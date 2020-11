Eerste review: Volkswagen Arteon Shooting Brake

Wat is opvallend aan de Volkswagen Arteon Shooting Brake?

Dat er überhaupt een Shooting Brake van de Volkswagen Arteon is gekomen! We betichten Volkswagen er vaak van dat ze zulke saaie auto’s maken, maar de Arteon Shooting Brake maakt in één rake Duitse klap heel veel goed. De Volkswagen Arteon was al behoorlijk geslaagd, maar met de Shooting Brake verdient de ontwerpafdeling van Volkswagen een extra currywurst uit de eigen fabriek.

Maar er is meer. De vierdeurs Arteon werd met de komst van de Shooting Brake na drie jaar wat bijgeschaafd, al zie je dat aan de buitenkant nauwelijks. De led-verlichting aan de voorkant loopt nu door tot het logo in de grille. Verder kreeg de Arteon nieuwe achterlichten en nieuwe uitlaatsierstukken.

Binnenin zijn de veranderingen groter. De Arteon is het chique broertje van de Volkswagen Passat, maar daar merkte je tot nu toe niets van als je instapte. Het dashboard was identiek. De Arteon heeft nu promotie gemaakt: er zijn mooiere materialen toegepast (zoals aluminium) en de meeste elementen bedien je nu digitaal. Die bediening via touchscreens is een minder grote puzzel dan in de Volkswagen Golf.



Wat is goed aan de Volkswagen Arteon Shooting Brake?

De Volkswagen Arteon Shooting Brake is zo’n auto waarin je eigenlijk wilt blijven rijden. We waren graag van de importeur in Leusden naar Leipzig of Luxemburg gereden, maar hadden de auto slechts een ochtend tot onze beschikking. Dus werd het een retourtje Lelystad. Ook mooi. Toch vermaakten we ons uitstekend achter het stuur. Het onderstel is zo comfortabel afgestemd dat je je in een klassieke Franse auto waant. Wie niet zo gediend is van zoveel gerieflijkheid, kan de dempers ook steviger instellen. Al zijn adaptieve dempers niet standaard (1150 euro).

Met één druk op de knop aan het stuur activeer je in een keer een arsenaal aan veiligheidssystemen, zoals de adaptieve cruisecontrol met file-assistentie, de spoorassistent en de verkeersbordherkenning. Dat werkt verrassend goed. Het systeem past de snelheid automatisch aan de heersende snelheidslimiet aan.

Nog een pluspunt: de luxe die standaard aan boord is. Omdat Volkswagen vol de aanval inzet op de dure Duitse merken (Audi, BMW, Mercedes), gooit het zijn charmes in de strijd met een zeer complete uitrusting. 18-inch lichtmetaal, een uitgebreid multimediasysteem, sleutelloze toegang, een digitaal instrumentarium, vier jaar garantie en een draadloze telefoonoplader zijn allemaal standaard.



Wat kan er beter aan de Volkswagen Arteon Shooting Brake?

Dat is een heel moeilijke vraag. We kunnen moeilijk gaan doen over de niet al te imposante bagageruimte, maar hé, een Volkswagen Arteon Shooting Brake koop je niet omdat je op de camping indruk op je buurman wil maken met tientallen zakken aardappelen uit Nederland. De extra ruimte ten opzichte van de sedan bedraagt twee liter, met de achterbank in positie. In plaats van 563 liter, kun je 565 liter kwijt. Met de bank plat past er 1632 liter in (sedan: 1557 liter). Maar nogmaals, eigenlijk is dit alleen een theoretisch minpuntje van de Volkswagen Arteon Shooting Brake.

Wanneer komt de Volkswagen Arteon Shooting Brake en wat is de prijs?

Het Arteon- en Arteon Shooting Brake-aanbod is overzichtelijk: er is één benzine- en één dieselversie leverbaar. De 2.0 TSI kost 48.950 euro, de prijs van de Shooting Brake ligt een fractie hoger. Je betaalt 49.490 euro. De dieselversies kosten 55.490 euro (sedan) en 55.990 euro (Shooting Brake). In 2021 komt de Volkswagen Arteon Shooting Brake ook als plug-in hybrid met 218 pk. De Arteon staat al bij de dealer.



Wat vind ikzelf van de Volkswagen Arteon Shooting Brake?

De mooiste Volkswagen in tijden. Of een chique Volkswagen aanslaat, weet je nooit. De tragedie met de Phaeton vergeet niemand meer in Wolfsburg. Vermogende kopers bleven in hun Audi, BMW, Mercedes of Jaguar rijden. De Volkswagen Arteon Shooting Brake verdient een beter lot.