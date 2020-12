Welke hybride suv met stekker is het zuinigst? BMW X1, Ford Kuga of Mitsubishi Outlander

Na de verkoopexplosie van de Mistubishi Outlander PHEV in 2013, bleef de stekkerhybride lange tijd een vrij zeldzame autosoort. Maar daar komt nu echt verandering in. Met de toenemende drang naar elektrificatie, groeit het aanbod. Opladen doe je thuis of aan een openbare laadpaal, met als financieel voordeel dat stroom bijna altijd goedkoper is dan benzine. Nu het aanbod groeit, zijn klanten voor een stekker-suv niet langer automatisch aangewezen op de Outlander PHEV. Wij vergelijken hem met de sportieve BMW X1 xDrive25e en de gloednieuwe Ford Kuga Plug-in Hybrid.

Motoren en verbruik

De BMW X1 heeft een 125 pk sterke driecilindermotor. De 1,5-liter turbomotor doet zijn werk vrijwel trillingvrij en werkt soepel samen de elektromotor van 95 pk. Met als resultaat dat de X1 de best presterende aandrijflijn van allemaal heeft. Geholpen door de snel en correct schakelende automaat sprint hij in exact 7 seconden naar de honderd. De Ford Kuga doet er 1,8 seconden langer over en de Mitsubishi Outlander is zelfs 2,5 seconden langzamer.

Niet alleen hun temperament is anders, Ford en Mitsubishi gebruiken ook andere techniek. Beide merken kiezen voor een viercilindermotor die werkt volgens het efficiënte Atkinson-principe. Het doel is een laag verbruik en bij de Outlander PHEV met twee elektrische hulpmotoren en een gecombineerd vermogen van 224 pk, is dat ook het geval. De bijna twee ton wegende testauto verbruikt slechts 6,1 liter benzine per 100 kilometer. Onderweg versnoept hij ook 6,9 kilowattuur aan elektrische energie.

Misschien doet de BMW X1 het dan wel beter: hij verbruikt 0,2 l/100 km méér benzine, maar heeft met 4,4 kWh de minste stroom nodig. Voor zo'n grote auto is de Kuga eveneens behoorlijk zuinig: 6,6 liter brandstof en 5,2 kilowattuur elektrische energie verbruikt-ie. De 152 pk sterke viercilinder wordt geholpen voor een elektromotor met 131 pk.



Testverbruik per 100 kilometer

Mitsubishi Oulander PHEV (35.990 euro): 6,1 liter en 6,9 kWh



BMW X1 xDrive25e (50.064 euro): 6,3 liter en 4,4 kWh

Ford Kuga Plug-in Hybrid (39.295 euro): 6,6 liter en 5,2 kWh

Elektrische actieradius: de Kuga komt het verst

Alle drie de plug-in hybrides hebben een elektrische actieradius van ongeveer 40 kilometer. De BMW en de Mitsubishi zitten daar iets onder, de Ford net erboven. Dat komt niet helemaal als een verrassing, want de Kuga heeft het grootste accupakket. (14,4 kWh). De X1 moet het doen met 10 kWh en de Outlander heeft 13,8 kWh.

Terugroepactie Kuga Plug-in Hybrid

Na voltooiing van onze test heeft Ford de productie en levering van de Kuga Plug-in Hybrid stilgelegd. Ford heeft ook een terugroepactie opgezet. Alle bezitters moeten met hun auto terug naar de garage. Het complete batterijpakket moet vervangen worden, omdat er - door een productiefout - brand kan ontstaan tijdens het laden.



