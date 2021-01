Eerste review: Alleen voor de V8 zou je de Lexus LC 500 Convertible al kopen

Wat valt er op aan de Lexus LC 500 Convertible?

Wat je ook van Lexus’ uitgesproken designtaal vindt, op de Lexus LC 500 komen de Predator-bek en alle scherpe lijnen en vouwen uitstekend tot hun recht. De Convertible oogt laag en vooral breeeeed. Schuin van voren is zijn mooiste hoek. Dan komt zijn elegante basisvorm het beste tot zijn recht. Schuin van achteren oogt-ie minder fijn. Vooral bij de Convertible valt op hoe visueel zwaar de kont van de LC eigenlijk is. Bijna hypnotiserend zijn de 3D-achterlichten, die als hologrammen uit een oude sciencefictionfilm in de diepte verdwijnen.

Wat is er goed aan de Lexus LC 500 Convertible?

De Lexus LC vindt zijn oorsprong in de prachtige Lexus LF-LC Concept uit 2012, die vrijwel ongewijzigd in productie ging. De coupéversie van de LC debuteerde in 2016 en is er in twee versies: met een 3,5-liter V6 en hybridetechniek (de 359 pk leverende LC 500h) of met een atmosferische 5,0-liter V8 met 477 pk. Om wat voor reden dan ook, is de hybride-aandrijflijn van de LC 500h niet leverbaar in de open LC.

Onze testauto is uitgevoerd met de enige optie in de Lexus LC-prijslijst: metallic lak. De wondermooie donkergroene kleur heet Terrane Khaki en is gecombineerd met een beige cabriokap (zwart kan ook). Het dak neemt in zijn weggevouwen positie geen hap uit de kofferbak. En dat is maar goed ook, want van de 149 liter kleine bagageruimte kun je geen litertje missen.

De LC 500 Convertible is een 2+2, dus heb je achter de stoelen twee minizitjes, die alleen geschikt zijn voor kinderen, huisdieren of weekendtassen. De afwerking van de cabine is voorbeeldig. In een BMW vind je op plekken waar je niet vaak kijkt goedkope kunststoffen, maar niet in deze Lexus. Elk hoekje, elk gaatje is afgewerkt met leer, alcantara of aluminium. Wat een interieur!

En wat een motor! Want de LC 500 Convertible komt pas echt tot leven als je zijn achtcilinder start. Hij blaft ter attentie met een uithaal waar Otis Redding trots op zou zijn. Het is een trucje, want Lexus heeft het motormanagement zo geprogrammeerd dat de V8 bij het aanslingeren iets langer hoog in de toeren blijft dan nodig is.

Het zij het merk vergeven, want als je zo’n fabelachtige krachtbron hebt ontwikkeld, mag je er zo opzichtig mee pronken als je maar kan. De achtcilinder van de LC is een meesterstuk, een tour de force, een verslavende drug. Je oren moeten om de paar minuten – nee, seconden – een nieuwe dosis van zijn hemelse gebrul hebben. Alleen van de V10 in de Lexus LFA krijg je meer kippenvel.

Een echte sportwagen is de LC niet. Daarvoor is hij te zwaar, niet scherp genoeg. Wat hij wel is, is een superieure grand tourer. Met de Lexus moet je continenten doorkruizen, als het kan met de kap naar beneden. Want de stuur-, stoel- en nekverwarming houden je zelfs als het buiten 4 graden is heerlijk op temperatuur. Geloof ons, wij hebben het uitgeprobeerd.

Wat kan er beter aan de Lexus LC 500 Convertible?

Pas op als je op straat parkeert of een ondergrondse garage binnenrijdt! De Lexus meet bijna 2 meter in de breedte, staat op enorm kwetsbare 21-inch lichtmetalen wielen en heeft een behoorlijk onoverzichtelijke carrosserie. Bij vergelijkbare auto’s kun je dan vaak vertrouwen op een 360-graden camera, maar helaas … die heeft de LC niet.

Want als de auto ergens op achterblijft, dan is dat op elektronicagebied. Hij heeft alles wat je nodig hebt (behalve de 360-graden camera dan), maar de concurrentie heeft meer. Bovendien vinden wij de bediening van het infotainmentsysteem niet ideaal. Je went eraan, absoluut, maar het touchpad op de middenconsole vergt toch meer aandacht dan een draaiknop of een touchscreen.

Wanneer komt de Lexus LC 500 Convertible en wat kost-ie?

De Lexus LC 500 Convertible is al leverbaar. Hij kost in Nederland 186.995 euro, wat vooral komt door de meer dan 50.000 euro (!) aan BPM die erop zit. De optielijst is kort. Je kunt maar één ding bestellen: metallic lak voor 1395 euro.

Wat vind ikzelf van de Lexus LC 500 Convertible?

Ga eens heel snel weg met je Aston Martin Vantage Roadster of BMW 8-serie Cabrio! Als ik op 31 december de loterij had gewonnen (op mijn lotnummer viel welgeteld 0 euro), dan was ik linea recta naar de Lexus-dealer gereden. Dat uiterlijk. Die cabine. Die V8. Dat geluid. De Lexus LC 500 is een top-GT, die een groter publiek verdient dan hij krijgt. Want in Nederland gaat zo goed als niemand de LC 500 Convertible aanschaffen. En dat is jammer.