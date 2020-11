Ford Explorer PHEV: Is Nederland te porren voor een stekker-Amerikaan?

De Ford Explorer is in Nederland relatief onbekend, tot nu toe was hij hier niet leverbaar via de officiële importeur. In de Verenigde Staten is het een van de auto's die verantwoordelijk is voor de suv-explosie die ook naar Europa is overgewaaid. Daar is hij razend populair. Pas de huidige generatie, die vorig jaar al in de VS leverbaar werd, maakt ook de oversteek naar ons continent.

Het is andere koek dan de Scorpio, die ondanks de rare vormgeving van de laatste uitvoering nog wel iets koninklijks had. De Explorer doet geen enkele moeite om zijn afkomst te verbloemen. Hij is Amerikaanser dan een Trump-stemmer met een stars-and-stripes-vlaggetje in zijn hand. De Nederlandse koper die geïnteresseerd is in een Explorer, moet goed meten of de auto in zijn garage past. De Explorer is 5,06 meter lang en 2,28 meter breed.





Iedereen een Ford Explorer PHEV

Dat Ford de Explorer naar Europa haalt, heeft niets te maken met zijn design. Het is vooral een praktische keuze: de Explorer is een van de weinige Fords met een elektromotor aan boord. In Europa wordt de Explorer alleen als plug-in hybride aangeboden. De elektromotor met 102 pk moet de dorst van de V6 in bedwang houden. Daar slaagt hij aardig in. Volgens de strenge WLTP-norm verbruikt deze mastodont maar 3,1 l/100 km en stoot hij 71 gram CO 2 per kilometer uit. Als het aan Ford ligt, koopt iedereen een Explorer, zodat de gemiddelde CO 2 -uitstoot onder de gevreesde 95 gram blijft.

Om gemiddeld 1 op 32,3 te rijden, moet je wel elke rit beginnen met een tot de nok toe gevulde batterij. Puur op de elektromotor kan de Explorer 42 kilometer afleggen. Als je hem oplaadt aan een thuisstopcontact, is de accu in vijf uur en vijftig minuten weer vol. Zelfs met een wallbox moet je niet op hete kolen zitten, dan verstrijken er vier uur en twintig minuten voordat je weer uitstootvrij kunt rijden. Door recuperatie bij het uitrollen en het remmen, kan de batterij tijdens het rijden worden opgeladen. Er is ook een EV Charge-programma, waarin de accu tijdens het rijden weer gevuld wordt.

Een sprinter met overgewicht

Pas als de 102 pk sterke elektromotor de 363 pk leverende benzinemotor ondersteunt, merk je wat een geweldenaar de Explorer is. Samen leveren ze 457 pk en 825 Nm, waardoor zelfs een auto van 2,4 ton nog sportief wordt. De sprint van 0 naar 100 is al in zes seconden voltrokken. Op de snelweg zie je menig automobilist met gefronste wenkbrauwen: hoe kan het dat zo'n kolos zo snel is? De technici van Ford hebben flink hun best gedaan op het motorgeluid, dat doet denken aan een V8. Op kruissnelheid merk je daar weinig van, want de Explorer beschikt over een systeem dat de sound van de V6 onderdrukt. Puur rijdend op de elektromotor, hoor je al helemaal niets.

De Ford Explorer is een erg comfortabele auto, waarbij je voor veel fijne features niets hoeft bij te betalen. Wie moeilijk kan kiezen in het leven, is goed af bij deze enorme Ford. Er is maar één uitvoering te koop. Voor 77.910 euro krijg je de rijk uitgeruste ST Line. Dual-zone klimaatbeheersing, een B&O-geluidsinstallatie, het SYNC3-connectiviteitssysteem, een 360-gradencamera en adaptieve cruisecontrol zijn allemaal standaard. De enige optie die je moet bijbestellen, is metallic lak.

Amerikaanser dan Amerikaans

In de Explorer hoef je je geen zorgen te maken over de ruimte. Alle passagiers zitten er riant bij en kunnen als het moet comfortabel van de Eastcoast naar de Westcoast cruisen. Zelfs op de elektrisch uitklapbare extra zitrij zit je als volwassene prima. Wie Ford associeert met sportief rijden, moet bij de Explorer zijn verwachtingen bijstellen. De rijeigenschappen zijn Amerikaans en dat betekent dat Ford alle ballen op comfort heeft gericht. Het onderstel is zachter dan het doorligmatras in een motel en de besturing is vaag. Maar had je iets anders verwacht van deze op-en-top Amerikaanse auto?

Conclusie

De Ford Explorer is een echte Amerikaan, en de Verenigde Staten staan bekend als de republiek der republieken. Of Beatrix of Willem-Alexander zich in deze mastodont thuis zouden voelen, is dan ook de vraag. De Explorer biedt alles wat mensen waarderen in Amerikaanse auto's: veel ruimte, een complete uitrusting, een zacht geveerd onderstel. Alleen het verbruik is on-Amerikaans, als je de discipline hebt om de auto braaf op te laden.

Dit verhaal stond eerder in Auto Review? Nummer 11 ligt nu in de winkel. Auto Review bestellen kan ook!