Plug-in hybride of elektrisch: actieradius gemeten

Actieradius van de Tesla Model 3



We beginnen met de Tesla Model 3 actieradius. Wie bang is dat de actieradius van de elektrische Tesla Model 3 tegenvalt, kan gerust zijn: zelfs met een testverbruik van 19,1 kWh per 100 kilometer (EU-verbruik: 14,1 kWh/100 km), komt hij in theorie 392 kilometer ver. Dat geldt als je de volledige accucapaciteit van 75 kWh zou kunnen gebruiken, maar aangezien een klein deel van de batterij is afgeschermd, is 380 kilometer een realistischer getal.



Aan de andere kant doet de nieuwe wettelijke maximumsnelheid van 100 km/h wonderen voor de actieradius. Honderd rijden kost minder stroom en dus kun je gemakkelijk 400 kilometer uit een volle accu halen. Bij de snellaadstations van Tesla laad je de batterij in ongeveer 45 minuten weer op. Veel Tesla-rijders hebben thuis een laadpaal of wallbox, en gebruiken de Tesla Superchargers slechts incidenteel. Bovendien kom je in de zomer verder op een volle accu dan in de winter. De buitentemperatuur heeft merkbaar invloed op je actieradius.

Actieradius van de Mercedes C 300 DE



De BMW en de Mercedes zijn allebei plug-in hybrides. Dat betekent dat je een elektromotor én een verbrandingsmotor hebt. Is de batterij leeg, dan kun je gewoon verder rijden. De Mercedes C 300 DE-rijder zal daarom niet wakker liggen van een kilometer meer of minder. Zijn stekkerhybride met dieselmotor heeft een testverbruik van 5,0 liter en 4,7 kilowattuur per 100 kilometer, wat neerkomt op een actieradius van 1038 kilometer. Puur elektrisch kan de Mercedes 38 kilometer afleggen. Het accupakket van 13,5 kWh lijkt voor een stekkerhybride aan de forse kant, maar je kunt er maar 9,3 kWh van gebruiken. Dit is wat er bedoeld wordt met de bruto- en nettocapaciteit van een batterij. De fabrikant bouwt altijd een buffer in, bedoeld om de batterij te beschermen. Als je hem volledig zou gebruiken, slijt de accu heel snel.



Actieradius van de BMW 330e

De BMW 330e is ook een plug-in hybride, maar heeft een benzinemotor in plaats van een dieselmotor. De batterij in de BMW 330e heeft lagere brutocapaciteit van 12 kWh dan die van de Mercedes C 300 DE, maar met 10,4 kWh beschikbaar voor de gebruiker een hogere nettowaarde dan de Mercedes. Dat kan verklaren waarom de stekkerhybride met benzinemotor iets verder op stroom kan rijden (46 kilometer). Daar komt nog bij dat het accupakket van de BMW maar liefst 137 kilo lichter is. De actieradius van de BMW 330e plug-in hybride is 700 kilometer. Dat is meer dan de Tesla, maar minder dan de Mercedes.



Plug-in hybide verbruik kan oplopen

Bij een plug-in hybride moet je je niet verkijken op het theoretische verbruik. Bij de BMW is dat 1,4 l/100 km (1 op 71,4) en bij de Mercedes 1,7 l/100 km (1 op 58,8). Maar als de accu eenmaal leeg is, en alleen de benzine- of dieselmotor aan het werk is, loopt het verbruik uiteraard flink op. Bij de BMW klokten we een testgemiddelde van 6,0 l/100 km (1 op 16,6), bij de Mercedes deden we 5,0 l/100 km (1 op 20,0).



Conclusie

Het fors hogere verbruik op een lange afstand is een nadeel van een plug-in hybride. Anderzijds: zowel van de BMW als de Mercedes is de actieradius veel groter dan de actieradius van de Tesla Model 3 (392 km). Op dat gebied staat de elektrische auto altijd op achterstand.