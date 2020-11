Eerste review: Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V N Line (2020)

Wat valt er op aan de vernieuwde Hyundai i30?



De vernieuwde Hyundai i30 (2020) is in een oogopslag herkenbaar aan liggende V-vorm van de led-dagrijverlichting, een beetje à la Mercedes-AMG GT. De achterlichten hebben een soortgelijke V-vorm. De i30 Wagon is er nu ook als sportief aangeklede N Line, met allerlei elementen uit de snelle N-versie van de i30. De auto heeft een imposant smoelwerk, met een stoere grille in hoogglans zwart en extra grote koelroosters in de voorbumper. Onder de achterbumper prijkt een dubbele eindpijp van de uitlaat. De N Line staat standaard op 18-inch lichtmetaal.

Ook van binnen strooit Hyundai met veel sportief lekkers: een dik sportstuurtje, aluminium pedalen en heerlijk zittende kuipstoelen, die zijn bekleed met alcantara en kunstleer. Ook boven op de pook vind je de letter N terug. Het instrumentarium is nu deels gedigitaliseerd, de toerenteller en de meters voor de motortemperatuur en het brandstofpeil zijn nog analoog. En als je wisselt van rijprogramma, dan verandert ook de kleur van het display: groen voor Eco, blauw voor Normal en rood voor Sport.

Het belangrijkste nieuws is echter de 1,5-liter T-GDI-motor, die met zijn mild hybrid-systeem aan 160 pk komt. De 48-volt startgenerator zet remenergie op in stroom, waarmee hij de motor een elektrisch zetje in de rug geeft. Een erg fijne motor, die in onze testauto gekoppeld is aan een net zo fijne zeventraps versnellingsbak met dubbele koppeling.

Wat is goed aan de Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V?

Vrijwel alles is goed aan de Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V N Line. Hij ziet er goed uit, heeft een riante standaarduitrusting, zit rijk bedeeld in zijn veiligheidsvoorzieningen, biedt veel veercomfort maar stuurt ook lekker beweeglijk. In ruil voor een bescheiden slok benzine, levert de motor ruimschoots meer dan adequate prestaties. Tijdens een lange snelwegetappe noteerden wij 4,9 l/100 km (1 op 20,4). Keurig toch?

Wat valt er nog te verbeteren aan de Hyundai i30?

De Hyundai i30 is niet de ruimste auto uit het C-segment. Met mensen achterin wordt het voorin al heel gauw inschikken geblazen. Wat onze duimen evenmin omhoog krijgt, is de enorme bak herrie die de wielen voortbrengen. De testauto staat op Michelins Pilot Sport 4, dezelfde banden die zich onder mijn eigen auto juist nauwelijks laten horen. Een dikke isolatiedeken om de wielkuipen zou geen overbodige luxe zijn.

Wanneer is de Hyundai i30 in Nederland en wat kost-ie?

De vernieuwde Hyundai i30 staat inmiddels al een paar maanden bij de dealer. Prijzen beginnen bij 24.895 euro voor de i30 hatchback met 120 pk sterke 1.0 T-GDI-motor (inclusief mild hybrid-systeem). De Wagon zit standaard één uitrustingsniveau hoger, en is leverbaar vanaf 28.795 euro (1000 euro duurder dan de hatchback). Een i30 Wagon met de nieuwe 160 pk sterke 1.5 T-GDI-motor is leverbaar vanaf 32.995 euro. De door ons geteste i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V N Line Sky met automaat en panoramisch zonnedak kost 36.795 euro. Gelet op de zeer complete standaarduitrusting is dat een zeer scherpe prijs.

Wat vind ikzelf van de Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI N Line?



Gedurende de testweek ben ik de i30 Wagon in N Line-uitvoering meer gaan waarderen dan ik had zien aankomen. Je zit er hartstikke lekker in, de motor levert prima prestaties, hij is aangenaam zuinig en de auto ziet er simpelweg goed uit. In deze klasse valt natuurlijk nog heel veel ander lekkers te shoppen, zoals de Ford Focus Wagon (waar de i30 nu best wel sterk op lijkt) of de Seat Leon Sports Tourer. Als ik in de markt zou zijn voor een nieuwe stationwagon uit het C-segment, dan zou ik de Hyundai i30 Wagon in deze zeer complete N Line uitvoering en met zijn fijne nieuwe 1.5 T-GDI-motor beslist op mijn shortlist zetten.

De volledige rij-impressie vind je binnenkort in het dikste autotestblad Auto Review.