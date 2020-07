Eerste review: Audi A3 Limousine

Wat valt op aan de Audi A3 Limousine?

Níet dat de nieuwe Audi A3 Limousine groter is geworden, want zijn groeistuip is bescheiden. Hij is 4 cm langer, 2 cm breder en 1 cm hoger dan zijn voorganger. Bij het uiterlijk van de A3 Limousine gaat Audi voor zijn doen rigoureus te werk: het merk breekt met het brave design van de oude generatie. Vooral de scherpe hoeken en vouwen van de carrosserie vallen op. Aan de zijkant zijn de flanklijnen veel geprononceerder. De inspiratie van de ontwerpers was aan de achterkant waarschijnlijk op, want daar zie je de overeenkomsten met de oude A3 Limousine nog duidelijk. Het in de achterklep geïntegreerde spoilertje keerde terug. In de bagageruimte past precies evenveel als in de vorige A3 Limousine: 425 liter.

Wat is er goed aan de Audi A3 Limousine?

Wij rijden met de viercilinder 1,5-liter TFSI-motor met 150 pk. Dit is een mild hybrid. De energie die vrijkomt tijdens het remmen, wordt in een 48V-batterij opgeslagen. Tijdens het starten en accelereren wordt de energie weer gebruikt, zodat het verbruik daalt. Als je je voet van het gaspedaal haalt, wordt de motor losgekoppeld van de versnellingsbak.



Dat heeft allemaal positieve effecten op het verbruik. Dat is in theorie 5,6 l/100 km (1 op 17,9). Bij deze turbomotor hebben we vaker geconstateerd dat het praktijkverbruik nauwelijks hoger ligt, zelfs als je van stevig doorrijden houdt. Dat kan namelijk ook: over een sprint van 0 naar 100 km/h in 8,4 seconden en een topsnelheid van 232 km/h zal niemand klagen.

Ook fijn: het mooi afgewerkte dashboard, met echte knoppen. Bij de Seat Leon en de Volkswagen Golf, waarmee de A3 onderstel en motoren deelt, werd gekozen voor touchscreens. Maar als je de airco in de zomerhitte wat hoger wilt zetten, is het fijn dat dit gewoon met een goeie, ouwe knop kan. Positief is dat DAB+-radio en een draadloze telefoonoplader standaard zijn op elke A3 Limousine.



Wat kan er beter aan de Audi A3 Limousine?

Als je opgroeiende pubers hebt, moet je misschien geen A3 Limousine kopen. Zij kunnen de achterbank niet als hangplek gebruiken in hun favoriete, onderuitgezakte houding. Een koopje is deze Audi ook niet. Maar op het gebied van prestaties, verbruik, comfort en rijeigenschappen grossiert de Audi A3 Limousine in goede beoordelingen.



Wanneer komt de Audi A3 Limousine en wat is de prijs?

De Audi A3 Limousine staat al in de showroom. Hij is nu nog alleen leverbaar als 35 TFSI (150 pk) en als 35 TDI (ook 150 pk). Zeer binnenkort verschijnt hij ook als 30 TFSI (110 pk) en als 30 TDI (115 pk). Of er ook een stekkerhybride komt, is nog niet bekend.

De prijs van de A3 Limousine bedraagt minimaal 34.380 euro (30 TFSI met handbak). De 35 TFSI waarmee wij reden, kost met S Tronic-automaat 38.070 euro. Voor de 35 TDI (alleen met S Tronic) betaal je 44.400 euro.



Wat vind ikzelf van de Audi A3 Limousine?

Als je er een wilt hebben, zijn er nauwelijks redenen om hem te laten staan. Van de 1,5-liter motor ben ik andermaal onder de indruk: hij is snel, maar vooral zijn zuinigheid maakt indruk. De naam Limousine is wel een beetje pretentieus voor deze bescheiden auto: met champagnekoelers en extravagante feesten heeft hij niets te maken. Bestel deze Audi A3 dus niet als je een limo wilt huren.



Nog meer weten over de Audi A3 Limousine? De hele rij-impressie is te lezen in Auto Review.