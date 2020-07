Eerste review Dacia Sandero Stepway Tce 100 Bi-Fuel

1. Wat is er opvallend aan de Dacia Sandero Stepway Bi-Fuel?

De toevoeging Bi-Fuel zegt het al, deze Sandero eet van twee walletjes. Hij lust zowel benzine als lpg en daarmee behoort hij, samen met enkele concerngenoten, tot de laatste der Mohikanen. De keus tussen benzine en lpg is bij de Sandero Stepway eigenlijk een no-brainer. De lpg-versie is vanwege de lagere CO2-uitstoot 500 euro goedkoper dan de benzinevariant, en ook de brandstofkosten vallen veel lager uit. Voor de prijs van 1 liter benzine koop je pakweg tweeënhalve liter autogas! Ook als je het meerverbruik - wij realiseerden 7,5 l/100 km, oftewel 1 op 13,3 - en de 28 euro extra wegenbelasting per maand meerekent, is lpg nog altijd zeer voordelig.

2. Wat is er goed aan de Dacia Sandero Stepway Bi-Fuel?

Wie bij lpg-auto’s denkt een zo’n pontificaal in de kofferbak liggende cilindertank, moet even onder zijn steen vandaan kruipen. Bij de Dacia Sandero Stepway Bi-Fuel is de bagageruimte onaangetast, want de gastank (netto-inhoud 32 liter) is keurig onder de vloer weggewerkt. Zo kun je nog altijd 320 liter bagage kwijt. Zeker vergeleken met de meeste prijsklassegenoten, is de Sandero Stepway comfortabel geveerd. Verkeersdrempels, kuilen en spoorwegovergangen zijn kinderspel in vergelijking met de Roemeense binnenwegen waarvoor de Sandero is gebouwd. Verder scoort hij met zijn moderne 1,0-liter turbomotor. Diens 100 pk en 170 newtonmeter (10 Nm meer dan de benzineversie!) zijn ruim voldoende om vlot met het verkeer mee te komen. De honderdsprint verloopt in 11,6 seconden. Dat is niet supersnel, wel is de driecilinder vanaf ongeveer 2500 tpm lekker soepel.

3. Wat kan er beter aan de Dacia Sandero Stepway Bi-Fuel?

Vanbuiten ziet de Sandero Stepway er best leuk uit en op het allereerste gezicht is er met het interieur ook weinig mis. Het meubilair toont fleurige blauwe accenten, we zien hier en daar een strook pianozwart en de gelimiteerde 15th Anniversary-versie beschikt standaard over een 7-inch touchscreen met navigatie. Kijk je iets verder dan je neus lang of je portemonnee diep is, dan zie je waar de gunstige prijs vandaan komt. Die aardig ogende stoelen bieden maar weinig steun en de hoogteverstelling van de bestuurdersstoel is net zo subtiel als de gemiddelde Trump-tweet. Als je je arm te ruste wilt leggen, krijg je een keiharde plastic elleboogstoot van de leuning in het portier. Ook als je de rest van het interieur nader inspecteert, dan kan het haast niet anders of Dacia is grootaandeelhouder in de hardplasticindustrie.

4. Wanneer komt de Dacia Sandero Stepway Bi-Fuel en wat is de prijs?

Onze testauto heet voluit Dacia Sandero Stepway TCe 100 Bi-Fuel Série Limitée 15th Anniversary. Hoe beperkt de oplage deze feestversie is, durven we niet te zeggen, maar hij staat op dit moment al bij de dealer. Hij kost 16.430 euro, inclusief automatische airco, navigatiesysteem, elektrisch bediende zijruiten, led-dagrijverlichting, cruisecontrol, 16-inch lichtmetaal, skidplates en dakrails. En niet te vergeten: speciale jubileumstriping en -badges op de B- en C-stijlen.

5. Wat vind ikzelf van de Dacia Sandero Stepway Bi-Fuel?

Hoewel de Dacia Sandero alweer een jaar of zeven meegaat, ziet deze Stepway-uitvoering er nog fris uit. De stoere grille, de uitgebouwde spatborden en de lichtmetalen wielen doen de budget-hatchback goed. Ik ben geen fan van het vele plastic binnenin, maar gezien het prijskaartje kan ik hem dat nauwelijks kwalijk nemen. Kleed een A-segmenter een beetje leuk aan en je zit ook op dik 16.000 euro. Dan beschik je over grofweg dezelfde hoeveelheid hard plastic, maar heb je minder leef- en kofferruimte. Om nog maar te zwijgen van het veercomfort en de prestaties. De combinatie met lpg maakt het kostenplaatje nog gunstiger. Toegegeven, een Renault Clio of Renault Captur met dezelfde Bi-Fuel-motor is vanbinnen een stuk fraaier en heeft wél de nodige moderne veiligheidssystemen aan boord. Keerzijde van de medaille: bij aanschaf ben je minimaal 3500 euro duurder uit. Je zou ook kunnen wachten op de nieuwe Sandero Stepway, die in 2021 zijn opwachting maakt. En dan maar hopen dat die ook als Bi-Fuel wordt aangeboden.

De volledige test staat in editie 8 van Auto Review, die 21 juli in de winkel ligt.