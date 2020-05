Eerste review: Porsche 911 Turbo S (2020)

1 - Wat is er opvallend aan de Porsche 911 Turbo S?

In het geval van onze testauto: dat hij knalgeel is. En dat kunnen medeweggebruikers wel waarderen kennelijk, want het aantal opgestoken duimen dat we in een week kregen, is niet op twee handen te tellen. Ook in zwart of grijs is de Porsche 911 Turbo S een opvallende verschijning overigens. Hij is duidelijk van de reguliere 911 Carrera en Carrera S te onderscheiden aan zijn prominente achtervleugel (die in bepaalde situaties omhoog komt), zijn luchtinlaten voor de achterwielen en zijn gewijzigde voorbumper.



Ons exemplaar heeft bovendien Fuchs-achtige lichtmetalen wielen (20 inch vóór en 21 inch achter) met centrale wielmoer, waarachter de optionele koolstofkeramische remmen schuilgaan. Die laatste zijn schreeuwend duur en heb je eigenlijk helemaal niet nodig. Wel essentieel is de sportuitlaat, die de ietwat tam klinkende 911 Turbo S een soundtrack met net wat meer body geeft. Ook vinden wij de twee ovale eindpijpen fraaier dan de vier vierkante openingen van de standaarduitlaat.





2 - Wat is er goed aan de Porsche 911 Turbo S?

Wat niet? Net als andere Porsche 911's biedt de Turbo S een prachtige combinatie tussen dagelijkse bruikbaarheid, ultiem reiscomfort en extreme prestaties. In vergelijking met de 911 Carrera (385 pk) en Carrera S (450 pk) doet de 911 Turbo S er een flinke schep bovenop. Zijn 3,8-liter twinturbo zescilinder boxermotor is goed voor 650 pk en 800 Nm koppel. Dat waren een decennium geleden nog hypercarwaarden. De Porsche Carrera GT haalt bijvoorbeeld 'slechts' 612 pk en 590 Nm uit zijn atmosferische V10. Op de sprint naar 100 km/h is de huidige 911 Turbo S hem veel te snel af. In 2,7 seconden is het klusje geklaard, terwijl de Carrera GT er 3,9 seconden over deed. De topsnelheid van beide is gelijk: 330 km/h.



Hoe dan ook, in het dagelijkse leven heb je er geen zak aan. Daar overtuigt de 911 Turbo S met het gemak waarmee hij alles doet. De aandrijflijn van de opper-Porsche is een juweel: de turbomotor heeft altijd power paraat en zijn achttraps PDK-partner is zo soepel en snel dat je het bijna niet gelooft. Het klinkt gek om over een 650 pk sterke supersportwagen te zeggen, maar wat het meest opvalt aan de 911 Turbo S is zijn beschaving. Hij is overal in zijn element: op de autobahn (waar hij zijn monsterlijke snelheidspotentieel de vrije loop mag laten), op binnenwegen (waar hij bizarre bochtsnelheden haalt) en in de stad (waar hij handzaam en gemakkelijk te manoeuvreren is).

In een Ferrari of McLaren erger je je constant aan de onoverzichtelijkheid, de breedte en de lage neus van het apparaat. In een Porsche 911 Turbo S heb je daar volstrekt geen problemen mee. Hij heeft een liftsysteem op de vooras (dat onthoudt waar je het hebt gebruikt en de volgende keer op die plek zelf de neus omhoog drukt), maar dat heb je eigenlijk nergens nodig. Want van krappe parkeergarages en verkeersdrempels heeft de 911 Turbo S geen last. En voor een supercar is de Porsche nog verbazingwekkend praktisch ook. In de neus zit een kofferbak van 182 liter, maar veel handiger zijn de twee zitjes achterin, waarop je nog 264 liter aan spullen kwijt kunt.







3 - Wat kan er beter aan de Porsche 911 Turbo S?

Wat ons betreft is de Porsche 911 Turbo S zo goed als perfect. Zijn enige manco? Voor meer dan 100.000 euro minder heb je een minstens zo capabele Porsche 911 Carrera 4S.

4 - Wanneer komt de Porsche 911 Turbo S en wat kost-ie?

De Porsche 911 Turbo S is reeds te bestellen en kost minimaal 272.500 euro. Daarmee zit hij in het woelige vaarwater van onder meer de Audi R8 V10 Performance (620 pk - 283.925 euro) en BMW M8 Competition (625 pk - 222.700 euro). De Porsche 911 Turbo S is er ook als cabriolet. Dan is hij er vanaf 287.900 euro.

5 - Wat vind ik zelf van de Porsche 911 Turbo S?

De Porsche 911 Turbo S is ronduit fantastisch, maar ik zou hem toch niet kopen als ik de financiële middelen had. Vorig jaar heb ik een paar dagen van een Porsche 911 Carrera 4S mogen proeven en die is voor mij meer dan genoeg. Ik vind het uiterlijk van de 'normale' 911 fraaier en dat hij 200 pk minder heeft dan de Turbo S merk je in het dagelijkse leven toch niet. Bovendien is die 100.000 euro lagere vanafprijs mij ook wat waard.