusie

De Land Rover Defender 90 verwijst vrijwel alle suv's naar het land der overbodigheden. Helaas is de korte versie er nog niet als plug-in hybride, waardoor de prijs zich in Nederland op voor velen onbereikbare hoogte bevindt. Deze instantklassieker verdient wat mij betreft beter. Gelukkig is er een ontsnappingsroute, in de vorm van de driezits bedrijfsversie op grijs kenteken.