Eerste review Morgan Plus Four: nostalgische Brit met moderne BMW-power

Wat is er opvallend aan de Morgan Plus Four?

Wanneer we nieuwsgierigen vertellen dat de Morgan splinternieuw is, zorgt dat voor ongelovige gezichten. Maar onderhuids is de auto echt stevig gefacelift. Om te beginnen is het chassis volledig nieuw. Net als bij de Morgan Plus Six is het niet langer van staal, maar van aluminium. Dat zorgt voor een lager gewicht (1009 kg), én voor een sterk verbeterde torsiestijfheid. Met zijn aandrijflijn maakt de instap-Morgan eveneens een grote sprong. De ongeblazen tweeliter viercilinder van Ford werd vervangen door een even grote viercilinder turbomotor van BMW, waarmee het vermogen steeg van 145 naar 258 pk. Schakelen kun je zelf doen met een manuele zesversnellingsbak van BMW, maar onze rode testauto heeft een achttraps automaat. Andere, ooit ongehoorde vernieuwingen aan de Plus Four zijn stuurbekrachtiging, airconditioning, ABS en centrale vergrendeling. Het moet niet gekker worden! Gelukkig is het essenhouten carrosserieframe gebleven.

Wat is er goed aan de Morgan Plus Four?

Er is eigenlijk maar één manier om sceptici ervan te overtuigen dat de Morgan Plus Four veel moderner is dan-ie eruitziet. Laat ze achter het stuur plaatsnemen. Het begint al met de instap, waarvoor je niet langer een professioneel limbodanser hoeft te zijn. De zitpositie is eveneens stukken vriendelijker voor je lijf, maar gelukkig is het schitterende uitzicht over de langgerekte motorkap gebleven. Het hese geroffel dat de optionele sportuitlaat produceert, lijkt ook zó uit het Louwman Museum te komen. Het onderstel heeft meer gerieflijkheid te bieden dan het houtenbillencomfort van weleer. Je hoeft dus niet meer na elke rit een afspraak bij de fysiotherapeut te maken.

Al vanaf lage toerentallen is de motor lekker gretig en met een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 4,8 seconden, laat de Morgan veel snelle jongens zijn historisch verantwoorde achterwerk zien. Inclusief gespaakt reservewiel. Als je zelf de flippers van de automaat bedient, kun je de uitlaten naar hartenlust laten blaffen, ploffen en knallen. Bochten worden met veel grip en weinig overhellen opgerold en we hebben de Plus Four niet op gemene streken kunnen betrappen.



Wat kan er beter aan de Morgan Plus Four?

De verchroomde buitenspiegels passen met hun klassieke uitstraling helemaal bij de auto, maar het is ronduit irritant dat je ze niet van binnenuit kunt verstellen. Voor de rechter heb je altijd hulp van iemand anders nodig. En zelfs als je de spiegels eindelijk in de ideale stand hebt gezet, is het zicht naar achteren belabberd. Een ander anachronisme dat Morgan heeft gehandhaafd, is de handbediende cabriokap. Dat ding is nog steeds zo onhandelbaar als een dwarse puber met een liter energiedrank achter de kiezen. Echte Morgan-rijders halen hierover de schouders op. Die stallen hun auto in een verwarmde garage en rijden altijd open. “De kap gaat alleen dicht, als de storm een naam heeft”, is het credo.



Wanneer komt de Morgan Plus Four en wat is de prijs?

De nieuwe Plus Four – de oude heette trouwens Plus 4 – staat al bij Louwman Exclusive in Utrecht, de enige Morgan-dealer die Nederland rijk is. Nou ja, ‘al’, we hebben er enkele decennia op moeten wachten. Een Plus Four met handgeschakelde zesbak kost minstens 92.200 euro, de automaat is 1500 euro duurder. We houden van open rijden, ook als het niet hoogzomer is, maar we zijn geen masochisten. Daarom is stoelverwarming (650 euro) een must. Airconditioning (1450 euro) vinden we in deze auto daarentegen een vrij nutteloze optie. Het sportuitlaatsysteem is ook nergens goed voor, behalve voor een onvergetelijke geluidsbeleving. Vind je al dat geknal en geplof maar ordinair en kinderachtig, dan houd je 3450 euro in je zak. Wel zouden we wat extra geld steken in een houtmotiefje voor het dashboard en de tunnelconsole. Kost 1430 euro, maar in carrosseriekleur oogt het ons te goedkoop.



Wat vind ikzelf van de Morgan Plus Four?

Enerzijds heb ik een zwak voor klassieke auto’s, anderzijds ben ik vrij nuchter en praktisch ingesteld. De Aero uitgezonderd, heb ik Morgans altijd schitterend gevonden. Maar lange toerritten of een vakantiereis in een oude Plus 4? Mij niet gezien! De nieuwe Plus Four is een ander verhaal; hij heeft de klassieke merkuitstraling behouden, maar is een stuk minder spartaans en biedt bijdetijdse rijeigenschappen en prestaties. En zeker als je de indrukwekkende sprintcapaciteiten in aanmerking neemt, valt het gemiddelde benzineverbruik van 7 l/100 km (1 op 14,3) reuze mee. Als ik in de markt zou zijn voor een funauto van om en nabij een ton, kwam de nieuwe Morgan Plus Four zonder meer in beeld. Hij werkt op mij net zo verslavend als Fortnite op de gemiddelde tiener. Wel zou ik gewoon voor een handbak gaan. Dan hoef ik tenminste niet tegen die lelijke BMW-keuzehendel en die plastic schakelflippers aan te kijken.