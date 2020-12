Eerste review Citroën C4 (2021): een beetje vreemd, maar best lekker

Wat is opvallend aan de nieuwe Citroën C4 (2021)?

Dat begint natuurlijk bij het uiterlijk. De term 'neo-sedan' komt langs, maar ook formuleringen als 'terugkeer in het C-segment' en 'de C-segment-hatchback opnieuw uitgevonden'. Wij vinden de nieuwe Citroën C4 nog het meest lijken op een suv coupé. In dat opzicht doet hij denken aan de Toyota C-HR, alleen oogt de Fransman wat gestrekter. Ook in de rijkdom aan ontwerpdetails zien we overeenkomsten met de C-HR en auto's als de Nissan Juke. In de achterlichtpartij herkennen we weer een vleugje Honda Civic. Citroën zelf heeft het liever over de daklijn à la Citroën GS tevens verwijzen ze graag naar de XM-achtige knik in de gordellijn.





Wat is er goed aan de nieuwe Citroën C4 (2021)?

Zo druk als het exterieur is, zo rustgevend en minimalistisch is het interieur. Daarmee wordt wederom aangehaakt bij een merktraditie, ooit in gang gezet door de Citroën DS. Het 10-inch touchscreen eist in de C4 de hoofdrol voor zich op. Toch bedien je de airconditioning gewoon met - erg fraai ogende - gebruiksvriendelijke draaiknoppen. Over vriendelijk gesproken: de meeste materialen zijn redelijk knuffelig - zeker in coronatijd is dat hartstikke fijn. Verder borduurt de nieuwe C4 ijverig voort op het hernieuwde comfort-offensief van het Franse merk. Al vanaf de Feel-uitvoering (26.890 euro) heeft de nieuwe Citroën C4 het gepatenteerde veersysteem met de progressive hydraulic cushions aan boord. In het kort komt dit erop neer dat de auto geen traditionele massieve veeraanslagen heeft, maar hydraulische. Vanaf de Feel Edition (meerprijs 1400 euro) beschik je tevens over de advanced comfort seats met een matras-achtige schuimvulling. Vooral op grote oneffenheden biedt de Fransman een comfort dat ongekend is in het C-segment. Dat is meteen hét sterke punt van de nieuwe Citroën C4.





Wat is er minder goed aan de nieuwe Citroën C4 (2021)?

Schoenen met naaldhakken kunnen heel elegant staan, maar tijdens een bergwandeling zijn ze verre van handig. En als je 100 kilometer door de regen gaat fietsen, trek je geen smoking aan. Oftewel, elegant of chic is niet altijd praktisch. Dat merken we ook wanneer we achter in de C4 plaatsnemen. De elegante coupélijn kost veel hoofdruimte, zeker in combinatie met het panoramadak. Terwijl mijn benen juist alle kanten op kunnen, zit ik op de achterbank met mijn kapselloze hoofd al bijna tegen de hemelbekleding aan. Heb je wel haar of ben je langer dan 1,80 meter? Roep dan 'shot gun' als je in de C4 gaat passagieren. Een ander minpunt dat met de vormgeving samenhangt, is het matige zicht rondom. De schuin liggende achterruit wordt als het ware in tweeën gedeeld door de grote achterspoiler. Een achteruitrijcamera is eigenlijk een must. Gelukkig is er al vanaf de Feel Edition eentje aan boord.





Wanneer komt de nieuwe Citroën C4 (2021) en wat is de prijs?

De nieuwe Citroën C4 verschijnt de komende weken in de showrooms van de dealers. Vooralsnog kun je kiezen uit één benzinemotor, één diesel en één volledig elektrische variant, de ë-C4. De PureTech 130 Feel van 26.890 euro is de voorlopige basisversie. Onder de motorkap ligt een 130 pk sterke driecilinder turbomotor en schakelen doe je met een manuele zesbak. De bestuurder wordt bijgestaan door een noodremhulp met voetgangersherkenning, actieve spoorassistentie, vermoeidheids- en verkeersbordherkenning, parkeersensoren achter en cruisecontrol. Automatische klimaatregeling is ook aan boord, evenals DAB+-radio en smartphone-integratie (Apple CarPlay en Android Auto).



Wil je een ingebouwd navigatiesysteem en zie je liever 18-inch lichtmetalen wielen dan exemplaren van staal met wieldoppen? Neem dan de Feel Edition 28.290 euro). Dan krijg je er een head-up display en een speciale lade met tablethouder op de bijrijdersplaats bij. Evenals fraaiere bekleding en de al genoemde comfortstoelen. Wij reden de Launch Edition van 29.090 euro, waarbij de handbak was vervangen door een achttraps automaat. De 130 pk sterke Blue HDi is er vanaf 30.990 euro. Iets meer vermogen (136 pk) heeft de elektrische ë-C4. Maar goed, daarvoor moet je ook minimaal 38.190 euro ophoesten. Op één acculading komt de elektrische ë-C4 in theorie 350 kilometer ver.





Wat vind ikzelf van de nieuwe Citroën C4 (2021)?

Toen ik de foto's van de nieuwe Citroën C4 zag, moest ik even slikken. Ik vond het design met al zijn vouwen, lijnen en deuken veel te druk. Tegelijkertijd vroeg ik me af hoe ik de auto nou moest zien. Voor mezelf heb ik besloten dat het een suv coupé is. Maar hoe je de C4 ook noemt, is in elk geval iets bijzonders. In het echt ging ik de C4 meer waarderen en saai wordt de auto nooit. Behalve zijn eigenzinnige ontwerp, geeft ook het 'ouderwetse' veercomfort de C4 een unieke positie in het C-segment. De 1,2-liter driecilinder motor is redelijk vlot, maar laat onder belasting ook duidelijk weten dat-ie er is. Verder moest ik een beetje wennen aan de schakelknop ban de automaat. Je moet hem heel nadrukkelijk vanuit D in R zetten (of andersom) en daar even vasthouden, anders wordt er niet van rijrichting veranderd. Verder vond ik de transmissie - zeker in de sportstand - geen toppunt van verfijning. Maar rijd je als een echte Citrofiel - en dat word je na een dagje C4 bijna automatisch - dan laat je de sportstand voor wat-ie is, vlij je je nog even lekker in de comfortstoel en geniet je in alle rust van het bovengemiddelde veercomfort.