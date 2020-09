Eerste review: elektrische Fiat 500e doet eigenlijk alles goed

Wat is opvallend aan de Fiat 500e?

Allereerst dat Fiat eindelijk weer eens met écht spannend nieuws komt. Het merk teert nog altijd op het succes van de oude Fiat 500, die al 13 (!) jaar in productie is. Alle andere modellen van het merk, van Panda tot 500X, verkopen matig tot slecht.De Honda E en de Mini Electric kunnen hun borst natmaken!



Verder is het verrassend dat de Fiat 500e een volledig elektrische auto is. Bij de nieuwe Fiat 500e komt er geen verbrandingsmotor aan te pas. De ’oude’ Fiat 500 blijft gewoon leverbaar als Hybrid. Die heeft een benzinemotor én een elektromotor.



De Fiat 500e heeft drie rijprogramma’s (Normal, Range en Sherpa), waarmee je óf sportief kunt rijden, óf juist zoveel mogelijk energie bespaart. In de Sherpa-stand ga je voor zuinigheid en kom je het dichtst in de buurt van de door Fiat opgegeven actieradius van 320 kilometer. De maximum snelheid is dan begrensd op 80 km/h. In de Normal-stand is de sprint van 0 naar 100 km/h in 9 seconden klaar, de topsnelheid is 150 km/h.

Wat bevalt er aan de Fiat 500e?



Vooral het rijplezier wordt in ruime Italiaanse porties geserveerd. Voor het eerst in tijden worden we weer eens écht enthousiast achter het stuur van een nieuwe Fiat. Wat is hij snel, behendig, leuk en slim.

Het uiterlijk: ook al zo goed geslaagd. Door de Fiat 500e als retro-auto te bestempelen, doe je hem schromelijk tekort. Het is eerder een evolutie van een briljante klassieke auto. De afmetingen kloppen, aan de details zie je hoeveel liefde er in de afwerking is gestopt en de algehele kwaliteitsindruk is hoogwaardig.



De Fiat 500e is hoger en breder dan de huidige Fiat 500, eindelijk zit je niet meer met je kruin tegen het dak. Als je bijrijder iets te veel knoflook door de spaghettisaus heeft gedaan, merk je dat minder goed dan in de 500 van nu. Je hebt niet meer het gevoel bij elkaar op schoot te zitten. Het dashboard is bij de tijd, met een groot infotainmentscherm in het midden.

En dan is ook de actieradius van 320 kilometer nog eens uitstekend voor een compacte auto. Maar ook dan is het meegenomen als de batterij een beetje vlot opgeladen kan worden. Dat is het geval, met een snelheid van 85 kW bij een accucapaciteit van 42 kWh. Concreet betekent dit dat je bij de snellader in 5 minuten 50 extra kilometers kunt 'tanken', in 35 minuten zit de accu weer 80 procent vol.



Wat bevalt er minder aan de Fiat 500e?

Het valt nog niet mee om nadelen te vinden. De prijs van de La Prima is natuurlijk erg hoog, maar er komen goedkopere versies aan. Hooguit kun je verzuchten: had Fiat deze auto maar drie jaar eerder op de markt gebracht …



Wanneer komt de Fiat 500e en wat is de prijs?

In het najaar van 2020 staat de Fiat 500e La Prima bij de dealer. Schrik niet van de prijs van de Fiat 500e La Prima: die is is 35.900 euro. Dan krijg je wel onder meer een exclusieve kleur, een glazen schuifdak, 17-inch lichtmetaal en leren bekleding zonder dat je hoeft bij te betalen. Bovendien levert Fiat er een gratis wallbox bij. In 2021 komen er ook goedkopere versies van de Fiat 500e op de markt. Voor de Fiat 500e Cabrio La Prima betaal je 38.900 euro.



Overigens zijn de concurrenten ook geen koopjes: de Honda E kost 35.330 euro en de actieradius is maar 222 kilometer. De actieradius en prijs van de Mini Electric komen overeen met die van de Honda: 225 kilometer en een basisprijs van 34.900 euro. Wat rijbereik betreft, zet de Fiat 500 zijn concurrenten dus al op achterstand.



Wat vind ikzelf van de Fiat 500e?

De Fiat 500e wil je niet hebben omdat het toevallig een elektrische auto is, maar omdat-ie zo leuk rijdt. Eindelijk is dit weer eens een auto uit Turijn die volledig up-to-date is en precies brengt wat de automobilist van 2020 wil. We zijn benieuwd wat de prijs van de goedkopere versies gaan worden!