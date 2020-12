Test: Kia e-Niro of Volkswagen ID.3 - actieradius is ook niet alles

Bij elektrische auto’s speelt de actieradius een belangrijke rol. Alleen als je op een acculading een afstand kunt afleggen die een beetje in de buurt komt van een tank benzine in een niet-elektrische auto, wordt een elektrische auto een aantrekkelijk alternatief. En hoe minder tijd je kwijt bent aan het opladen van de batterijen, des te liever.

Kia e-Niro verslaat Volkswagen ID.3 op actieradius

De eigenaar van de Kia e-Niro heeft de minste elektrostress: met zijn accupakket van 64 kWh, rijdt de auto in de praktijk bijna 400 kilometer op één lading. De Hyundai Kona Electric doet daar met zijn identieke techniek nauwelijks voor onder.

De ID.3 wordt in eerste instantie alleen verkocht met een batterij van 58 kWh, en houdt het door zijn hoge energieverbruik van 17,9 kW op 100 km na 320 kilometer voor gezien. De BMW draagt de rode lantaarn. Ook al springt hij het efficiëntst met de stroomvoorraad om (15,5 kWh/100 km), na 240 kilometer moet de dichtstbijzijnde laadpaal in het zicht zijn.

Snelladen gaat het snelst met de Volkswagen ID.3

Wanneer de accu’s opgeladen moeten worden, en je bezoekt een snellaadpaal met een laadvermogen van 100 kW, dan kun je met de Volkswagen na 35 minuten weer op pad met een tot 80 procent gevulde batterij. De BMW komt niet verder dan een laadvermogen van 50 kW, maar heeft ook maar een relatief klein accupakket van 37,9 kWh. Snelladen van bijna leeg tot 80 procent duurt ongeveer drie kwartier.

Beide Zuid-Koreanen komen de meeste stroom halen, maar ondanks een laadvermogen van 77 kW kan het bijna een uur duren weer op 80 procent uit te komen. Waarom snelladen we eigenlijk maar tot 80 procent? Omdat de laatste 20 procent veel meer tijd kost om bij te laden. Pas als je je bestemming hebt bereikt, is het interessant om de accu’s volledig af te toppen.

Kia e-Niro is een ruimtewonder

Een elektromotor is uiterst compact van constructie, maar de batterijen moeten ook nog ergens naartoe. Voor een auto-ontwerper een grote uitdaging, want de inzittenden willen uiteindelijk niets aan leefruimte opofferen.

Bij het nieuwe modulaire elektrische platform van Volkswagen zijn alle batterijen in het sandwichpaneel van de vloer verwerkt. Op die manier wordt nauwelijks ruimte opgeofferd, en het zwaartepunt van de auto blijft heel laag. Het interieur van de ID.3 is dan ook riant te noemen: eerder van Passat- dan van Golf-proporties. Alhoewel je achterin ook weer niet zoveel hoofdruimte hebt als in de Golf 8.

Achter in de BMW i3 zitten twee passagiers bil-aan-bil en schouder-aan-schouder. Sowieso vergt de entree tot de tweede zitrij de nodige lenigheid, doordat de smalle achterdeurtjes in tegengestelde richting van de voorportieren openen. Een geinige, maar onpraktische gimmick.

De Kia e-Niro is een ruimtewonder: dankzij zijn forse afmetingen hebben de hoofden en ledematen van de inzittenden volop bewegingsvrijheid, en achterin past 451 tot 1405 liter bagage. Daarmee vergeleken is zelfs de ID.3, met zijn zeer bruikbare laadvolume van 385 tot 1267 liter, een kleine auto.

Dashboard van de ID.3 stelt teleur op 2 manieren

Het dashboard van de Volkswagen ID.3 vertoont in grote lijnen gelijkenissen met dat van de BMW i3. Een belangrijk verschil is echter het materiaalgebruik: geen duurzame stoffen zoals in de i3, maar hard plastic zover het oog reikt.

Ook beide Koreaanse EV’s maken vanbinnen een hoogwaardiger indruk dan de Volkswagen. Met zijn materialen en afwerking gooit de ondertussen zeven jaar oude BMW i3 nog steeds hoge ogen, ook al zijn de viltachtige panelen van geperste plantvezels niet ieders smaak. Het iDrive-systeem is nog van een oudere generatie, maar de bediening van het geheel roept geen vragen op. Het bewijs dat de BMW i3 in tal van opzichten nog beslist niet is verouderd.

De Hyundai en de Kia hebben een conventioneel dashboard met grote knoppen op de plaats waar je ze verwacht. Een heel contrast met de digitale wereld van de Volkswagen ID.3, die gebruikmaakt van hetzelfde nieuwe bedieningssysteem als de Golf 8. Samengevat: neem alle tijd om je de bediening eigen te maken. Die zul je namelijk nodig hebben. Soms moet je een paar keer op een icoontje drukken om een functie in/of uit te schakelen, doordat het aanraakscherm niet direct reageert.

Voor de temperatuurregeling dien je zelfs naar een ander menu te bladeren en schuif je een ‘slider’ met je vinger naar warm of koud. Allemaal erg omslachtig: doe ons maar een ‘ouderwetsche’ draaiknop!

