Ssst - dit zijn alle geheime vakjes van de nieuwe Land Rover Defender!

Het opbergvak dat meteen in het oog springt wanneer je in de Defender stapt, is dat in de wagenbrede dashboardbalk. En door de antislipbekleding blijven dingen er beter liggen dan je verwacht.

Als je niet voor de driezits zitrij van de bestelversie kiest, herbergt de tunnelconsole ook tal van opbergnogelijkheden. Van een draadloze oplaadmogelijkheid voor je smartphone tot een volumineus koelvak.

Ook achterin kun je meerdere telefoons of tablets aansluiten en opladen, en in de rugleuningen van de voorstoelen kun je een laptop kwijt ... Maar er is meer. Veel meer!