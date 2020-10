Eerste review: de elektrische Peugeot e-2008 (2020)

Wat is er opvallend aan de Peugeot e-2008?

Ben je met de nieuwe Peugeot 2008 op pad, dan valt je al gauw op dat je niet de enige bent. Peugeot doet uitstekende zaken met de nieuwe compacte suv, die net als de nieuwe Citroën C4, de DS 3 Crossback, de Opel Corsa & Mokka en de Peugeot 208 gebaseerd is op het meest recente Common Modular Platform van de PSA-groep. Vergeleken met de Peugeot 208, heeft de 2008 een 6,5 cm langere wielbasis. Desondanks heeft Peugeot deze extra lengte niet gebruikt voor een groter accupakket (daarover hieronder meer). En hoe onderscheidt de e-2008 zich van een 2008 met benzine- of dieselmotor? Je moet goed kijken, maar de emblemen vertonen een blauwgroene gloed, de leeuw in de grille is naar de kapper geweest voor een kleurspoelinkje en de grille is in de carrosseriekleur meegespoten.

Wat is er goed aan de Peugeot e-2008?

Een testweekje EV'en met de elektrische Peugeot e-2008 hebben wij ervaren als een bijzonder aangenaam tijdverdrijf. De compacte suv uit Frankrijk is een erg comfortabel geveerde en zodoende relaxte auto, met een ontwerp van buiten- maar vooral binnenkant dat niet snel gaat vervelen. De e-2008 biedt genoeg ruimte voor een gezin met opgroeiende kinderen, het pakket batterijen onder de voorstoelen en de achterbank slokt geen kostbare leef- en bagageruimte op.

Waar zetten we onze vraagtekens bij, in de Peugeot e-2008?

Toch komt al gauw de vraag opborrelen, of Peugeot niet hier of daar nog wat extra batterijcellen in de e-2008 had kunnen verwerken. De auto heeft dezelfde aandrijflijn als zijn elektrische platformgenoten: een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor, die zijn stroom haalt uit een batterij met een capaciteit van 50 kWh. Peugeot zelf zegt dat je daarmee een afstand van 320 kilometer (WLTP) moet kunnen overbruggen, bij een gemiddeld energieverbruik van 17,5 kWh/100 km. Als je de rekenmachine erbij pakt, zul je erachter komen dat de rekenmeesters van Peugeot hun calculator niet helemaal beheersen: wij stellen aan de hand van deze gegevens een theoretische actieradius vast van 286 kilometer. Zelfs als je constant in de Eco-stand rijdt (waarin niet alle vermogen en koppel voorhanden is), merk je in de praktijk dat de batterij van de Peugeot e-2008 aan de kleine kant is. Je moet vaker op zoek naar een laadpaal dan je lief is. Een kleinigheid, maar wel iets dat wij als hinderlijk hebben ervaren, is dat je bij elke rit opnieuw het rijprogramma moet kiezen. Automatisch start de e-2008 in Normal, óók als Eco of Sport je lief is ...

Wanneer komt de e-2008 en wat gaat-ie kosten?

De Peugeot e-2008 is inmiddels in Nederland en wordt verkocht voor een vanafprijs van 40.930 euro (Active-uitvoering). Voor die prijs gaat wel het mooie digitale driedimensionale i-Cockpit instrumentarium aan je neus voorbij, en moet je het stellen met een (overigens niet heel karig) basispakket aan veiligheidsvoorzieningen. Kies je voor de completere Allure-uitvoering (43.430 euro), dan krijg je wel de digitale i-Cockpit en word je in de watten gelegd met 17-inch lichtmetaal, een achteruitrijcamera met parkeerhulp, deels leren stoelbekleding en navigatie met een 10-inch aanraakscherm (in plaats van 7 inch). Ga je voor een fully loaded e-2008, bestel dan de GT-versie zoals onze testauto (46.630 euro). Voor die stevige prijs wordt je EV-leventje veraangenaamd met adaptieve cruisecontrol, full-led koplampen, gedeeltelijke alcantara bekleding, heerlijke sportstoelen, actieve stuurhulp en een glazen panoramadak, naast nog heel veel meer lekkers en moois. Maak trouwens niet de fout om de Première-versie van de e-2008 te bestellen! Die laadt aan een wallbox of publieke laadpaal namelijk maar met een vermogen van 7,4 kW (1 fase) in plaats van 11 kW (3 fase).

Wat vind ikzelf van de Peugeot e-2008?

Ik zou uitstekend kunnen leven met de Peugeot e-2008. Hij ziet er geslaagd uit, rijdt heerlijk comfortabel en in een rustgevende stilte, heeft een bruikbaar formaat en kan prima met het verkeer meekomen. Maar de auto heeft ook zijn beperkingen. De grootste makke van de Peugeot e-2008 is zijn relatief kleine accupakket van 50 kWh. Ga je een langere rit aan, dan dien je al gauw extra reistijd in te calculeren voor een bezoek aan de snellader. Ondanks alle goede eigenschappen van de e-2008, heeft een vergelijkbaar geprijsde en even ruimtelijke EV als de Kia e-Soul of Hyundai Kona Electric een streepje voor dankzij hun batterijcapaciteit van 64 kWh.