De prachtige Ferrari Roma is beestachtig beschaafd

Wat is de laatste echt mooie Ferrari? Als je het ons vraagt, moeten we daarvoor terug naar de F355 Berlinetta en Spider uit de jaren negentig. Van de modernere Ferrari’s vinden we eigenlijk alleen de 458 Italia opvallend fraai. De anderen zijn zo druk: met inkepingen, luchtinlaten, vinnen, spoilers en veel te veel carrosserielijnen die doodlopen. Al lijken de ontwerpers in Maranello van hun fouten te hebben geleerd: de nieuwe Ferrari SP1 en SP2 zijn glorieus. En deze Roma mag er ook zijn.

Met een beetje kwade wil kun je zeggen dat hij wel heel erg op de Jaguar F-Type lijkt. Maar daar is helemaal niets mis mee. Immers, een man zal ook niet beledigd zijn als je hem per ongeluk aanziet voor Brad Pitt. Belangrijker nog is dat we trekjes van klassieke Ferrari’s in de Roma aantreffen. De kersverse gran turismo doet ons bijvoorbeeld denken aan de 365 GTB/4 uit 1968, beter bekend als de Daytona. Zijn grille lijkt geïnspireerd op die van de 500 Superfast die prins Bernhard ooit had.

De Roma is er om nieuwe klanten naar Ferrari te trekken; gefortuneerde autoliefhebbers die graag een sportieve GT willen hebben, maar de 812 Superfast te extreem of te duur vinden. Als instapper van het Ferrari-leveringsprogramma concurreert de Roma met modellen als de Aston Martin DB11 AMR, BMW M8 Coupé en Porsche 911 Turbo S. Hij is onderhuids gebaseerd op de Ferrari Portofino, die in Nederland zo’n 10.000 euro duurder is. Peanuts in Ferrari-land.

Een V8 die je het mes op de keel zet

Net als de Portofino maakt de Roma gebruik van een 3,9-liter twinturbo V8. Het F154-blok – dat je in gewijzigde vorm ook terugvindt in de Ferrari F8 Tributo en Maserati Levante Trofeo – produceert 620 pk en 760 Nm. De droge cijfers vertellen het volledige verhaal niet. Want dat de Roma in maar 3,4 tellen naar 100 km/h stormt, al na 9,3 seconden door de 200 km/h-grens banjert en pas boven de 300 km/h stopt met accelereren, moet je niet lezen, maar ervaren.

Zijn achtcilinder is als de verknipte Joker in de Batman-film The Dark Knight, die zegt “We are tonight’s entertainment” en je vervolgens een mes op de keel zet. De twinturbo blaast al bij 1000 toeren weg en blijft zonder merkbare onderbreking meedogenloos doorsleuren. Zelfs bij 5750 toeren – als het maximumvermogen wordt bereikt – is het nog niet gedaan met de furie, want de V8 stampt woedend door tot liefst 7500 omwentelingen.

Daarbij klinkt de motor verrassend goed. Turbo’s en partikelfilters dempen het geluid, dus moeten fabrikanten allerlei trucjes uithalen om een nog enigszins acceptabele soundtrack te componeren. BMW heeft daar moeite mee (de eerdergenoemde M8 Coupé klinkt inspiratieloos en dof), maar Ferrari kennelijk niet. Als de Roma zingt, draaien alle juryleden van The Voice of Autowereld hun stoelen om.

De Ferrari Roma heeft twee gezichten

Maar niet altijd, moeten we toegeven. Want de dreunende bastoon bij lage toeren kan erg vermoeiend worden. Het is een onhebbelijkheid die je de Ferrari snel vergeeft, want verder toont hij zich een voorbeeldige reiscoupé: met zeeën van lekker lui en romig koppel, een verfijnde achttraps automaat met dubbele koppeling (die snel opschakelt om brandstof te besparen) en een comfortabele cabine met alle benodigde luxe.

In die zin is de 2+2-coupé een sportwagen met twee gezichten. Hij biedt een ongekend veercomfort over langere afstanden, maar blinkt ook uit op de racebaan of als de persoon achter het stuur op de openbare weg een potje wil stoeien. Dan verstijft zijn onderstel en wordt alle onderstuur naar Elba verbannen. In snel genomen bochten bouwen de voorwielen van de Roma zoveel grip op dat ze niet een millimeter van de gekozen lijn afwijken.

Als er al iets afwijkt, dan is het de achteras, die afhankelijk van de gekozen rijmodus meer of minder overstuur toelaat. Met een draaiknop op het stuur – die Ferrari zo mooi ‘Manettino’ noemt – kun je aan de elektronische waakhonden van de Roma laten weten over hoeveel talent je beschikt. Je hebt de keuze uit vijf rijstanden: Wet, Comfort, Sport, Race en ESC-Off. In die laatste setting ben je op jezelf aangewezen, dus is het maar goed dat de Ferrari duidelijk communiceert waar zijn gripgrens ligt.

Moeten we serieus 'Ciao Ferrari' roepen?

Over communiceren gesproken: je kunt tegenwoordig met je Ferrari praten. Roep je ‘Ciao Ferrari’, dan spitst het infotainmentsysteem zijn digitale oren en kun je een eenvoudige opdracht inspreken. Heb je daar geen zin in, dan is het uiteraard ook mogelijk om het verticale scherm op de middenconsole te gebruiken. Minder handig vinden wij het kleine touchscreen op de rechterspaak van het stuur. Dat had gewoon een joystickje of iets dergelijks moeten zijn.

Sowieso vergt de bediening van de Roma enige gewenning. Ferrari maakt er bij al zijn modellen een gewoonte van om het stuurwiel vol te proppen met knoppen en schakelaars. De richtingaanwijzers activeer je bijvoorbeeld niet met een hendeltje op de stuurkolom, maar met druktoetsen links en rechts onder je duimen. Achter het stuur neemt de toerenteller een prominente plek in (net als bij Porsche). Daarnaast kun je de twee digitale displays naar hartenlust configureren.

Een wonderlijke optie blijft het langwerpige schermpje voor de passagier. Daarop kan hij of zij onder meer aflezen hoe snel de bestuurder rijdt en hoeveel toeren de motor maakt. Plek voor meer dan één passagier is er overigens niet; de achterste zitplaatsen zijn alleen geschikt als aflegplek voor bagage. De rugleuningen ervan kunnen worden omgeklapt, waardoor de kofferruimte groeit van 272 naar 345 liter. Maar goed, dat is informatie die je over een Ferrari vast niet hoeft te weten.

Conclusie

Hoe goed ze ook zijn, van de Ferrari Portofino, F8 Tributo en 812 Superfast worden wij niet hebberig. Van de Ferrari Roma wel. Want eindelijk hebben de ontwerpers van het Centro Stile weer een mooie sportwagen getekend: een moderne, klassiek gelijnde coupé met gouden proporties. Zijn krachtbron en onderstel zijn fenomenaal. Met de Roma kun je flaneren, verre reizen maken, maar ook vlammen op het circuit. De nieuwste Ferrari is beestachtig, maar altijd beschaafd.