Eerste review: Audi E-Tron S Sportback

Wat is er opvallend aan de Audi E-Tron S Sportback?

De Audi E-Tron S Sportback is niet zomaar een gewone Sportback met wat meer vermogen. Voor de aandrijflijn hield Audi een alternatieve stoelendans voor elektromotoren. Toen de muziek stopte, zat de achterste motor uit de gewone E-Tron plotseling voorin bij de S-versie. De voorste elektromotor uit de gewone E-Tron belandde juist achterin. Maar dan wel met z'n tweeën: een voor elk achterwiel. Dus drie in totaal. Als je gewoon naar je werk of de sportschool rijdt, wordt al het vermogen naar de achterwielen gestuurd. Is er meer grip nodig, dan komen ook de voorste motor en de voorwielen in het spel.



Wat de S-versie sportiever maakt dan de gewone modellen, is elektrische torque vectoring. Dit systeem zorgt ervoor dat elk van de achterste elektromotoren de aandrijfkracht direct naar het wiel stuurt waaraan hij is gekoppeld. Dat gebeurt via een eentraps overbrenging. Vroeger had je daar nog een mechanisch sperdifferentieel voor nodig.

Er is ook een uiterlijk verschil tussen de Audi E-Tron en de Audi E-Tron S. De S-versie is onder meer te herkennen aan de bredere wielkasten (+ 2,3 cm), ook de voor- en achterbumpers zijn forser. Aan de achterkant loopt de diffuser over de gehele breedte van de auto.



Wat is er goed aan de Audi E-Tron S Sportback?

Wat altijd leuk is met elektrische auto’s, is de acceleratie van 0 naar 100 km/h. De eerste meters staat meteen het volledige koppel beschikbaar, zodat elke sprint een kleine sensatie teweegbrengt. Bij de Sportback S is de sprint van 0 naar 100 km/h voltooid in 4,5 seconden (gewone Sportback: 5,6 seconden). Dat lijkt extreem indrukwekkend, maar toch is de sportiefste E-Tron niet de snelste sprinter. De Tesla Model X Performance doet de 0-100 in 2,8 seconden. De topsnelheid van de Audi is 210 km/h. Als je dat gaat testen op de autobahn, zul je de opgegeven actieradius van 365 kilometer niet halen. De accucapaciteit van de S-versie is overigens even groot als bij de gewone Sportback: 95 kWh. De actieradius is kleiner: 365 in plaats van 409 kilometer - het verbruik ligt dan ook hoger (26,8 vs. 21,9 kWh/100 km).

De Tesla mag dan wat sneller zijn, toch gaat de honderdsprint in de Audi vlot genoeg om naar je hoofd te grijpen. Je brein raakt door de enorme snelheidstoename in combinatie met de serene rust van de elektromotor een beetje in de war. Het sportonderstel geeft geen krimp: de krachten worden zonder de minste wielslip op de weg overgebracht. Daardoor is elke sprint daadwerkelijk sensationeel. Tegelijk heeft het luchtgeveerde onderstel ook een zeer comfortabele kant.



Wat kan er beter aan de Audi E-Tron S Sportback?

De zware carrosserie, van meer dan 2500 kilo. Die zorgt ervoor dat de rit nooit écht sportief wordt. De Audi maakt meer indruk als hij op een leeg stuk weg recht vooruit kan stormen. Doordat alle geluiden van buitenaf nauwelijks doordringen, geeft de digitale snelheidsmeter snelheden aan die veel hoger liggen dan je verwacht.



Wanneer komt de Audi E-Tron S Sportback en wat is de prijs?

De Audi E-Tron S en S Sportback prijzen worden binnenkort bekendgemaakt, maar we durven wel een klein gokje te wagen. In Duitsland is hij 10.000 euro duurder dan de E-Tron Sportback 55 Quattro. Die kost in Nederland 82.800 euro. Tel er 10.000 euro bij op en je zit op een bedrag rond de 93.000 euro. Maar dat is nog geen officiële prijs. De Audi E-Tron S en S Sportback staan in oktober bij de dealers.

Wat vind ikzelf van de Audi E-Tron S Sportback?

Het is heel lastig te zeggen of de E-Tron S zijn meerprijs waard is. Met de gewone E-Tron Sportback reden we in het voorjaar in de omgeving van Amsterdam en kwamen we eigenlijk tot dezelfde conclusie als bij de S-versie: wat is hij snel, maar wat is hij zwaar. Om te kijken of de S-versie toch een betere bochtenridder is, zou je in beide versies hetzelfde testparcours moeten afleggen.



De volledige test van de Audi E-Tron S Sportback staat in de EV-special van Auto Review, die op 25 augustus in de winkel ligt. Kun je niet wachten? Klik op onderstaande aanbieding!