Hybride suv’s getest: Waarom is de Mitsubishi Outlander 3000 tot 14.000 euro goedkoper?

Mitsubishi Outlander PHEV is al wat ouder

De veiligheidsuitrusting verklapt dat de Outlander PHEV al een tijdje meegaat. Hij rolt al sinds 2012 van de band en alleen de duurste uitvoeringen beschikken over rijhulpsystemen die we tegenwoordig voor lief nemen. Zoals rijstrookassistentie, dodehoekwaarschuwing en adaptieve cruisecontrol.

De Ford Kuga is jongste suv van dit drietal en wordt altijd geleverd met een noodremsysteem met herkenning voor auto's, voetgangers en fietsers, rijstrookassistentie en mistlampen met bochtverlichting. In de prijslijst staat een prachtig assistentiepakket met adaptieve cruisecontrol, verkeersbordherkenning, dodehoekwaarschuwing en een volledig automatische parkeerhulp. Zo ben je voor 1250 euro in een keer klaar.

Bij BMW moet je het merendeel van de rijhulpsystemen los aanvinken en afrekenen.

Logge rijeigenschappen Outlander PHEV

Op het onderdeel rijeigenschappen profiteert de X1 van zijn sportieve onderstel. De BMW stuurt direct in, is heel precies te plaatsen en bouwt hoge bochtsnelheden op. Het ESP ziet logischerwijs geen reden om in te grijpen, met snelle rondetijden en hoge slalomsnelheden als resultaat. Hoewel Fords bekendstaan als lekker sturende auto's, is het toch echt de BMW die op dit testonderdeel de dienst uitmaakt.

De Kuga is de enige testauto met voorwielaandrijving en hij wordt - net als de Outlander PHEV - vroeg afgeremd door de elektronische scheidsrechter. Dat neemt niet weg dat de Ford directer stuurt en minder carrosseriebewegingen laat zien dan de logge Mitsubishi.

Laag verbruik, mits je fanatiek stekkert

Vorige week testten we het verbruik van de Outlander, de X1 en de Kuga. Daaruit blijkt dat de bijna twee ton wegende Mitsubishi 6,1 liter benzine per 100 kilometer verbruikt. Onderweg versnoept hij ook 6,9 kilowattuur aan elektrische energie. Zijn concurrenten verbruiken iets minder stroom, in ruil voor iets meer benzine.

Prijs: Outlander PHEV leverbaar in zes uitvoeringen

BMW's kleinste stekker-suv kost 50.064 euro. Zulke hoge bedragen kom je in de prijslijst van de Ford Kuga niet tegen. De Kuga Plug-in Hybrid heeft een basisprijs van 39.295 euro. Bij Mitsubishi kun je met elk budget terecht, want de Outlander PHEV is leverbaar in zes uitvoeringen variërend in prijs van 35.990 tot 52.490 euro.

Kijken we naar bloedstollende aspecten zoals wegenbelasting, garantie en restwaarde, dan blinkt de BMW X1 uit met zijn relatief hoge restwaarde (procentueel gezien) en belonen we de Mitsubishi voor de vijf jaar fabrieksgarantie. Daar staat tegenover dat de Outlander PHEV ruim honderd kilo zwaarder is dan zijn toch al zware concurrenten, waardoor hij twee treden hoger staat op de wegenbelastingladder. Maar doordat alle auto's heel zuinig gereden kunnen worden, vallen ze in het halftarief en valt de belasting per kwartaal reuze mee.

Conclusie

De Outlander PHEV is in de basis al acht jaar oud, wat je terugziet aan de matige veiligheidsuitrusting, het verouderde dashboard en de wat logge rijeigenschappen. Dit verklaart hoe Mitsubishi hem zo goedkoop in de markt kan zetten.

De plug-in hybride Outlander kan het tempo van zijn veel jongere concurrenten dus niet meer bijhouden, maar met veel binnenruimte, vijf jaar garantie en een laag prijskaartje, heeft hij ook zijn pluspunten.

