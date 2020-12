Test: Hyundai Tucson Hybrid (2021)

Hyundai voert de druk op de concurrenten op. Na vijfenhalf jaar introduceert het merk een gloednieuwe Tucson, die weleens kan uitgroeien tot de norm in zijn segment. Het kwam niet bij de ontwerpers op om de huidige versie een beetje aan te passen. Bij de nieuwe Hyundai Tucson is alles anders. Zijn design straalt in alles de zelfbewustheid uit die in de loop der jaren vat heeft gekregen op het succesvolle Zuid-Koreaanse merk. Tot nu toe zag je dat Hyundai altijd met een schuin oog naar de concurrentie keek, maar in de vierde generatie leken de ontwerpers carte blanche te krijgen om er iets fraais van te maken.



De Tucson is ruim!



Over ruimtegebrek hoefde je toch al niet te klagen bij de Tucson. De nieuwe suv groeide in alle richtingen een klein beetje (de wielbasis bijvoorbeeld met exact één centimeter), dus ook nu is het prima gesteld met de ruimte voor je benen en hoofd. Het nieuwe instrumentarium heeft geen klassieke instrumenten meer. In de Tucson is alles vanaf nu digitaal. De middenconsole wordt gedomineerd door een groot touchscreen van 10,25 inch. De houtinleg uit de vorige generatie maakte plaats voor mooie stoffen.



De Tucson verandert daarmee van een populaire suv in een mobiele lounge. Daar passen alle mogelijkheden bij die mobiel internet te bieden heeft: dankzij BlueLink-telematicadiensten, Hyundai Live-services en smartphone-integratie ben je binnen in de Hyundai altijd verbonden met de buitenwereld. Andersom geldt hetzelfde: installeer je de BlueLink-app, dan kun je vanuit je luie stoel met je auto communiceren.



Euh, vergeet je kind niet



Verder heeft de Hyundai Tucson alle denkbare veiligheidssystemen aan boord. De snelwegassistent blijkt zeer betrouwbaar: hij houdt keurig afstand tot je voorliggers, zorgt ervoor dat je in het midden van de rijbaan blijft en kan in bochten de snelheid zelfstandig aanpassen. Zelfs bij de premium-automerken zullen ze met enige jaloezie alle opties bekijken die de Tucson te bieden heeft. Neem het Rear Occupant Alert (ROA), dat je waarschuwt als je je bloedjes van kinderen per ongeluk in de auto laat zitten terwijl jij de weekendboodschappen gaat doen. Al zullen sommige ouders het met de lockdown misschien bewust doen … Even een moment voor jezelf bij de grootgrutter.



Hyundai Tucson N in 2021



Als je van sturen houdt, stelt de Tucson niet teleur. Zelfs in de eco-modus is de afstemming van het onderstel sportief. Als je voor de sportstand kiest, wordt dat nog extremer. Dát vinden we dan weer jammer: Hyundai had in de minder sportieve programma's best wat genadiger voor de passagiers kunnen zijn. De stevige afstemming doet afbreuk aan het lounge-gevoel dat je aanvankelijk krijgt. Wie wel van doorrijden houdt en zich niet druk maakt over misselijke passagiers, zal daar minder problemen mee hebben. Houd je van nóg sneller doorrijden, dan moet je nog even wachten. Later in 2021 volgt de sportieve Hyundai Tucson N.

Hyundai Tucson (2021) prijs



Ook bij de motoren zie je dat Hyundai met zijn tijd meegaat: diesels worden niet meer aangeboden en het hele motorenaanbod is geëlektrificeerd. De Tucson is er in maar liefst vijf verschillende uitrustingsniveaus, met de keuze uit drie motorvarianten. Instappen kan vanaf 34.995 euro. Deze basis-benzinemotor is voorzien van 48-volt mild hybrid-techniek. Verder komt een Hyundai Tucson Plug-in hybride op de markt, die een vermogen heeft van 265 pk. Hij kost 43.995 euro en kan 50 kilometer volledig elektrisch rijden.



Nog zuinig ook

Naast de mild hybrid en de plug-in hybrid, is er ook nog een 'gewone' hybride Tucson. Deze nemen we mee voor een testrit. De 1,6-liter benzinemotor met 180 pk krijgt ondersteuning van een elektromotor, die goed is voor nog eens 60 pk. Het systeemvermogen komt uit op 230 pk en 350 newtonmeter. De aandrijflijn reageert aangenaam direct op bewegingen van het gaspedaal. De samenwerking tussen benzine- en elektromotor is perfect en de energie die bij het remmen vrijkomt, wordt opgeslagen in een accu van 1,49 kWh. De zestraps automaat schakelt naar behoren. Alleen bij vol gas merk je dat de Tucson kortademig wordt. Het geluid dat de direct ingespoten benzinemotor dan produceert, is niet al te verfijnd.







Het gunstige verbruik rondt de positieve indruk af. Tijdens een intensieve testrit van twee uur kwamen we tot 6,2 l/100 km (1 op 16,1). Dat is een halve liter meer dan het opgegeven verbruik. De nieuwe Hyundai Tucson staat al in de showroom.



Conclusie over de Hyundai Tucson (2021)



De nieuwe Hyundai Tucson is hoogwaardig afgewerkt en is (standaard of optioneel) voorzien van vrijwel alles wat anno 2021 mogelijk is in een auto. Van de lijst met veiligheidsopties krijgt menig concurrent de hik. Maar ook de rijeigenschappen van de Hyundai Tucson zijn dik voor elkaar. Een auto waar de concurrentie zich op stuk kan bijten.