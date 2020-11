Test Polestar 2 en Mercedes EQC: forse prijsverschillen

Een vergelijkende test tussen een Mercedes en een Polestar betekent ook een strijd tussen oud en nieuw. Een gevestigd statusmerk versus een nieuwkomer die nog naam moet maken. Vroeger was je als nieuw merk automatisch in het nadeel bij de conservatieve Europese autoconsument. Die is vanouds gehecht aan status en traditie. Maar in het EV-tijdperk gaat die vlieger niet langer op: kijk maar naar het succes van Tesla.



Mercedes EQC vanaf 73.595 euro



De voordeligste Mercedes EQC is de Business Solution. Die kost 73.595 euro. Voor dat geld krijg je een 408 pk sterke suv met 19-inch lichtmetalen wielen, stoffen bekleding, een navigatiesysteem, een uitgebreide stereo met digitale radio, full-led verlichting en een uitgebreid pakket aan moderne veiligheidssystemen.



Prijs Polestar 2 stukken lager



De eveneens volledig elektrische Polestar 2 heeft een vanafprijs van 59.800 euro. Net als zijn tegenstrever heeft hij 408 pk en staat hij standaard op 19-inch lichtmetalen wielen. Hoewel de Polestar in standaarduitvoering duidelijk goedkoper is dan de Mercedes, is er zeker geen sprake van een crisisbak. De veiligheidsuitrusting van de Chinese Zweed ligt op een minstens even hoog niveau, en qua luxe overtreft hij de oudkomer. Zo heeft de Polestar een panoramadak, elektrisch verstelbare voorstoelen, verwarmde zitplaatsen achterin en stuurwielverwarming. Navigeren doe je via het enorme scherm met behulp van Google Maps - dat werkt uitstekend.



Autoliefde leaserijder gaat door de portemonnee



De snelle rekenaars hebben al gezien dat de Mercedes EQC 13.795 euro duurder is dan de Polestar 2. Als je de uitrusting van de Mercedes opwaardeert tot Polestar-niveau, wordt dat verschil nog groter. Bij auto’s met een verbrandingsmotor in dit segment, had het prijsverschil wellicht weinig uitgemaakt. Dan was de Mercedes er sowieso met de kopersgunst vandoor gegaan. Maar bij de moderne leaserijder is dat een ander verhaal. Bij hem of haar speelt status geen doorslaggevende rol, maar gaat de autoliefde vooral door de portemonnee. Wie nog in 2020 een elektrische auto op zijn naam zet, hoeft over de eerste 45.000 van de aanschafprijs nog maar 8 procent bij zijn inkomen op te tellen. Voor het resterende bedrag geldt een bijtellingspercentage van 22 procent. En dan is de Polestar zonder meer in het voordeel.



3 jaar gratis onderhoud Polestar 2



Vanaf volgend jaar worden de bijtellingsregels strenger. Maar ten opzichte van de duurdere Mercedes EQC blijft de Polestar 2 dan de gunstigste leaseauto. Daarnaast troeft de Polestar de Mercedes af met lagere verzekeringskosten, drie jaar gratis onderhoud en een lagere afschrijving. Alleen met zijn karige 3 jaar mobiliteitsgarantie en zijn hogere stroomverbruik kan de Polestar niet tegen de Mercedes op.

Hoe de Polestar 2 en de Mercedes EQC presteren op het gebied van in- en exterieur, infotainment, comfort en rijeigenschappen, lees je in Auto Review 11/2020.