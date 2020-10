Wat is er opvallend aan de nieuwe Kia Sorento?

Zijn formaat. De nieuwe Kia Sorento is 4,81 meter lang, 1,90 meter breed en 1,70 meter hoog. Om dat in perspectief te plaatsen: de 44.965 euro kostende Sorento zit qua afmetingen tussen de Volkswagen Tiguan Allspace (vanaf 43.450 euro) en Volkswagen Touareg (vanaf 91.820 euro) in. Door zijn design lijkt de Kia bovendien flink groter dan zijn voorganger; wat hij niet is. Wij vinden de Sorento een aantrekkelijk suv. Hij doet wat Amerikaans aan, maar heeft hier en daar ook trekjes van de Volvo XC90. In de cabine van de Koreaan is (optioneel) plaats voor zeven personen. Al zijn de wegklapbare achterste zitplaatsen eigenlijk alleen geschikt voor kinderen of kleinere volwassenen. De kofferbak van de Sorento met vijf zitplaatsen is goed voor maximaal 902 - 2085 liter aan bagage. En dat is veel. Heel veel.

Wat is er goed aan de nieuwe Kia Sorento?

Ten eerste zijn aandrijflijn. De Sorento beschikt over een 1,6-liter turbomotor met 180 en 265 Nm, die hulp krijgt van een 60 pk en 264 Nm leverende elektromotor. Reken je dat om, dan kom je uit op een totaalvermogen van 230 pk en 350 Nm koppel. En dat is meer dan voldoende om je vlot door het verkeer te kunnen bewegen. De sprinttijd van stilstand naar 100 km/h (8,6 seconden) is niet relevant voor de doelgroep van de Sorento, maar het trekgewicht van 1650 kilo wel. Want je wilt met zo'n grote suv per slot van rekening wel een caravan kunnen trekken.

Kia geeft als officiële verbruik 1 op 15,6 op. En dat is gewoon hartstikke goed voor een suv van dit formaat. Tijdens onze bijna 5 uur durende testrit haalden wij een verbruik van 1 op 15,0. Dat is niet representatief natuurlijk, maar wel een indicatie dat het mogelijk is om relatief zuinig te rijden met de Sorento.

Onderweg leerden we de Kia kennen als een aangename metgezel. Zijn aandrijflijn is stil en verfijnd (met slechts af en toe een bescheiden 'hik' als de brandstofmotor moet worden bijgeschakeld). Zijn onderstel biedt een goede combinatie tussen comfort en stevigheid (deinen is er niet bij). In snel genomen bochten en tijdens stevig remmen voel je de meer dan 1700 kilo wegende Sorento doordrukken, maar dat is iets waar je bij normaal gebruik nauwelijks last van hebt.

Van achter het stuur heb je een geweldig uitzicht over de 'power bulge' op de motorkap en de weg voor je. De zitpositie is hoog en dat spreekt veel suv-kopers aan. Daarbij is het interieur van de Sorento gewoon een fijne plek om in te verblijven. De ergonomie van het geheel is goed voor elkaar. Kia heeft er gelukkig voor gekozen om niet alle belangrijke functies weg te werken in het infotainmentsysteem (we kijken jullie aan, Seat, Skoda en Volkswagen). Er zijn gewoon knoppen voor de airco, bijvoorbeeld. Zoals het hoort.

Wij reden de 55.995 euro kostende Kia Sorento ExecutiveLine, maar ook het ComfortLine-basismodel zit al lekker in de spullen. Standaard zijn bijvoorbeeld adaptieve cruise control met stop en go-functie, een autonome rijbaanvolgassistent, DAB+ digitale radio, een grootlichtassistent, climate control met twee zones, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, en meer. Een ontzettend handige optie is de dodehoekcamera. Die schakelt in als je de richtingaanwijzer gebruikt en laat je in het digitale instrumentarium zien of er links of rechts niks in je dode hoek zit.

Wat kan er beter aan de nieuwe Kia Sorento?

Dit wordt muggenziften, want de Kia Sorento is een uitstekende auto. Het interieur is mooi afgewerkt, alleen kijk je hier en daar wel tegen grote delen goedkoop plastic aan. Daarbij zouden we willen dat het infotainmentsysteem iets sneller reageerde op input via het touchscreen.

Wanneer komt de nieuwe Kia Sorento, en wat kost-ie?

Door zijn relatief hoge CO2-uitstoot kreeg de vorige Kia Sorento - die er alleen was met 2,2-liter turbodieselmotor - een BPM-straf, waardoor de vanafprijs op 60.000 euro uitkwam. Tussen 2015 en 2020 wist de importeur er dan ook maar 280 te verkopen (ter vergelijking: de eerste generatie Sorento ging 12.500 keer 'over de toonbank'). Gelukkig heeft de nieuwe een betere kans. Hij is er als 1.6 T-GDI Hybrid, vanaf 44.965 euro. Volgend jaar komt Kia ook met een plug-in hybridevariant. Wat die gaat kosten, is nog niet bekend.

Wat vind ik zelf van de nieuwe Kia Sorento

Ik ben niet zo van de grote suv's, maar ik kan er niet omheen dat de Kia Sorento gewoon een ontzettend goede aanbieding is. Hij is aantrekkelijk geprijsd, standaard rijk uitgerust, relatief zuinig, enorm ruim en heerlijk comfortabel. Compactere suv's en crossovers zijn tegenwoordig populairder, maar als je toch een flinke jongen op je oprijlaan wilt hebben, dan is de nieuwe Sorento een prima keuze. Ook omdat hij qua design gewoon erg geslaagd is. En een caravan van 1650 kilo mag trekken.