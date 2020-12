Top 10 - De meest gelezen rij-impressies van 2020

1 - Eerste review - Volkswagen Golf 8

Na een lang voorspel hebben we eindelijk zelf kunnen rijden met de Volkswagen Golf 8. Hij kijkt een beetje boos, en het dashboard is drastisch veranderd. Toch wil ook de nieuwe Golf graag een allemansvriend blijven. We zijn benieuwd of dat gaat lukken.

2 - Eerste review - Polestar 2

De Polestar 2 is een serieus alternatief voor een Tesla Model 3. En ik zal je vertellen waarom. Grappig trouwens, dat de ‘Model 3-killer’ niet van Audi, BMW of Mercedes komt, maar van Polestar – een nieuw automerk dat sterke banden met Volvo heeft.

3 - Eerste review - Hyundai Kona Electric

Hyundai kon zichzelf wel voor z’n kop slaan. Toen Nederland in 2019 massaal aan de Tesla Model 3 ging, had Hyundai óók een geweldige aanbieding. Dat was de Kona Electric, eveneens met 4 procent bijtelling. Maar de fabriek in Zuid-Korea kon de vraag niet aan.

4 - Eerste review - Skoda Enyaq iV

De elektrische Skoda Enyaq iV wordt pas begin 2021 op de markt verwacht, wij rijden er nu al mee. Waarbij we meteen vertellen hoe zit met de prijs en de actieradius.

5 - Test - De nieuwe Skoda Octavia is groot en sterk

Bij de vierde generatie van de Skoda Octavia draait alles om technologie. In het dashboard is geen knop meer te vinden en de auto zit van onder tot boven vol met veiligheidssnufjes. Maar de klassieke Octavia-deugden bleven ook: het is en blijft een ruime auto.

6 - Eerste review - Mercedes-Benz GLB

‘Wat een mooi compact suv’tje’, dachten we op basis van de eerste foto’s van de Mercedes-Benz GLB. Maar schijn bedriegt. Want zo klein is de nieuweling helemaal niet.

7 - Eerste review - Ford Kuga

Tot nu toe moest je bij Ford goed zoeken naar stekkerauto’s in de prijslijst. Maar met de Ford Kuga is er eindelijk een relatief betaalbare plug-in hybride. Waarom moet je snel zijn als je er een wilt kopen?

8 - Eerste review - Volvo XC40 Recharge P8

Pas aan het einde van 2020 komt de eerste elektrische Volvo naar Nederland. Maar met de elektrische Volvo XC40 P8 Recharge AWD maakt Volvo wel een daverende inhaalslag. Waarom is dit de beste Volvo XC40?

9 - Eerste review - Toyota Yaris Hybrid

Toyota, wat doet u nu? De Yaris is traditiegetrouw een wat belegen b-segmenter, dus het model dat nu voor ons staat is een aangename verrassing. ‘No more boring cars’, is sinds een paar jaar het mantra van Toyota, en dat blijkt.

10 - Eerste review - Ford Puma

Wat maakt de Ford Puma (2020) anders dan alle andere compacte suv's die de wegen overspoelen? Met die vraag in het achterhoofd stapten we achter het stuur van de Puma, die in Nederland alleen geleverd wordt met EcoBoost Mild Hybrid-motoren.