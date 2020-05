Test BMW X5 M: anderhalve meter afstand

De coronatijd noopt tot inventiviteit. Thuiswerken, anderhalve meter afstand houden, en nog een week geen vermaak in het restaurant, de bioscoop of de schouwburg. Een lichtpunt is dat zo'n gedwongen opsluiting de creativiteit aanwakkert en veel grappige teksten en filmpjes oplevert, zeker na de beroemde persconferentie van Mark Rutte op 16 maart. De NS-conducteur die zijn huis uitstapt, op zijn fluitje blaast en zijn voordeur weer dichtdoet. Of het tekstje van trotse BMW-rijders: "Wij houden al jaren anderhalve meter afstand!" Dit verhaal verscheen eerder in Auto Review.

1,5 m afstand houden



Natuurlijk gaan de meeste BMW-rijders níet bumperklevend door het leven, maar als we in de BMW X5 M stappen, moeten we onwillekeurig toch denken aan dat plaatje. Voordat het coronavirus het nieuws ging domineren, begon de suv in de vuurlinie te geraken. Hoewel auto's in het algemeen zuiniger worden, stijgt de CO2-uitstoot van het wagenpark toch. En dat komt doordat steeds meer mensen kiezen voor een suv, die met zijn weinig aerodynamische vormen en extra gewicht een hoger verbruik en een hogere CO2-uitstoot noteert dan een vergelijkbare sedan of hatchback. De vraag is hoe lang BMW dit soort modellen in leven houdt, wil het aan het einde van het jaar voldoen aan de gemiddelde CO2-uitstoot van 95 gram.



X5 M kopen? Je bent niet de enige



Ondertussen ging het M GmbH voor de wind. In 2019 kozen wereldwijd 135.000 mensen voor een product van dit gerenommeerde bedrijf, wat een record was. Dat aantal is 35 procent hoger dan in 2018. In 2020 zal een flinke dip ontstaan, maar M GmbH krabbelt ongetwijfeld op. Als het niet in Europa is, dan toch zeker in China en de Verenigde Staten, waar de X5 gebouwd wordt. Vrijwel elke BMW heeft overigens een M-versie.

Wedloop met Audi en Mercedes



Het vermogen van de oude X5 M bleef steken op 575 pk. Maar BMW is samen met Audi en Mercedes continu verwikkeld in een wedstrijdje vérplassen. Inmiddels had Audi het vermogen van de sterkste Q7 naar 600 pk opgeschroefd, de Mercedes-AMG GLE levert 612 pk. En dus gaat BMW daar weer overheen. De X5 M levert 600 pk, maar de Competition-versie is zelfs goed voor 625 pk. En daarmee staat BMW weer bovenaan. Voor de X5 en de X6 werd een nieuwe achtcilinder ontwikkeld, met de interne code S63B44T4. Al vanaf 1800 toeren sturen de acht zuigers 750 newtonmeter naar de wielen.

0-100 km/h in 3,8 seconden



Je hoeft geen Nobelprijs voor natuurkunde te hebben om te ervaren welke oerkrachten vrijkomen bij de X5 M. De Competition doet maar 3,8 seconden over de honderdsprint, terwijl hij niet minder dan 2300 kilo weegt. Bij de basisversie duurt het 0,1 seconde langer, een verbetering van 0,4 seconde ten opzichte van de vorige X5 M. De topsnelheid is begrensd op 250 km/h, maar daar is iets aan te doen. Bestel het M Driver's Package, volg een rijtraining en M GmbH schroeft de begrenzer eraf. De top is dan 290 km/h.



Sportwagen



Rechtdoor hardrijden kan iedereen wel, maar hoe zit het met de dwarskrachten van de X5 M? Ook nu zijn we verbaasd hoe professioneel er aan de auto gewerkt is. In de basisafstemming gaat het er al sportief aan toe. De X5 laat zich nauwkeurig en speels door bochten sturen, blijft lang neutraal, helt nauwelijks over en weet zijn overgewicht goed te verbergen. Bij het uitaccelereren van de bocht breekt de achterkant een heel klein beetje uit, met dank aan de vierwielaandrijving, die het grootste deel van het vermogen naar de achterwielen stuurt.



Er kan nog meer bij

Maar dan komt M GmbH om de hoek kijken en wordt het allemaal nog sportiever. De karakteristiek van de motor kan worden aangepast, net als de instelling van vering en demping en de verdeling van het vermogen over de wielen. Je kunt zelf kiezen wat je gepast vindt. Zelfs het gevoel van het rempedaal is in te stellen. De knop waarmee je dit kunt doen, zit voor het grijpen op de middentunnel.

Ook via de rode knop op het stuur kun je de set-up veranderen. Druk je hierop, dan verandert het karakter van de BMW volledig. Het Competition-model heeft zelfs een Track-stand, waarbij alle veiligheidssystemen worden uitgeschakeld. Let wel even op waar je dit uitprobeert – misschien een mooi moment om jezelf te trakteren op een dag op het circuit. We vermoeden dat weinig kopers dit daadwerkelijk gaan doen, maar voor hen is het al voldoende dat het kán.

BMW X5 M prijs

Tja, en dan de prijs. Voor vrijwel iedereen is de X5 M onbetaalbaar. De CO2-uitstoot van 291 gram levert een bpm-boete op waarvan een paard de hik krijgt. De BMW X5 M kost 202.916 euro, met Competition-package loopt de prijs verder op met 13.500 euro. Dit hoge bedrag is trouwens wel goed voor de schatkist, die de afgelopen maanden natuurlijk behoorlijk geplunderd moest worden … Minister Hoekstra van Financiën zal het niet hardop zeggen, maar het zal hem goed uitkomen wanneer veel makelaars, voetballers, vastgoedjongens, speculanten en bankdirecteuren hun handtekening onder een koopcontract zetten.



BMW X6 M



Naast de BMW X5, is er ook een M-versie van de BMW X6. Deze kost 203.216 euro. Voor het Competition-package betaal je evenveel als bij de X5: 13.500 euro. Ook de specs zijn hetzelfde - bijna dan. De topsnelheid, de 0-100 en de lengte van de auto komen overeen, maar de X6 M met Competition-package is een fractie zuiniger dan de X5 M met datzelfde pakket: 12,7 l/100 km (1 : 7,9) in plaats van 12,8 l/100 km (1 : 7,8).