Test: waarom kan de BMW 118i zijn concurrenten niet bijhouden?

We waren benieuwd naar de kwaliteiten van de nieuwe Seat Leon, en hebben de Spaanse lease lieveling getest met drie premium concurrenten uit Duitsland: de BMW 1-Serie, de Mercedes-Benz A-Klasse en de Audi A3 Sportback. Op motorisch vlak is de BMW 118i de grote favoriet in deze test. Maar wat blijkt ...

Drie cilinders, in plaats van vier

Bij de selectie van onze testauto's, hebben we niet alleen gekeken naar de prijs maar ook naar de prestaties. De Audi A3 Sportback 35 TFSI (vanaf 36.820 euro) en de Seat Leon 1.5 TSI FR (30.850 euro) hebben nagenoeg dezelfde motor: een 1,5-liter viercilinder turbo met 150 pk en in geval van de Audi een 48 volt mild hybrid-systeem. De Mercedes A 200 (34.791 euro) heeft een 1,3-liter viercilinder met turbo, die het zelfs tot een vermogen van 163 pk schopt. En de BMW? Prijstechnisch komt de 118i dicht in de buurt van zijn premium concurrenten (33.404 euro), maar op motorisch vlak biedt hij 'slechts' een 140 pk sterke turbomotor met een inhoud van 1,5 liter. Maar dan wel eentje met drie, in plaats van vier cilinders.

BMW 118i is een snelle sprinter ...

BMW-rijders hebben de naam graag als eerste uit de startblokken te komen als het stoplicht op groen springt. Wat dat betreft stelt de BMW 118i niet teleur: in 8,4 seconden trek je naar de 100 km/h. Enkel de 23 pk sterkere Mercedes is sneller op de standaardsprint dan de BMW. Maar er komt een moment dat de BMW ook de Audi en de Seat aan zich voorbij ziet trekken. De 118i houdt het bij 213 km/h voor gezien, de drie andere testauto's gaan stuk voor stuk de 220 km/h.

... maar lust ook meer benzine

Het zal niet als een verrassing komen dat je met de driecilinder van de BMW 118i wat meer trillingen en geroffel te verwerken krijgt dan in de andere drie testauto's. Een viercilinder loopt nou eenmaal wat 'gladder'. De driecilinder van de BMW moet bovendien wat harder werken dan zijn viercilinder opponenten, en dat komt tot uiting in het verbruik. Nu is een gemiddelde van 7,4 l/100 km helemaal geen gekke waarde, maar vooral de Audi en de Seat nemen genoegen met minder benzine: 7,0 l/100 km, lieten beide auto's op de meetapparatuur noteren na alle intensieve proefnemingen.

