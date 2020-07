Eerste review: Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Wat is er opvallend aan de Rolls-Royce Cullinan?

Dat elke andere suv erbij verbleekt. De Rolls-Royce Cullinan is hoger dan veel Nederlandse mannen lang zijn, en breder dan je lief is in parkeergarages. Als je instapt, lijkt hij zelfs nóg groter. Zoals dat hoort als je boven aan de apenrots staat, kijk je neer op het andere verkeer. Zelfs een Range Rover SVAutobiography verwordt tot een nietige auto. Verder is bij een Rolls-Royce eigenlijk alles opvallend: van de beroemde Spirit of ecstacy boven op de motorkap tot het moment waarop je de startknop indrukt en de twaalfcilinder bijna onhoorbaar aanslaat. We rijden met een Black Badge, die met wat zwarte details en een steviger onderstel jongere kopers moet verleiden.



Wat is er goed aan de Rolls-Royce Cullinan?

Alles in de Rolls-Royce Cullinan is (met de hand) gemaakt om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Het portier dichttrekken doe je niet met de bekende armbeweging. Nee, je drukt een knop in, links boven het instrumentarium. Voor het leer waarop je zit, zijn alleen de koeien met de mooiste huiden gesneuveld. Ook de achterpassagiers hebben een knop om de portieren te openen. Dat gaat, in de stijl van het huis, in tegengestelde richting. In- en uitstappen kan op elegante wijze omdat de auto iets kan worden verlaagd. Het zitcomfort achterin is vorstelijk: zelfs als de voorstoelen in de achterste stand staan, kun je je benen nog strekken op het tapijt van lamswol.

De 6,75-liter motor heeft een enorm koppel van 900 Nm, dat al bij 1700 tpm beschikbaar is. De motor geeft deze extreem zware auto dan ook moeiteloos prestaties van een sportwagen: 0-100 km/h in 5,2 seconden en een begrensde top van 250 km/h. Maar het meest indrukwekkend is toch de gewijde stilte. De Cullinan geeft je het gevoel dat je even geen stukje van de wereld meer bent. Je zit in je cocon, afgesloten van alles wat buiten de auto gebeurt. Het is bijna gevaarlijk: je waant je onoverwinnelijk vanuit je troon en gaat ervan uit dat mensen zo van je onder de indruk zijn dat ze eerbiedig hun hoed afnemen.

Wat kan er beter aan de Rolls-Royce Cullinan?

Bij Rolls-Royce gaat zelfs een sportieve Black Badge-uitspatting nog op aristocratische wijze. Ondanks het sportievere onderstel, deinen we als een cruiseschip over de Eindhovense wegen - we voelen ons Leonardo di Caprio op de plecht van de Titanic. Hoe subtiel je ook remt, de carrosserie duikt altijd een beetje in de veren. Als we dan toch in de marge mogen klagen over de Cullinan: dat heen- en weer bewegen is niet altijd even prettig. We missen een knop om de dempers wat minder soepel te laten functioneren. Bovendien voelt de stengel van de richtingaanwijzer aan alsof-ie bij een budgetmerk is ingekocht. Het is een pietluttigheid, maar in een dure auto (zie verderop) moet alles tot het miniemste detail kloppen.

Wanneer komt de Rolls-Royce Cullinan en wat is de prijs?

Wat dat laatste betreft: schrik niet. Of eigenlijk, schrik wél. De Rolls-Royce Cullinan Black Badge waarmee wij reden, heeft een viewing suite. In de kofferruimte zitten twee opklapbare stoelen en een klaptafel (het geheel schuift via een druk op de knop automatisch naar buiten), voor de meest luxueuze picknick die je kunt bedenken. Alleen al deze optie kost, eh, ruim 23.000 euro. Zie je van deze optie af, dan ben je klaar voor 561.882 euro. En als je écht voor het koopje van de week gaat, kies je de basisversie van de Cullinan. Die kost 415.255 euro.



Wat vind ikzelf van de Rolls-Royce Cullinan?

De ervaring om een dag met een Rolls-Royce Cullinan op pad te zijn, is onbetaalbaar. Het is heel bijzonder en de gewijde stilte in het chique interieur is oorverdovend. Maar om nu te zeggen dat de Rolls-Royce Cullinan in mijn droomgarage terechtkomt? Neen. Ik geef mijn portie aan een heel rijke Fikkie.



