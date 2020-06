Eerste review: Mercedes-Benz GLA 200 (2020)

1. Wat valt er op aan de nieuwe Mercedes GLA?



De eerste generatie van de Mercedes GLA was maar een raar ding. Een soort hatchback met suv-pretenties, maar ook weer geen crossover volgens de ware betekenis van het woord. Hoe dan ook: Mercedes heeft toch maar even 5000 GLA's op Nederlands kenteken weten te zetten, wat een bijzonder knappe prestatie is. Nu is er dan de nieuwe Mercedes GLA, een auto die een stuk zelfverzekerder en stoerder oogt dan zijn voorganger. Een échte suv, die tussen alle verwante (voorwielaangedreven) Mercedes-modellen toch weer een geheel eigen (en aantrekkelijk) gezicht heeft gekregen.





2. Wat is er goed aan de Mercedes GLA?

Belangrijkste verandering ten opzichte van zijn voorganger, is de hoogte die met 10,4 centimeter is toegenomen. Ook de breedte groeide (3 cm), net zoals de wielbasis (ook 3 cm). Dit heeft de passagiers op de achterbank 11,6 centimeter meer beenruimte opgeleverd. En dat merk je: je zit ongekend riant achter in de GLA, zelfs als deze een glazen zonnedak heeft. Natuurlijk deelt de GLA het mooie dashboardontwerp - met een dubbel breedbeeld tft-scherm als instrumentarium - met de andere compacte Mercedes-modellen A-klasse, B-klasse, CLA en GLB. Het blijft een fascinerend geheel om naar te kijken.







3. Wat kan er beter aan de nieuwe Mercedes GLA?

Hoe mooi het dashboard ook is, voor de bediening zou je liefst een cursus hebben gevolgd. Een touchpad op de middentunnel, twee ieniemienie aanraakgevoelige knopjes op het stuur, de MBUX spraakbesturing - voor je het weet raak je verstrikt in de menustructuur en heb je geen idee meer hoe je ooit nog de uitgang van dit digitale doolhof terugvindt. Het is allemaal wat veel van het goede. Dat geldt ook voor de bijgeluiden die het interieur binnendringen. Je hoort de turbo sissen, de airco blazen, de stuurbekrachtiging zoemen, de tandwielen van de DCT-bak met dubbele koppeling ratelen, en zelfs de wind die tussen de dubbele spaken van de 19-inch AMG-wielen onder de testauto waait, hoor je soms zachtjes fluiten. En daar zit je niet op te wachten.





4. Wanneer komt de nieuwe GLA en wat gaat-ie kosten?

Hij is er al! Prijzen beginnen bij een stevige 49.245 euro. Nu is de standaarduitrusting riant en de veiligheidsuitrusting behoorlijk compleet, maar met wat leuke extra's erop, beland je al heel gauw op 60.000 euro. En wordt de GLA een dure auto.





5. Wat vind ikzelf van de nieuwe Mercedes GLA?

Wat een verbetering ten opzichte van die suffe GLA van de afgelopen jaren! Het nieuwe model ziet er hartstikke leuk uit, hij heeft een riant interieur, het instrumentarium blijft intrigeren en de afwerking is spreekwoordelijk goed. Bovendien rijdt de GLA uit de kunst. Goed, hij niet zo comfortabel geveerd als de CLA die we een tijdje geleden bij de redactie van Auto Review en Autowereld.com verbleef, maar de afstemming van het onderstel is ook weer niet zo stevig dat de springerigheid van de auto je op de zenuwen gaat werken. Er zijn nog een paar puntjes waar Mercedes naar moet kijken. Daarna is de GLA wat mij betreft helemaal af - en zijn stevige prijs waard.