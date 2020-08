Eerste review: Porsche Taycan Turbo S

Wat is opvallend aan de Porsche Taycan Turbo S?

Los van het feit dat de Taycan Porsches eerste volledig elektrische auto is en het gelijk ook de meest spannende EV ter wereld is, is vooral de typeaanduiding ‘Turbo’ opvallend. Voor Porsche is de naam Turbo veelbetekenend, de eerste 911 Turbo (930) uit 1975 is het startpunt van heel wat turbogeweld bij de Duitsers. De bijnaam ‘weduwemaker’ voor de levensgevaarlijke 930 spreekt boekdelen.

Van een turbo is technisch gezien (natuurlijk) geen sprake. De Taycan Turbo (S) haalt de extra power simpelweg uit aangepaste software en andere elektromotoren. Hij is 761 pk en 650 Nm sterk. Opvallend is dat de Taycan de enige elektrische auto is met een versnellingsbak. De elektromotor achter (hij heeft er ook een voor) is voorzien van twee versnellingen. De eerste versnelling zorgt voor een geweldige acceleratie vanuit stilstand, de tweede zorgt voor minstens zo gewelddadige tussensprints. Het korte antwoord op de eerste vraag is overigens 2,8 seconden. Dat is de tijd die de Taycan Turbo S nodig heeft om de 100 km/h te bereiken …

Wat bevalt er aan de Porsche Taycan Turbo S?

Hier kunnen we kort zijn: vrijwel alles. De Taycan Turbo S is bloedsnel, geweldig vormgegeven en uitermate fijn uitgerust. Porsche heeft het voor elkaar gekregen om het Porsche-gevoel te koppelen aan elektrische aandrijving. De manier waarop de Taycan rijdt, maar ook het gevoel dat het interieur oproept; het klopt helemaal. Opvallend is de bruikbaarheid van de auto. Oké, aan de elektrische aandrijving en het oplaadgedoe dat daarbij komt kijken, zal je als benzineverslaafde even moeten wennen, maar aardse zaken als bagageruimte, ruimte voor de inzittenden en drempelvaardigheid zijn prima in orde. De Taycan is net zo goed een diehard sportwagen als een uitermate luxe kilometervreter. Als sportwagen maakt hij echter deel uit van een heel bijzonder clubje supersportwagens. De ultieme snelheid die deze Porsche bereikt wordt alleen overtroffen door het gemak waarmee hij zijn prestaties haalt.

Wat bevalt er niet aan de Porsche Taycan Turbo S?

De actieradius van de Porsche Taycan Turbo S is met een krappe 400 kilometer lang niet zo goed als die van een Tesla Model S, de enige auto die je als concurrent zou kunnen zien. Toch is het bereik ook lang niet slecht. Dankzij 800 Volt-techniek gaat het opladen bovendien erg snel. Wie voor het eerst elektrisch rijdt, zal even moeten wennen, maar wie er gewend aan is, ziet elektrisch rijden al snel niet meer als een minpunt.

Porsche Taycan Turbo S versus Harley Davidson Livewire. Wil je weten waar we meer van onder de indruk raakten? Lees dan de nieuwste Auto Review.

Wat bevalt er dan echt niet aan de Turbo S? Het grootste gemis is het geluid van een potente motor gekoppeld aan een sportuitlaatsysteem. Bij sportief autorijden is het geluid het aspect wat het meeste met je doet, zo blijkt na een paar daagjes testen. Het gebrek aan gebrul maakt de snelheid surreëel, maar op de een of andere manier ook weer minder indrukwekkend. Verder zijn er details als het volledig digitale instrumentarium en de eveneens digitale bediening, die ter verbetering vatbaar zijn. Niet alleen is het soms zoeken naar de wijze waarop je zaken bedient, ook zijn de drie schermen erg gevoelig voor (vette) vingers.

Wanneer komt de Porsche Taycan Turbo S en wat is de prijs?

De Taycan Turbo S is inmiddels leverbaar. Wie per se binnen 3 seconden vanaf stilstand naar 100 km/h gelanceerd wil worden, moet daar 191.000 euro voor over hebben. De ‘normale’ S-loze Turbo heeft er 3,2 seconden voor nodig en kost 157.000 euro. Voor die vier tienden betaal je dus 34.000 euro. Ook de minst snelle Taycan is met een sprinttijd van vier seconden nog steeds best rap, hij bespaart je echter ruim 80.000 euro.

Wat vind ik zelf van de Porsche Taycan Turbo S?

Los van het feit dat ik de Porsche Taycan Turbo S onder andere bloedmooi, inspirerend, duizelingwekkend snel en retegaaf vind, ben ik vooral onder de indruk van de intelligentie van Porsche. De Taycan dient stiekem een veel groter doel dan de auto op zich. De Taycan is de eerste stap naar de elektrificatie van ’s werelds meest begerenswaardige sportwagen: de Porsche 911. Porsche zet een elektrische auto op de weg die niet onderdoet voor de iconische Porsche 911 – en deze op punten zelfs overtreft. Porsche geeft de topversie van de Taycan zelfs de illustere naam ‘Turbo’ mee. Technisch gezien is dat onzin, maar Porsche geeft de term hiermee een heel nieuwe lading, namelijk die van het summum van sportief autorijden. Met een Turbo krijg je altijd de meest ultieme versie van een Porsche, of er nou daadwerkelijk een turbo aan boord is of niet, doet eigenlijk helemaal niet meer ter zake.