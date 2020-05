1 - Wat is er opvallend aan de Citroën C5 Aircross Puretech 130 EAT8?

We kennen de C5 Aircross al een tijdje, en wat we nog steeds aan deze suv waarderen, is z'n onderscheidende design. Oké, hij vertoont duidelijke overeenkomsten met de Citroën C3 Aircross, maar je zult hem nooit verwarren met een suv van een ander merk. Dat is bij veel Aziaten, Duitsers, Spanjaarden en Tsjechen wel anders. Daarnaast kunnen we er inderdaad niet omheen dat Citroën er veel aan gedaan heeft om de inzittenden van de C5 Aircross een zo comfortabel mogelijke rijbeleving te bieden. Daarbij speelt het onderstel met de gepatenteerde hydraulische buffers in de schokdempers een hoofdrol. Deze met olie gedempte eindaanslagen geven neffenheden minder bruusk aan de carrosserie door dan conventionele ophangsystemen. Binnenin vallen vooral de brede 'Advanced Comfort Seats' op, voorzien van extra dikke schuimkussens, die ook in dure matrassen worden gebruikt.

2 - Wat bevalt aan de Citroën C5 Aircross Puretech 130 EAT8?

Zeker op een matig wegdek biedt de C5 Aircross inderdaad een hoogstaand veercomfort. We willen niet beweren dat klinkerwegen, scherpe richels en spoorwegovergangen ongemerkt aan je voorbijgaan, maar ze zorgen voor veel minder onrust aan boord dan in de meeste klassegenoten. Ook is het onderstel mooi stil; van opspattend grind of bandengeroffel is niets te merken.

De achttraps automaat die de testauto aan boord heeft, vergt een meerprijs van 2800 euro. Dat is fors, maar de transmissie werkt erg prettig. Hij schakelt soepel en reageert rap. Zelf schakelen kan, maar eigenlijk komen we geen moment in de verleiding. Nog zo'n fijne - en veilige - gemaksvoorziening is de lane positioning assist, die je helpt in het midden van de rijstrook te blijven. Even de stoelmassage (onderdeel van Ambiance Hype Brown) aanzetten en je kunt relaxed genieten van de mooie stiksels in het bruine (kunst)leer. Dat de Franse boekhouders hier en daar wat hard plastic hebben binnengesmokkeld, valt zo minder op.

3 - Wat bevalt niet aan de Citroën C5 Aircross Puretech 130 EAT8?

Wat veercomfort betreft herinnert deze suv aan zijn hydropneumatisch geveerde voorgangers, maar motorisch is dat een ander verhaal. De driecilinder turbomotor presteert heel redelijk, maar zijn wat roffelige karakter past wat niet echt in het plaatje. Als je de auto in de sportstand zet, wordt dit verder onderstreept. De normaliter zo fijne transmissie maakt van de goedmoedige sint bernard dan een bloeddorstige wolf, die er grommend en grauwend vandoor wil alsof-ie een kudde makke schapen heeft geroken. Maar goed, mijd de sportknop en je hebt nergens last van.



Op licht golvend wegdek wordt de Citroën C5 Aircross wel wat erg deinerig en in snel genomen bochten helt de carrosserie stevig over. Daar moet je van houden ...

Fervente cruisecontrol-gebruikers hebben niet zo'n ontsnappingsroute. Die zullen moeten wennen aan de links onder het stuur verstopte bedieningssatelliet die Citroën al sinds mensenheugenis monteert. Ook na een week had ik nog moeite om de juiste knoppen op de tast te vinden. Weg met dat onding en monteer de regelknoppen gewoon óp het stuur. Ten slotte even een waarschuwing voor de lange medemens: de achterklep van de C5 Aircross gaat niet erg ver open - let dus op dat je je hoofd niet stoot tijdens het in- en uitladen van bagage!

4 - Wanneer komt de Citroën C5 Aircross Puretech 130 EAT8 en wat is de prijs?

Hij komt niet, hij is er al. De goedkoopste versie van de C5 Aircross met de driecilinder benzinemotor is uitgevoerd als Live en beschikt over een handgeschakelde zesversnellingsbak. In ruil voor 32.490 euro overhandigt de Citroën-dealer je de sleutels. Vanaf de Feel-versie kun je kiezen voor de achttraps automaat, maar daar hangt een prijskaartje van 37.990 euro aan. Zijn Duitse broer, de Opel Grandland X is over de gehele linie iets goedkoper, maar die mist dan ook het speciale onderstel. Andere concurrenten zijn de Peugeot 3008, de Skoda Karoq en de Volkswagen Tiguan. Overigens is de testauto voorzien van het Business Plus-pakket. Met een aantal extra's brengt dat de totaalprijs op een respectabele 43.140 euro.

5 - Wat vind ikzelf van de Citroën C5 Aircross Puretech 130 EAT8?

Een pluim voor Citroën dat het onomwonden durft te kiezen voor veercomfort. Het past bij het erfgoed van het merk en sluit wat mij betreft prima aan bij het suv-concept. De driecilinder motor doet dat in mijn beleving minder. Hij gedraagt zich als een brugpieper die tijdens de les rustig is en netjes doet wat je van hem vraagt, maar die op een klassenfeest plotsklaps enorm luidruchtig en populair loopt te doen. Daar moet je van houden. Persoonlijk ben ik niet zo'n suv-fan. Ik heb niets met een extra hoge zitpositie en de in veel gevallen wat wolliger rijeigenschappen. En laat de C5 Aircross daar nu nog wat meer mee behept zijn dan andere suv's ...