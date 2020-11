Test Mini Electric en Peugeot e-208: welke is beter voor lange afstanden?

Comfort: zachte stoelen en vering in de Peugeot e-208

Neem plaats achter het stuur van de Mini Electric en je glijdt in een sportieve bestuurdersstoel met harde kussens. Het zitcomfort is goed, mits de nogal ver naar voren gebogen hoofdsteun je niet in de weg zit. Lange mensen zijn blij met de uitschuifbare zitting.

De stoelen van de Peugeot e-208 zijn iets breder en hebben zachtere kussens. Dat zit aangenamer, maar een uitschuifbare zitting ontbreekt. Ook is het stiller in de cabine van de e-208 en dat werkt comfortverhogend. Zo kijk je in alle rust over het kleine stuur naar het digitale instrumentarium. Zoals bij alle Peugeots met een i-Cockpit is de afleesbaarheid nogal afhankelijk van je postuur. Iets om op te letten tijdens de proefrit.

De elektrische Mini steekt zijn sportieve aspiraties niet onder stoelen of banken. Hij is sportief hard geveerd, wat ervoor zorgt dat kleine oneffenheden soepel worden opgevangen, maar dat dwarsrichels en kuilen wel duidelijk voelbaar zijn. De Peugeot e-208 springt daar soepeler mee om en maakt ook rijden over klinkerwegen aangenamer. Maar je kunt veercomfort ook overdrijven: de achteras van de Fransoos deint wel heel enthousiast over dwarsrichels.

Actieradius: Mini Electric is zuiniger, maar komt minder ver

Het batterijpakket van de Mini Electric heeft een bruikbare capaciteit van 28,9 kWh en wij meten een gemiddeld stroomverbruik van 15,1 kWh/100 km. Met andere woorden: in minder dan 200 kilometer is de accu leeg. Doen we het wat rustiger aan (Eco-stand aan, 100 km/h max.), dan daalt het verbruik naar 13 kWh/100 km. Op die manier kom je op een acculading 222 kilometer ver.

Hoewel de Peugeot e-208 meer stroom verbruikt (17,1 kWh/100 km), heeft-ie dankzij zijn forsere accupakket (46 kWh) een grotere actieradius. Met een volle batterij ligt een realistisch bereik van 269 kilometer in het verschiet. Houd je rechtervoet in bedwang en je kunt 309 kilometer uit een acculading wringen. Dat komt neer op een eco-verbruik van 14,9 kWh per 100 kilometer.

Snelladen: vlug opladen met de Peugeot e-208

Nog een reden waarom de elektrische Peugeot handiger is voor mensen die relatief lange afstanden willen afleggen, is het hogere snellaadvermogen. Hij kan met snelladers van 100 kW overweg, terwijl de Mini maximaal 50 kW tot zich neemt. Hierdoor zit het grote accupakket van 46 kWh even snel weer vol als de kleine van 28,9 kWh.

Conclusie: de beste EV voor lange afstanden

Geen twijfel mogelijk: de Peugeot e-208 is de betere elektrische auto voor lange afstanden. Zijn grote accupakket bezorgt hem ondanks het hogere stroomverbruik een grotere actieradius. Bovendien biedt de Fransoos meer ruimte en comfort. Het feit dat hij met de nieuwe generatie snelladers overweg kan, gaat in het dagelijks gebruik ook van pas komen.