Test Ferrari SF90 Stradale plug-in hybrid: pizza power

De Ferrari SF90 Stradale mag wat ons betreft zó het Ferrari-museum in worden gerold - met een ereplaats tussen legendarische supercars als de 288 GTO, de F40, de F50, de Enzo en de LaFerrari. In tegenstelling tot deze bloedstollende verzamelstukken, wordt de SF90 echter in serie gebouwd. Het is géén Limited Edition. Toch zullen trouwe klanten, verzamelaars en speculanten aan de fabriekspoort in Maranello in de rij staan om de nieuwe SF90 Stradale te kunnen bemachtigen.

SF90 Stradale specs



Het systeemvermogen van 1000 pk spreekt boekdelen. Zelfs voor een Ferrari is dit extreem. De doelstelling van de ontwikkelaars was een auto te bouwen die nóg sneller zou zijn dan de LaFerrari. En dat is gelukt. Op Ferrari's thuiscircuit Fiorano is de SF90 Stradale maar liefst een seconde sneller op de geklokte ronde dan de LaFerrari. Hoe dat kan? Doordat er heel veel energie en tijd en geld is gestoken in de ontwikkeling van de hybride aandrijflijn. De SF90 Stradale is de eerste plug-in hybride (PHEV) van het illustere Italiaanse merk. Hij beschikt over vierwielaandrijving, heeft een geheel nieuw ontwikkelde motor en versnellingsbak en beschikt over een ingenieus aerodynamicapakket.

Overweldigende ervaring



Het is verleidelijk ons in de wonderlijke techniek te verliezen, maar we starten liever de motor. Helm op, portier dicht, gordel om: Ferrari's testcircuit Fiorano ligt voor ons. Zodra we de pitstraat hebben verlaten en het rechte stuk na start/finish oprijden, gaat het gaspedaal tegen de vloer. Het effect is overweldigend: achter je rug ligt de dubbelgeblazen V8-motor van de F8 Tributo, maar die is ingrijpend aangepast en levert nu 780 pk.

Grotere turbo's dan F8 Tributo



De achtcilinder klimt nóg gretiger in de toeren, totdat bij 8000 tpm het maximum is bereikt. Even schept zijn geluid een gevoel van paniek: de V8 klinkt geagiteerd, laat zijn turbo's onheilspellend fluiten en blaast zijn overtollige laaddruk af met een huiveringwekkend sissende wastegate. Ferrari heeft vrijwel elk motoronderdeel veranderd, de krukas ligt 15 mm lager in het blok en de gehele motor werd zelfs 76 mm lager in het chassis gelegd. Alle aanpassingen hebben 25 kilo winst opgeleverd. De SF90 Stradale heeft grotere turbo's dan de F8 Tributo. Ze zorgen niet alleen voor een surplus aan vermogen, maar doen ook iets met het karakter van de motor. Die heeft iets meer tijd nodig om op volle kracht te komen.

Toch merk je daar niks van. Dankzij een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor in de achtversnellingsbak met dubbele koppeling, en twee 99 kW (135 pk) sterke elektromotoren bij de voorwielen, wordt het turbogat van de SF90 volgeschept met stroom. Van 0 naar 100 is zodoende in 2,5 seconden gepiept, in 6,7 tellen zit je al op de 200. Op Fiorano zien we aan het einde van het rechte stuk nog nét 265 km/h op de snelheidsmeter verschijnen, maar de SF90 is gemakkelijk in staat een topsnelheid van 340 km/h te bereiken. Nogmaals: de ontzagwekkende LaFerrari is op Ferrari's thuiscircuit een seconde langzamer dan de SF90 Stradale ...

Is de SF90 Stradale sneller dan Sebastian Vettel?

Vol in de remmen - alsof iemand een knie op je borstbeen zet en je oren met geweld van je hoofd scheurt. De schijven wekken zo'n grote vertraging op, dat je vreest voor de volgorde van je ingewanden. Desondanks laat het drive-by-wire-systeem zich verbluffend trefzeker doseren. En hoe vaak je ook op volle kracht in de remmen gaat, ze laten zich geen moment betrappen op verminderde remwerking. Ferrari belooft dat de SF90 Stradale bij een noodstop vanaf 100 km/h in minder dan 30 meter tot stilstand komt. Je gaat haast geloven dat de SF90 Stradale op Fiorano sneller is dan de huidige F1-bolide van Vettel en Leclerc. Al kan dat momenteel gauw …

Een knijpende rechterbocht en weer vol op het gas. Je voelt dat beide voorwielen zich nu met de vermogensverdeling gaan bemoeien. Wat een tractie! Opnieuw rechtsaf, en dan een lange linker doordraaier. De torque vectoring op de vooras remt het linker voorwiel krachtig af, maar de auto blijft keurig in balans. De speciaal voor de SF90 ontwikkelde semislicks van Michelin plakken vast aan het asfalt en de Ferrari schiet richting de volgende bocht.

Beeldschone berlinetta



Keihard remmen, snel het stuur draaien en vúúr! Met een noodvaart schiet de beeldschone berlinetta vooruit. Remmen, een scherpe bocht naar rechts, gas geven en opnieuw volle kracht in de ankers voor de haarspeldbocht. In het stuur is heel precies aan te voelen, hoeveel grip de voorwielen nog hebben en een verdraaiing van een paar graden wordt resoluut omgezet in een koersverandering. Links, rechts, links - zonder dat alle ingeschakelde hulpsystemen je willen betuttelen, is deze uitdagende opeenvolging van bochten een fluitje van een cent. Je aanvankelijke ontzag voor het systeemvermogen van 1000 pk, is inmiddels veranderd in vertrouwen. Al hebben je hersenen nog steeds moeite om het tempo van de SF90 Stradale bij te houden.

Koning te rijk

Je leert de auto al heel snel rijden op reflexen, en zelfs met alle elektronische bijstand op non-actief, dreig je nooit de controle over alle oerkrachten te verliezen. niet snel de indruk krijg de controle op alle oerkrachten te verliezen. Natuurlijk wil de staart van de SF90 Stradale vrolijk met zijn staart kwispelen, als je wat al te enthousiast het gaspedaal intrapt. Maar zodra de achterkant uitbreekt, dan ligt de volmaakte drift voor het oprapen en voel je jezelf de koning te rijk.

Hoe de SF90 op de openbare weg rijdt? Misschien nog wel beter dan op het circuit! Je bent weliswaar nooit in de gelegenheid om van de volledige 1000 pk gebruik te maken, maar je laat supercars als de Lamborghini Aventador SVJ en McLaren 765LT mijlenver achter je. Een keertje gasgeven en je kunt een kinderlijk gegiechel onmogelijk onderdrukken. De versnellingsbak wisselt in slechts 200 milliseconden van versnelling en neemt het denkwerk van de bestuurder grotendeels over. Een achteruit ontbreekt, die taak wordt overgenomen door de elektromotoren op de voorwielen. Wat het voordeel daarvan is? Tien kilo.

Ferrari SF90 Stradale prijs



Waar je met de SF90 Stradale ook komt, je ziet iedereen naar houvast zoeken. Om je publiek weer op adem te laten komen, bestaat zelfs de mogelijkheid om zo'n 20 tot 25 kilometer volledig elektrisch - zonder uitlaatgassen - met de auto te spelen. Met de SF90 Stradale betreedt Ferrari een schone toekomst. En de prijs van de Ferrari SF90 Stradale? Bijna 450.000 euro.