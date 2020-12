Test - Rijden in de nieuwe BMW 530e is een leerzame ervaring

De ontwerpers van BMW hebben de grille wel degelijk groter gemaakt. De nieren zijn hoger en breder geworden. En net als bij andere recente BMW-modellen, zitten ze samen in een chromen omlijsting. Wij zijn allang blij dat de gefacelifte 5-serie nog op een 5-serie lijkt. Ook de nieuwe afgeslankte led-koplampen, L-vormige achterlichten en trapeziumvormige uitlaatstukken veranderen daar weinig aan. Onze testauto staat op de nieuwe 20-inch klavertjesvijfwielen met twee kleuren. We zijn ook content met de vuilniszakgrijze lak; een passende kleur voor een sedan uit de hogere middenklasse waarmee je zowel stoer als zakelijk voor de dag wilt komen. BMW spreekt zelf trouwens van 'Berninagrau'.

Het interieur is vooral op detailniveau aangepakt. De knoppen op het stuur zijn iets anders ingedeeld en het infotainmentsysteem weet raad met Apple CarPlay en Android Auto. Je kunt voortaan kiezen voor een 12,3-inch touchscreen (1602 euro) en dan krijg je er een digitaal instrumentenpaneel bij. Standaard prijkt er een aanraakscherm van 10,25 inch op de middenconsole. Je kunt het bedienen met je wijsvinger, maar wij grijpen instinctief naar de iDrive-draaiknop tussen de voorstoelen. Het snelle menu kan onze klik-, draai en schuifbewegingen moeiteloos bijhouden. Het blijft een prettig systeem om mee te werken.

Milde types

Net als bij de BMW 6-serie GT, zijn voortaan alle 5-serie-motoren met vier of zes cilinders voorzien van een mild-hybridsysteem. Hierbij doet een krachtige startmotor ook dienst als generator. Hij slaat remenergie op in een kleine batterij en gebruikt die om de verbrandingsmotor te helpen tijdens het accelereren. Het is een duwtje in de rug van 11 pk.

Het motorenaanbod is flink, met vijf benzinevarianten, vier diesels en twee plug-in hybrides. Alle 5-series hebben een achttraps automaat, ook de twee stekkervarianten 530e en 545e. Die laatste is volledig nieuw. Hij koppelt een 286 pk sterke zescilinder aan een 109 pk leverende elektromotor voor een gecombineerd vermogen van 394 pk en 600 Nm koppel. Wij zijn krenterig en denken dat de viercilinder 530e (die er nu ook als Touring is) afdoende moet zijn. Hij komt tot 292 pk en 420 Nm en is met een vanafprijs van 64.559 euro ruim tienduizend euro goedkoper dan de 545e.

Leerzame ervaring

Rijden in de 530e is een leerzame ervaring voor elke BMW-adept. Want ook al schakelt de befaamde Steptronic-automaat nog zo soepel, het strak gecoördineerde samenspel van tandwielen is niet te vergelijken met het speelse gemak waarmee een elektromotor met zijn krachten strooit. Dat is confronterend, want de Steptronic-automaat is een van de beste in zijn soort en nu voelt hij achterhaald. Het is alsof je altijd dolgelukkig op een typmachine hebt gewerkt en je plotseling een laptop krijgt en er een wereld voor je opengaat. Tot overmaat van ramp drukt de 530e je continu met de neus op de feiten door tijdens het rijden te wisselen tussen 'laptop' en 'typmachine'.

Het. moet. nu. op.

Niet alle stekkerhybrides springen hetzelfde om met hun stroom zodra je ze in de automatische- of hybride-stand zet. De BMW 530e is wat dat betreft net een kind met een puntzak vol snoep: het. moet. nu. op. Dus als je met een volle accu van huis vertrekt, rijdt hij net zo lang op stroom totdat de batterij leeg is. Kan het ook niet meer oud worden. Een handige manier om zijn gulzigheid te temperen, is door je bestemming in te voeren in het navigatiesysteem. Als die in de stad ligt, reserveert de auto een paar watts om de laatste kilometers uitstootvrij af te leggen.

“De 530e voelt als een generale repetitie voor een volledig elektrische BMW. ”

BMW gaat nog een stap verder met de invoering van eDrive Zones. Dit zijn gebieden in grote steden waarin plug-in hybrides van BMW automatisch overschakelen op de elektrische rijmodus. Rotterdam had de primeur en sinds maart 2020 hebben Amsterdam, Utrecht en Den Haag ook eDrive Zones. Doet jouw stad nog niet mee, dan kun je natuurlijk zelf de elektrische rijstand inschakelen. Op voorwaarde dat de 530e zijn puntzak met stroom nog niet heeft leeg gevreten …

48 kilometer

Op de snelweg met een gangetje van 100 km/h, heeft de 530e een elektrische actieradius van ongeveer 48 kilometer. Dat is keurig in lijn met het bereik van andere stekkerauto's. Maar wat de 5-serie uniek maakt, is dat de elektromotor geen hulp duldt. In veel stekkerhybrides springt de verbrandingsmotor bij als je hard optrekt, maar dat hoeft de viercilinder met 184 pk en 300 Nm van de 530e niet te flikken bij de 109 pk en 265 Nm sterke elektromotor. Met als resultaat dat het voelt alsof je in een volledig elektrische auto rijdt, voor 48 relaxte kilometers. De elektromotor is dan weer niet sterk genoeg om je Tesla-achtige prestaties te bezorgen, maar hij versnelt de 1920 kilo wegende sedan met gemak naar zijn elektrische topsnelheid van 140 km/h.

Voor maximale prestaties activeer je de sportstand. Nu werken beide motoren samen om je 292 pk en 420 Nm voor te schotelen. Het resultaat is een standaardsprint van 5,9 seconden en een topsnelheid van 235 km/h. Dat lijkt er meer op. De sportieve wegligging en communicatieve besturing zorgen ervoor dat je voelt wat er onder de wielen gebeurt. De 5-serie betrekt je bij het rijden en zodra je daar eenmaal aangewend bent, kun je het moeilijk loslaten.

Rijdend opladen

Als de batterij leeg is, springt de verbrandingsmotor bijna ongemerkt aan en voor de rest van de rit gedraagt de auto zich als een gewone hybride. Hij wint stroom terug tijdens het uitrollen of afremmen en gebruikt die om te accelereren of kortstondig elektrisch te rijden. Met de batterijknop tussen de voorstoelen kun je de auto wel dwingen om het accupakket al rijdend op te laden. Je kunt zelfs aangeven hoe vol je hem wilt hebben: 20 procent, 30 procent en ga zo maar door. Handig als je verderop je eigen eDrive Zone binnenrijdt.

Wat doet rijdend opladen met het brandstofverbruik? Bij ons schiet dat eerst omhoog naar 9 tot 10 liter per 100 kilometer. Maar zodra we de nieuw vergaarde elektrische kilometers verbruiken, daalt het gemiddelde naar 6,5 l/100 km. Dat gezegd hebbende: het is natuurlijk een sport om zo vaak mogelijk op te laden en een zo laag mogelijk benzineverbruik te scoren.

Conclusie BMW 530e

De BMW 5-serie was al een geweldige rijdersauto en dat is het nog steeds. Dat de toekomst elektrisch is, laat de 530e mooi zien. Hiermee rijd je zo vaak op stroom, dat het voelt als een generale repetitie voor een volledig elektrische BMW. Want regelmatig zo'n oplaadstekker inpluggen doet heus geen pijn en als iemand de soepele acceleratie van een elektromotor kan waarderen, dan is het de sportieve BMW-rijder wel.

Dit verhaal stond eerder in Auto Review. Nummer 12 ligt nu in de winkel. Auto Review bestellen kan ook.