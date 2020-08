Test: De Mercedes E 300 DE 4Matic is een ideale reismachine

De sedan heeft afgedaan, zo lijkt het wel. In de jaren negentig struikelde je welhaast over de leaserijders in een Ford Mondeo, Peugeot 406 of Volkswagen Passat, maar nu is het zogeheten D-segment weinig populair meer. Sommige fabrikanten hebben de handdoek in de ring gegooid (het ga je goed, Citroën C5). Andere proberen de gunst van de klant te herwinnen met een coupé-achtig design (Peugeot 508 en Volkswagen Arteon).

De enige plek waar het D-segment nog een beetje weerstand kan bieden aan de opmars van suv’s en crossovers, is in de premiumhoek. Al valt daar meteen op dat de kopers en leaserijders van een Audi A4, BMW 3-serie, Mercedes C-klasse of Volvo S60/V60 massaal voor de stationwagonversies kiezen. Iets wat een segment hoger gek genoeg compleet anders is. In het E-segment – waarin inderdaad de Mercedes E-klasse valt – is het de sedan die veruit het meeste publiek trekt.

De Mercedes E-Klasse is ongegeneerd comfortabel

Volgens Mercedes komt dat met name doordat de E-klasse veel wordt ingezet als chauffeursauto. En we begrijpen meteen waarom dat is. De door ons geteste E 300 DE 4Matic – een diesel met stekker – is ongegeneerd comfortabel. Hij laat de sportiviteit graag aan de BMW 5-serie en legt zich toe op het schaamteloos in de watten leggen van zijn bestuurder en passagiers. Wie heeft er een Bentley Flying Spur nodig, als je ook een Mercedes E-klasse kunt hebben?

Dat lijkt hyperbool, maar dat is het niet. Een zakensedan als de E-Klasse is ideaal voor het dagelijkse woon-werkverkeer of de incidentele vakantietrip naar het zuiden. In vergelijking met een Audi A6 of BMW 5-serie is het onderstel van de Mercedes aan de zachte kant, maar dat wil je juist als je iedere morgen over de snelweg, in de file naar kantoor rijdt. Althans, we gaan er voor het gemak maar even vanuit dat de gemiddelde Mercedes-rijder niet aan een hartroerende haarspeldweg woont.

De E 300 DE 4Matic dempt oneffenheden op een uitstekende manier. Hij is niet week, ook niet hard, maar vindt een mooi compromis ertussenin. Daarbij waren we verbaasd dat de weegschaal 2130 kg aangeeft als je de E 300 DE 4Matic erop zet, want dat overgewicht voel je tijdens het rijden praktisch niet. Waarschijnlijk is dat omdat de stekkerhybride je ook niet uitnodigt om te gaan jagen. Al kan de 306 pk en 700 Nm sterke Mercedes dat zeker wel.

Volledig elektrische actieradius van 50 kilometer

Voor de aandrijving van de E 300 DE 4Matic slaan een viercilinder turbodiesel en een elektromotor de handen ineen. Die eerste heeft een vermogen van 194 pk en 400 Nm koppel. Die laatste doet er nog een schepje van 122 pk en 440 Nm bovenop en helpt de aandrijflijn aan een systeemvermogen van 306 pk en 700 Nm. Met het instant koppel van de elektromotor schiet de E 300 DE 4Matic in 5,9 seconden naar 100 km/h. Maar daar gaat het bij dit model natuurlijk niet om.

In theorie heeft de E 300 DE 4Matic een dieselverbruik van 1 op 62,5. Maar daar kom je alleen in de buurt als je zo veel mogelijk op de elektromotor rijdt. Volgens de WLTP-metingen heeft de auto een elektrisch bereik van net geen 50 kilometer. Het is lastig om te bepalen wat je nou echt haalt (dat is van te veel variabelen afhankelijk), maar in de stad merkten we dat de E 300 DE 4Matic het grootste deel van de tijd zijn verbrandingsmotor uit laat.

En springt die toch aan, dan word je niet uit je comfortcocon gewekt door een in leven schuddende diesel. Vaak is de opspringende naald van de toerenteller de enige indicatie dat er voorin een viertal zuigers begint te stampen. Als we toch een nadeel van de hybride-aandrijflijn moeten noemen, dan ligt die achterin. De batterij van de Mercedes snoept namelijk een flink deel van de kofferbak op. Ter vergelijking: in een E 220 d kun je 540 liter aan spullen kwijt, in de E 300 DE slechts 370 liter.

In het interieur te veel te ontdekken?

Verder is de zakensedan van binnen aangenaam ruim, zowel voor- als achterin. Als bestuurder kijk je uit over het inmiddels bekende ‘skateboard’ van Mercedes: één langgerekt scherm (eigenlijk zijn het er twee) met daarin het digitale instrumentarium én het infotainmentscherm. Om echt vat te krijgen op de mogelijkheden van alle beschikbare technologie, moet je er eens goed voor gaan zitten (als je stilstaat), want er is onnoemlijk veel te ontdekken.

Misschien wel té veel. Maar dat is een probleem dat meer luxelimo’s hebben. Het zogeheten MBUX-systeem van Mercedes is aan te sturen met stemcommando’s (dat werkt voor de meeste opdrachten aardig), door het aanraakscherm te gebruiken, of door te swipen en te klikken op het touchpad op de middenconsole. En dat laatste, daar zijn we niet zo over te spreken. Wat ons betreft werkt een draai- en drukknop beter en minder afleidend, maar dat is iets om zelf te ervaren.

Ga dus gewoon proefrijden met alle concurrenten als je in het E-segment shopt. Niet alleen voor de rijbeleving, maar ook om met alle elektronica aan boord te spelen. Er zit inmiddels zoveel op en aan een auto, dat een niet-intuïtieve bediening kan gaan irriteren. Zo zijn wij geen fan van de minuscule touchpads op het stuur van de E-klasse. Daarmee bedien je onder meer de digitale cockpit, maar wij zouden blijer worden van simpele pijltoetsen of een klein wieltje.

Conclusie

Waarom zou je nog een plug-in hybride nemen nu er geen bijtellingsvoordelen meer zijn? Simpel. Omdat deze Mercedes E 300 DE 4Matic een plezierige reismachine is met een verbazingwekkend zuinige aandrijflijn. Ben je op zoek naar een sprankje sportiviteit in je zakensedan? Sla dan deze E over. Maar wil je iedere dag zalig uitgerust op kantoor aankomen, dan heb je aan de E 300 DE een goeie.