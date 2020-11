Eerste review: Jaguar I-Pace EV320 Limited Edition (2020)

Wat is er opvallend aan de Jaguar I-Pace EV320 Limited Edition?

Die laatste twee woorden: 'Limited' en 'Edition'. Want de nieuwe Jaguar I-Pace EV320 wordt om onbegrijpelijke redenen slechts beperkt geleverd. In Nederland uiterlijk tot 31 december 2020, of zolang de voorraad strekt. En dat begrijpen wij niet. Want als je een Jaguar I-Pace wil hebben, dan wil je hem zo.

Voor ruim 15.000 euro minder krijg je een elektrische suv met dezelfde actieradius als de bestaande I-Pace EV400, maar dan met wat minder vermogen. Je komt dus nog steeds maximaal 470 kilometer ver (in de praktijk tussen de 350 en 400 kilometer) en je hebt met een vermogen van 320 pk meer dan genoeg power onder je rechtervoet. Want kom op, wie heeft er nou 400 pk nodig?

Daarbij is de Jaguar I-Pace EV320 Limited Edition voor de huidige bijtellingsregels veel interessanter dan de EV400. Die laatste kost minimaal 81.855 en valt dus met bijna de helft van dat bedrag in de bijtellingscategorie van 22 procent (8 procent geldt tot 45.000 euro). Bij de 65.990 euro kostende I-Pace EV320 Limited Edition is dat deel een stuk kleiner.

Wat is er goed aan de Jaguar I-Pace EV320 Limited Edition?

Dat hij alle kwaliteiten van de Jaguar I-Pace EV400 heeft, maar dan voor een sloot geld minder. Want over die 80 pk minder hoef je je geen zorgen te maken. De I-Pace EV320 is gewoon hartstikke vlot, waarbij hij natuurlijk geholpen wordt door het koppel van de elektrische motoren (500 Nm), dat er meteen vanaf stilstand in komt.

Van 0 naar 100 km/h gaat in 6,4 seconden en bij 180 km/h is de koek op. Uitstekend, niets meer aan doen. Dat de EV400 in 4,8 tellen naar 100 km/h raast en een top van 200 km/h haalt, is leuk voor de borrelpraat. Je hebt er in het dagelijkse leven eigenlijk helemaal niets aan.

Waar je wel wat aan hebt, is de 11-kW lader aan boord. Die kan - in tegenstelling tot de laders in vroege I-Pace-modellen - 3-fase laden. Het betekent dat de I-Pace nu sneller kan laden dan toen hij werd gelanceerd. Hang je hem aan een 11-kW wallbox, dan is hij na 8,6 uur vol. Stop je bij een 50- of 100-kW snellader, dan gaat er per kwartier 63 of 127 kilometer aan actieradius in.

Ondanks zijn sprintvermogen is de Jaguar I-Pace EV320 geen sportieveling. De stuurinrichting geeft je weinig feedback, je voelt het ruim 2100 kilo zware wagengewicht in alles, en voor een lekker potje knallen helt de carrosserie te veel. Comfortabel is de suv absoluut. Tenminste, als je voor lichtmetaal tot en met 20 inch gaat. Grotere wielen maken de I-Pace te hard.

Wat kan er beter aan de Jaguar I-Pace EV320 Limited Edition?

Sommige autokopers / leaserijders zitten er misschien niet mee, maar dat je in zo'n prijzige Jaguar handmatig de stoelen moet verstellen, is wat ons betreft niet acceptabel. Verder zijn we van mening dat de interieurkwaliteit een duidelijk stapje onder die van de Audi e-Tron en Mercedes EQC ligt.

Het Pivi Pro-infotainmentsysteem werkt snel en gebruiksvriendelijk. Daarover hebben we geen klachten. Wel hebben we iets te zeuren over de twee draaiknoppen op de middenconsole, waar Jaguar vier functies aan heeft toegewezen. Zo moet je de linker draaien voor de temperatuur en indrukken en draaien voor de ventilatorsnelheid. Te omslachtig, te traag en te afleidend.

Wanneer komt de Jaguar I-Pace EV320 Limited Edition en wat kost-ie?

Zoals we al schreven: de Jaguar I-Pace EV320 wordt in een beperkte oplage geleverd. Hij is per direct te bestellen en kost 65.990 euro. Alle EV320's worden nog in 2020 geleverd, dus komt de auto in aanmerking voor 8 procent bijtelling over de eerste 45.000 euro. Volgens Jaguar is de I-Pace EV320 te rijden vanaf 326 euro bijtelling per maand.

Wat vind ikzelf van de Jaguar I-Pace EV320 Limited Edition?

Ik heb in de afgelopen anderhalf jaar met de Audi e-Tron, Mercedes EQC én Jaguar I-Pace gereden. Mijn persoonlijke voorkeur ligt bij de Audi, maar met een Mercedes of Jaguar koop of lease je niets verkeerds. Ben je in de markt voor een I-Pace, ga dan absoluut voor de EV320 Limited Edition. De I-Pace die Jaguar vanaf het begin al had moeten leveren.