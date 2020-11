Eerste review: Opel Crossland met Manta-grille

Wat is opvallend aan de vernieuwde Opel Crossland (2021)?

Zijn naam, om te beginnen. Eerst heette hij nog Crossland X, maar Opel huurde een Duitse Hans Kazan in en nu is de X weggetoverd.

De Opel Crossland is het eerste bestaande model met de nieuwe Vizor-grille, die is geïnspireerd op de 50 jaar oude Opel Manta. Aan de achterkant werden de lichtunits donkerder en staat de naam Crossland nu – geheel volgens de mode in autoland – centraal boven de kentekenplaat.

Motorisch veranderde er eigenlijk niets. De in Nederland weinig populaire 1,5-liter dieselmotor heeft nu 110 pk in plaats van 102 pk. De Opel Crossland is verder leverbaar met een 1,2-liter motor zonder turbo (83 pk) en mét turbo (110 of 130 pk). Het onderstel werd licht aangepast: de besturing is nu minder vaag rond de middenstand en de vering werd wat minder zompig.

Opel heeft vanaf 2021 met de Crossland, de nieuwe Opel Mokka en de Corsa een line-up om in te lijsten in Nederland. Het B-segment waarin ze vallen (suv én ‘gewone’ hatchback), is goed voor ongeveer een derde van alle Nederlandse autoverkopen.

Wat is goed aan de vernieuwde Opel Crossland (2021)?

Allereerst die grille: het nieuwe familiegezicht van Opel is om in te lijsten. De brave Crossland krijgt er ineens bravoure door. Dat vleugje Manta doet hem goed, al zullen Crossland-rijders waarschijnlijk geen vossenstaart aan hun binnenspiegel hangen … uiteraard zijn de rijeigenschappen ook wat minder intens.

Ook fijn: de uitgebreide keuze in opties. De Opel Crossland is leverbaar in de goedkope instap-uitvoering Edition, maar ook als sportieve GS-Line en als chique Ultimate. Afhankelijk van de uitvoering, kun je de Opel Crossland uitrusten met features die tot voor kort aan dure middenklassers voorbehouden waren, zoals stuurverwarming, voorruitverwarming, stoelen met alcantara bekleding, een head-up display, led-koplampen met bochtverlichting, een mogelijkheid om draadloos je telefoon op te laden en een uitgebreid multimediasysteem met Apple CarPlay en Android Auto.

Nog meer pluspunten: de ruimte voor- en achterin en de verschuifbare achterbank. De 130 pk-versie waarmee wij rijden, doet ook al weinig fout. Rijd je 100 km/h op de snelweg, dan hoor je hem nauwelijks. Een 0-100 in 10,2 seconden en een top van 198 km/h zijn keurige waarden.



Wat kan er beter aan de vernieuwde Opel Crossland (2021)?

Dat zijn echt kleine dingen. Het head-up display is niet afleesbaar als de zon erop schijnt. Verder heeft de Opel Crossland bij een koude start last van een ochtendhumeur: de motor komt brommerig tot leven, maar als hij is opgewarmd, houdt hij zich al veel beter op de vlakte.



Wanneer komt de vernieuwde Opel Crossland naar Nederland en wat is de prijs?

De nieuwe Opel Crossland staat begin 2021 bij de dealer. De prijs van de Opel Crossland is 21.999 euro (1.2, handbak met vijf versnellingen). Opel heeft de orderboeken al geopend, dus met een beetje geluk staat je Crossland al voor de deur als het carbidschieten is afgelopen.

De populairste versies in Nederland zijn de 1.2 Turbo met 110 en 130 pk. De Opel Crossland 1.2 Turbo met 110 pk kost 25.849 euro, terwijl je voor de versie met 130 pk 29.549 euro betaalt. De prijs van een Opel Crossland met automaat is 2000 euro extra. Dan moet je wel de sterkste versie kiezen met 130 pk, want de 110 pk sterke Crossland is er alleen met handgeschakelde zesbak. De dieselversie (110 pk) kost minstens 29.699 euro.



Wat vind ikzelf van de Opel Crossland (2021)?

Wat een nieuwe grille al niet kan doen voor het uiterlijk! Als lang persoon (1,90 meter) ben ik bovendien blij met de hoofd- en beenruimte achterin. En omdat nostalgische gevoelens me niet vreemd zijn, word ik ook vrolijk van de ouderwetse handrem van vlees en bloed, in plaats van de elektronische handrem die tegenwoordig overal in zwang is.



De volledige rij-impressie vind je binnenkort in het dikste autotestblad Auto Review.