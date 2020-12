Test - Kan de elektrische BMW iX3 zijn bijtelllingsnadeel goedmaken?

De transitie naar elektrische mobiliteit is in volle gang. Niemand weet precies hoe de wereld van morgen eruit zal zien, maar inmiddels vinden allerlei verschuivingen plaats. Sommige concerns zetten vol in op de EV, andere merken kijken de kat uit de boom en spreiden hun investeringen liever. Zo is de BMW X3 leverbaar met én een benzinemotor, én een diesel, én als plug-in hybride. Daar komt nu ook een volledig elektrische versie bij: de eerste bootlading vanuit het Chinese Shenyang kan elk moment aanmeren aan Europese wal. In januari betreden de eerste iX3's het Nederlandse wegennet. BMW gaat de auto leveren voor 67.500 euro. Als de zakelijke iX3 ook privé wordt gebruikt, rekent de fiscus per 1 januari een bijtelling van 12 procent over de eerste 40.000 euro en de volle bijtellingsmep van 22 procent over het resterende aankoopbedrag.

Blauw voert binnen en buiten de boventoon

De BMW iX3 trekt een zuinig mondje en lijkt te willen vertellen dat-ie het ook niet kan helpen. De nieuwe voorbumper is het belangrijkste herkenningspunt, blauwe elementen en natuurlijk het i-logo op de achterklep bevestigen de elektrische identiteit. Ook van binnen voert blauw de boventoon. Vergeleken met een X3 op benzine of diesel, hoeven de inzittenden geen vierkante centimeter aan binnenruimte in te leveren: de motor, overbrenging en stroomvoorziening zijn op heel handige wijze onder het plaatwerk weggewerkt.

Net als bij de BMW i3, zit de elektromotor tussen de achterwielen. De accu (nettocapaciteit 74 kWh) is in de vloer van de auto verwerkt. Een cardanas ontbreekt, de iX3 wordt uitsluitend met achterwielaandrijving leverbaar. In de neuspartij is de onboard-charger ondergebracht. Koppel je de iX3 aan een wallbox (11 kW wisselstroom), dan duurt het 7,5 uur voordat de batterij weer helemaal vol is. Aan een snellaadpaal (150 kW gelijkstroom) is de batterij na 34 minuten laden weer voor 80 procent gevuld.

BMW iX3 heeft kunstmatige intelligentie

Met het oog op het vermogen van 211 kW (286 pk), kan de iX3 ten opzichte van andere elektrische suv's wat slapjes overkomen, maar dat idee verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer je voor de eerste keer de stroomtoevoer opentrapt. Ook al weegt de iX3 bijna 2200 kilo, zijn prestaties liegen er niet om. Je zit in 6,8 seconden op de honderd, en de motor blijft er krachtig aan sleuren totdat de elektronische begrenzer je bij 180 km/h een halt toeroept. Harder wil de iX3 niet, anders zou de stroomvoorraad wel heel snel opraken.

Volgens de WLTP-opgave van BMW, haalt de iX3 een afstand van 460 kilometer op een acculading. Dat is mogelijk dankzij kunstmatige intelligentie: de elektronica analyseert de omgeving voortdurend, en anticipeert op het verloop van de weg. Op die manier schakelt de techniek voortdurend tussen regeneratief remmen en een vrijloop - het zogenaamde 'zeilen' - zonder dat je er erg in hebt. Dit helpt om het maximale uit de batterijen te persen. Na 200 niet zo héél zuinig gereden testkilometers, geeft de boordcomputer van de iX3 nog altijd een resterende reikwijdte van 200 kilometer aan.

Het bijtellingsvoordeel is beperkt, helaas

Dat de BMW iX3 in China wordt gebouwd, is geen reden om te vrezen voor de bouwkwaliteit. Op dit gebied laat de auto geen steken vallen. De materialen en de afwerking zijn van het hoge niveau dat we van BMW gewend zijn. Een goede eerste indruk. En dat geldt ook voor de rijbeleving. Dankzij de achterwielaandrijving (en de wetenschap dat 57 procent van het totaalgewicht op de achterwielophanging leunt) heeft de elektrische suv dynamische rijeigenschappen en een stuurgevoel dat identiek is aan dat van een BMW met verbrandingsmotor.

Voor hoogstaand comfort ben je bij de iX3 eveneens aan het goede adres. De vering en schokdemping reageren fijngevoelig op het verloop van het wegdek. Resteert ten slotte de vraag, of de BMW iX3 zijn prijs van 67.500 euro waard is. Aan zijn kwaliteiten zal het niet liggen. Maar met een bijtelling van 12 procent op de eerste 40.000 euro en 22 procent op het resterende bedrag, zullen vermoedelijk maar weinig zakelijke rijders voor deze kwaliteiten vallen.

Conclusie

De BMW iX3 is een bijzonder uitgewogen auto. Hij biedt prima prestaties en een bruikbare actieradius, en combineert dat met rijeigenschappen die je van een BMW mag verwachten. De iX3 is een welkome aanwinst voor de EV-markt. Alleen is de Nederlandse EV-gebruiker nog veel gevoeliger voor fiscale voordelen. En die heeft de BMW iX3 helaas maar zeer beperkt te bieden.