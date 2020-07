Test: is de BMW 218i Gran Coupé sneller dan de Mercedes CLA 180?

Motor: de Mercedes CLA is zuiniger

De BMW 218i Gran Coupé heeft een driecilinder turbomotor. Maar dat betekent niet dat je hoeft af te zien. Hij tikt in 8,3 seconden de 100 km/h aan. Dat is sneller dan de Mercedes CLA 180 met zijn viercilinder, die drie tienden later volgt. Dat het tweetal op topsnelheid ruimschoots de 200 km/h overschrijdt, is leuk voor aan de borreltafel, maar heeft in de praktijk nauwelijks toegevoegde waarde. Of het moet voor de bankrekening van het CJIB zijn. Wel is het prettig als tussensprints vlot en soepel verlopen. Daarin stelt dit tweetal niet teleur.



De motor in de BMW 218i Gran Coupé heeft meer inhoud en vermogen(1499 cc, 140 pk) dan die in de Mercedes (1332 cc, 136 pk), maar hij moet het met één cilinder minder doen. Dat hoor je aan zijn rauwere geluid en z'n wat brommerige karakter bij lage toerentallen. Hij is wel wat gretiger dan de Mercedes CLA 180. Maar die is weer zuiniger. Het testverbruik van de Mercedes is 7,2 l/100 km (1 op 13,9). De BMW heeft met 7,9 l/100 km (1 op 12,7) meer dorst.

Ruimte: de BMW 218i Gran Coupé is kleiner, maar ruimer

De Mercedes CLA is 16 cm langer, maar ruimer is hij niet. Zo neemt de brede middenconsole voor in de CLA wel erg veel plaats in beslag. In de 2-serie Gran Coupé zitten de voorste inzittenden veel minder snel knietje te vrijen met de middenconsole.

Op de achterbank heeft de kleinere BMW ook meer centimeters in de aanbieding. Zowel voor het hoofd, de schouders als de onderdanen van de achterpassagiers. Wie langer is dan 1,75 meter en graag een beetje comfortabel reist, heeft achter in de CLA eigenlijk niets te zoeken.



Op het gebied van veiligheidssystemen maakt de Mercedes CLA de merkreputatie waar. Zo is-ie leverbaar met led-matrixkoplampen, een 360-graden camera, zijairbags achterin en een autonome rijstrookassistent. BMW levert de 2-serie Gran Coupé weliswaar standaard met led-koplampen, veel van de meer geavanceerde veiligheidssystemen reserveert de fabrikant voor zijn grotere modellen.

Prijs: Mercedes CLA private leasen is duurder

De basisprijzen van het testduo liggen dicht bij elkaar. De prijs van de BMW 218i Gran Coupé is 39.042 euro, de Mercedes CLA prijs bedraagt 39.516 euro. In beide gevallen gaat het om de versies met automaat. De CLA maakt door zijn lagere brandstofkosten zijn prijsnadeel op termijn weer deels goed.



Een BMW 218i Gran Coupé private leasen is weer voordeliger: het kost 534 euro per maand. Een Mercedes CLA private leasen kost 567 euro. De kosten voor onderhoud (rond de 650 euro per jaar) en wegenbelasting (156 euro per drie maanden) ontlopen elkaar nauwelijks.

Conclusie

Dat dit duo meer te bieden heeft dan alleen verleidelijke coupélijnen, zien we terug in het acceptabele ruimteaanbod, het aangename comfort, de prima prestaties en het uitstekende weggedrag van de BMW 2-serie Gran Coupé. De Mercedes CLA heeft meer veiligheidsvoorzieningen, veert iets comfortabeler en is zuiniger.

Het volledige verhaal, met uitgebreide specs en puntentabel, is te lezen in Auto Review. Nieuwsgierig geworden? Klik op onderstaande link!