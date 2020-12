Test BMW 320i of Mazda 6 Skyactiv-G 194 - welke levert de beste prestaties?

BMW monteert in de 320i een motortype dat we in veel nieuwe middenklassers tegenkomen: een viercilinder lijnmotor met turbo. Uit twee liter cilinderinhoud haalt de Dreier een vermogen van 184 pk. Vanaf 1350 tpm heeft de motor 300 newtonmeter koppel beschikbaar.

Geen turbo, maar Skyactiv

Mazda gaat op veel terreinen zijn eigen weg. De benzinemotoren van het Japanse merk doen het zonder turbo, maar met een relatief grote cilinderinhoud en een hoge compressieverhouding (13 : 1). Onder de kap van de Mazda 6 Skyactiv-G 194 ligt een viercilinder met een inhoud van 2,5 liter. Hij is goed voor een vermogen van 194 pk, tien stuks meer dan zijn tegenstrever. Met zijn koppel van 258 Nm bij 4000 tpm moet hij juist zijn meerdere erkennen in de BMW.



Verbruik BMW 320i en Mazda 6

Ter beperking van het brandstofverbruik kan de Mazda-motor twee van de vier cilinders tijdelijk buiten werking stellen als de bestuurder weinig vermogen vraagt. Niettemin drinkt de Japanner een flinke slok meer dan de BMW. Tijdens de testperiode meten wij een gemiddelde benzineconsumptie van 7,9 l/100 km (1 op 12,7). Terwijl de BMW 320i genoegen neemt met 7,0 l/100 km (1 op 14,3).



“De Mazda 6 is geen slome duikelaar, maar de BMW 320i reageert alerter op het gaspedaal.”

Voor alle duidelijkheid: dat zijn de scores inclusief de prestatiemetingen en snelle autobahn-etappes. Als je met beleid gas geeft en je aan de Nederlandse maximumsnelheden houdt, kan het stukken zuiniger. Sterker nog: dan zul je op de verbruiksmeter regelmatig een 5 voor de komma voorbij zien komen. Daarmee onderstrepen deze moderne middenklassers op benzine dat ze een serieus alternatief zijn voor auto's met dieselmotor.



Merkbaar minder koppel



Tijdens het rijden merk je goed dat de Mazda bij lage toerentallen veel minder koppel voorhanden heeft dan de BMW. De Mazda 6 is geen slome duikelaar, maar de 320i reageert onder alle omstandigheden alerter op het gaspedaal. De soepele, snelle achttraps automaat en de motor van de BMW werken net zo effectief samen als Gullit en Van Basten tijdens hun glorietijd bij AC Milan. Ook zorgen ze voor een mooie, lineaire vermogensafgifte.



BMW sneller naar 100 km/h

Hoewel de Mazda iets lichter is en meer pk's heeft dan de BMW, moet hij op de honderdsprint een halve seconde op de Duitser toegeven. De BMW 320i sprint in 7,7 seconden naar de 100 km/h, bij de Mazda zetten we de stopwatch na 8,2 tellen stil. Sprinten we door naar 150 km/h, dan zijn we in de BMW na 16,5 seconden klaar. De Mazda tikt de 150 na 17,8 seconden aan. De topsnelheid van de BMW bedraagt 235 km/h, de Mazda 6 moet bij 223 km/h zijn meerdere erkennen in de luchtweerstand. Bij 130 km/h maakt BMW's viercilinder slechts 1900 toeren per minuut, in de Mazda staat de naald van de toerenteller dan al bij 2700 tpm.



Prijzen Mazda 6 en BMW 320i

Koopjes zijn deze twee auto's niet. De Mazda 6 is er weliswaar al voor zo'n 37 mille, maar dan krijg je de 2.0 met 145 pk en de basisuitrusting. De testauto met 194 kost 49.790 euro. Voor dat geld krijg je wel standaard een zestraps automaat en een complete uitrusting. Zo zijn een leren interieur, 19-inch lichtmetaal, een adaptieve cruisecontrol en navigatie standaard.

De BMW 320i kost in de basisuitvoering 49.042 euro. De achttraps automaat is bij de prijs inbegrepen, maar voor een navigatiesysteem, leren bekleding en adaptieve cruisecontrol rekent BMW stevige meerprijzen. Af fabriek staat de BMW 320i op 16-inch lichtmetalen wielen.