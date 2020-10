Zo veel duurder is de Volkswagen Polo dan de Renault Clio

In Auto Review 10 vergelijken we een Renault Clio TCe 100 Zen met een Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 pk Highline. Op veel vlakken houden de twee compacte bestsellers elkaar behoorlijk in evenwicht. Maar als we de prijzen en de specificaties bekijken, is het toch wel schrikken.

Wat zit er allemaal op en aan de Clio Zen?



De Clio beschikt in de basisversie al over veel veiligheidsvoorzieningen. Actieve noodremassistentie met voetgangers- en fietsersdetectie, actieve spoorassistentie, afstandswaarschuwing, verkeersbordherkenning, full-led-koplampen en led-achterlichten - het zit er allemaal op.



De geteste Zen-versie voegt daar de nodige luxe aan toe. Een multimediasysteem met 7-inch touchscreen bijvoorbeeld. Inclusief ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto, DAB+-radio, 2 USB-aansluitingen en bluetooth voor handsfree telefoonbediening en audiostreaming. Wil je navigatie, dan komt er 295 euro bij. Elektrisch verwarmbare buitenspiegels en 16-inch lichtmetalen wielen maken standaard deel uit van het Zen-pakket. Totaalprijs voor een 100 pk sterke Renault Clio Zen: 19.285 euro.



Het alternatief: Clio Intens



Misschien kun je voor 20.590 euro dan net zo goed een Clio 100 TCe Intens bestellen. Extra's van de Renault Clio Intens ten opzichte van de Clio Zen zijn onder meer automatische klimaatregeling (in plaats van handbediende airco) en Multi-Sense, waarmee je onder meer de stuurbekrachtiging en de reacties van de motor en de transmissie op je eigen smaak kunt afstemmen.



Daarnaast zijn grootlichtassistentie, een digitaal instrumentarium, een regensensor, parkeersensoren achter, elektrisch bedienbare ramen achter, keyless entry&start en elektrisch inklapbare buitenspiegels aan boord. Softtouch panelen op de voorportieren en het dashboard doen hun best om de kwaliteitsbeleving naar een hoger plan te tillen.

Geteste Polo duizenden euro's duurder dan de Clio



Configureren we de Polo zoals de testauto, dan prijkt er onder aan het koopcontract een bedrag van 24.091 euro. Daarmee slaat de Duitser een gat van meer dan 4800 euro met de Renault Clio Zen. Het verschil met de Clio Intens is ook nog fors: 3501 euro. Vreemd genoeg is de Volkswagen Polo niet heel veel duurder in de verzekering dan de Renault Clio. Wel schrijf je in euro's meer af en ook in het onderhoud is de Polo prijziger. Hetzelfde geldt voor de private-leasetarieven.

Meerprijzen voor navi en led-licht



De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de test-Polo ten opzichte van de geteste Clio Zen wel een aantal extra's heeft: adaptieve schokdempers, 17-inch lichtmetaal en adaptieve cruisecontrol. Daar staat tegenover dat de Polo weer andere zaken moet missen waarover de Clio wel beschikt. Actieve spoorassistentie, bijvoorbeeld, evenals verkeersbordherkenning, grootlichtassistentie en led-koplampen.



Voor navigatie vraagt de Volkswagen-dealer 1302 euro extra, voor het led-pakket 1038 euro. Wil je bedie voorzieningen, dan komt de testauto op ongeveer 26,5 mille. Daarmee zit je op bijna hetzelfde prijsniveau als een Renault 130 TCe Clio R.S. Line (26.990 euro). Voor dat geld krijg je niet alleen een 130 pk sterke viercilinder motor en een automatisch schakelende transmissie met dubbel koppeling. 17-inch lichtmetaal, een 9,3-inch touchscreen, sportstoelen en een elektrische handrem maken eveneens deel uit van het pakket.

Uiteraard gaat het bij de keus voor een auto niet alleen om prijs en uitrusting. De Volkswagen Polo heeft ook eigenschappen waarmee hij de Renault Clio aftroeft.

Benieuwd naar het hele verhaal? Je leest het in het actuele nummer van Auto Review Het magazine ligt nu in de winkel. Auto Review bestellen kan ook!