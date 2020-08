Eerste review: Kia Xceed PHEV (2020)

1 - WAT VALT OP AAN DE Kia Xceed PHEV?

Is het typisch Nederlands om meteen over de prijs te beginnen? Kia geeft op dit moment 4000 euro korting op stekkerhybrides en dat maakt dat de Kia Xceed PHEV nog maar 31.495 euro kost. Weliswaar is-ie duurder dan het 120 pk sterke basismodel met handbak (27.995 euro), maar je gaat geen voordeliger Xceed met automaat vinden dan deze stekkerversie.

“Het elektrische bereik dat Kia opgeeft (48 kilometer) klopt”

Het elektrische bereik dat de fabrikant opgeeft klopt. En dat maken we niet vaak mee bij (semi) elektrische auto's. Kia belooft een actieradius van 48 kilometer en toen wij dat testten, sprong bij ons na 47,1 kilometer de benzinemotor bij. Keurig. We reden trouwens over de snelweg met 100 km/h. Een realistische range van 48 kilometer betekent dat veel Nederlanders hun woon-werkverkeer uitstootvrij kunnen afleggen en dat is een fijn vooruitzicht.

2 - WAT IS ER GOED AAN DE Kia Xceed PHEV?

Net als bij de gewone Kia Xceed (review), is het onderstel evenwichtig afgestemd. De nadruk ligt op comfort, zonder dat je het gevoel met de weg verliest of de carrosserie hinderlijk deint. Bovendien is het aangenaam stil aan boord – geluiden van de motor, de banden of de wind worden buiten de cabine gehouden. Zo kan het gebeuren dat je op de snelweg niet hoort of de auto op stroom of benzine rijdt. Je moet naar de oplichtende letters ‘EV’ kijken om het zeker te weten.

Wat de Kia Xceed PHEV daaraan toevoegt, is het comfort van elektrisch rijden. Vooral in de stad is het prettig om het elektrische programma in te schakelen en de 60 pk sterke elektromotor het werk te laten doen. Mits je een beetje voorzichtig omspringt met het gaspedaal, eindig je elk ritje met een gemiddeld brandstofverbruik van 0,0 l/100 km. En dat is leuk. Geef je toch een keer vol gas, dan springt de viercilinder benzinemotor aan met een brom en spurt de stekker-cross-over naar voren. Laat je de teugels weer vieren, dan gaat de verbrandingsmotor uit en keert de rust terug.

Rijden op stroom is niet alleen comfortabeler, het is tevens beter is voor het milieu (want lokaal uitstootvrij) en het is goedkoper dan rijden op benzine. Bij vraag 4 slaan we aan het rekenen.

3 - WAT KAN ER BETER AAN DE Kia Xceed PHEV?

Een vervelende eigenschap van elke Xceed is het slechte zicht naar achteren. De achterruit is klein en de C-stijlen zijn groot. Om te voorkomen dat je bij het inparkeren iets over het hoofd ziet, heeft elke Kia Xceed PHEV een achteruitrijcamera.

Iets wat de Kia Xceed PHEV niet heeft, maar volledig elektrische modellen zoals de e-Niro en de e-Soul wel, zijn flippers waarmee je het terugwinnen van remenergie regelt. Nu rolt de stekker-Xceed praktisch frictievrij uit en moet je het rempedaal indrukken om meer stroom op te wekken. Dat werkt prima als je een conventionele auto gewend bent, maar ik mis de controle van de volledig elektrische Kia’s.

Het derde verbeterpunt is meer een wens. Ik wil dat de Kia Xceed PHEV zijn elektrische capaciteiten beter benut. Ik zie voor me dat wanneer je een route in het navigatiesysteem zet, de auto zo slim is om tussen hier en daar de accu leeg te rijden. Met het idee dat je op de plaats van bestemming weer oplaadt. Op voorwaarde natuurlijk, dat de bestuurder hier toestemming voor geeft. Maar dat is een kwestie van een melding op het scherm waar je met ‘ja’ of ‘nee’ op antwoordt.

4 - WANNEER KOMT DE Kia Xceed PHEV EN WAT IS DE PRIJS?

De Kia Xceed PHEV-prijs kwam al aan bod: 35.495 euro minus 4000 euro Kia-korting. Voor 31.495 euro krijg je de DynamicLine-uitvoering met luxe-zaken als een breedbeeld touchscreen met navigatie, een achteruitrijcamera en climate control. Voor 1000 euro extra koop je er adaptieve cruise control, stoel- en stuurverwarming en een actieve rijstrookassistent bij.

De auto op de foto’s is een ExecutiveLine, (35.995 euro na korting) met standaard 18-inch lichtmetaal, een glazen schuifdak en een digitaal instrumentarium. De bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar en met leer bekleed. De stoelventilatie is tijdens warme zomerdagen meer dan welkom. De Kia-dealer laat het je vast graag een keer ervaren.

“Rijden op stroom is zeker de helft goedkoper.”

Nog even over de prijs van stroom en benzine. Het kost 1,75 euro om 48 kilometer af te leggen met stroom uit je eigen stopcontact (0,23 euro per kWh). Op benzine alleen, heeft de Kia Xceed PHEV een verbruik van 5,0 l/100 km, wat neerkomt op 3,60 euro per 48 kilometer (we tanken voor 1,50 euro per liter). Rijden op stroom is dus zeker de helft goedkoper. En dankzij de lage CO2-uitstoot betaal je voor een plug-in hybride als deze minder wegenbelasting.

5 - WAT VIND IKZELF VAN DE Kia Xceed PHEV?

Heb je wel eens zo’n online test gedaan die bepaalt welke Backstreet Boy of Ninja Turtle jij bent? Zou je zo’n test voor nieuwe auto’s bedenken, dan komen vast veel mensen uit bij de Kia Xceed PHEV. Want hij valt precies in het juiste segment (crossover) en de juiste prijsklasse (betaalbaar) en hij krijgt een voorkeursstem elke keer als iemand aangeeft in de toekomst een elektrische auto te willen kopen. Het resultaat is niet een bijzonder spannende auto, maar wel een comfortabele, stille, luxe en zuinige auto.