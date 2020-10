Test: welke is ruimer, de Renault Clio of de Volkswagen Polo?

In Auto Review 10 vergelijken we een Renault Clio TCe 100 Zen met een Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 pk Highline. Afgezien van de prijsstelling, houden de twee compacte bestsellers elkaar aardig in evenwicht. Op het gebied van de afmetingen bijvoorbeeld. De Polo is vanbuiten slechts 3 millimeter langer dan de populaire Fransman.



Kijken we naar de wielbasis, dan heeft de Renault Clio enkele centimeters meer in de aanbieding dan de Volkswagen Polo. Voor de breedte aan de buitenkant geldt hetzelfde. Maar uit ervaring weten we dat de buitenafmetingen van auto's lang niet altijd maatgevend zijn voor de interieurruimte.



Spannend of rechtlijnig



De Renault Clio heeft vrij ronde vormen. Met wufte heupen, een vrolijk neusje, spannende koplampen en geraffineerd in de C-stijlen verborgen achterportiergrepen. De Polo op zijn beurt, lijkt te zijn getekend door een strenge meneer die voor de gelegenheid zijn scherpste potlood en zijn nieuwste liniaal uit zijn tekendoos heeft gevist. We kennen geen enkele andere B-segmenter die er zo rechtlijnig uitziet. 'Saai' zegt de één. 'Volwassen en tijdloos' zegt de ander.



Interieurruimte Clio vs. Polo



De Polo staat op het meest compacte MQB-platform van de Volkswagen Group. Dat blinkt uit in het efficiënt benutten van de beschikbare centimeters. Hoewel de Clio zeker niet krap is, hebben de voorste inzittenden in de Polo in alle richtingen meer bewegingsvrijheid. Zeker gezien de grotere wagenbreedte van de Clio, is dat best verrassend. Achterin is de Clio op schouderhoogte iets breder. De zitting van de Polo-achterbank is 2 centimeter dieper dan die van de Clio. Toch hebben de bankzitters in de Duitser meer ruimte voor hun knieën. Ook met de hoofdruimte zijn ze beter bedeeld. Het gaat om enkele centimeters, maar die kunnen wel degelijk het verschil betekenen tussen 'klemvast' en 'precies goed'.



Hoe groot is de kofferbak van de Clio en de Polo?



Met zijn bagageruimte van 351 tot 1125 liter trekt de Volkswagen Polo eveneens aan het langste eind. Toch hoeft de Renault Clio zich zeker niet de schamen voor zijn kofferbak (zie illustratie). In deze klasse vind je weinig auto's waarin je meer spullen kwijt kunt. Helaas ontstaat er bij de Clio een onhandige verhoging wanneer je de achterbank naar voren klapt. In de Polo beschik je in dat geval over een vrijwel vlakke laadvloer. Het laadvermogen van beide B-segmenters ligt boven de 450 kg. Dat is meer dan de meeste concurrenten met zich mogen meeslepen. Als je - bijvoorbeeld op vakantie - meer bagage dan bergruimte hebt, is een aanhangwagentje een optie. De Renault Clio mag een ongeremd karretje met een totaalgewicht van 580 kg trekken. Bij de Volkswagen Polo mag je een bagagewagentje van 570 kilo aan de trekhaak hangen. Als de aanhanger geremd is, zijn de rollen omgedraaid: 1000 kilo voor de Polo, 900 kg voor de Clio.

