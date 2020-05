Stekker mee met de Kia Ceed SW

De plug-in hybride van de Kia Ceed SW onderscheidt zich op een paar onderdelen van de benzineversies. De grille is gesloten en op het linker voorscherm is een laadklep aangebracht. Op de achterkant is een groen embleem geplakt. Binnenin zie je eigenlijk geen verschil met de gewone Ceed. De hoofd- en beenruimte zijn dan ook hetzelfde, maar de bagageruimte is wel wat krapper. De plug-in hybride moet het doen met 188 liter minder dan de gewone SW. De schuldige is uiteraard het accupakket, dat gedeeltelijk onder de kofferruimte is geplaatst. Een ander deel zit onder de achterbank. Er is ook goed nieuws. Met de Kia Ceed Plug-in Hybrid mag je nog wel een aanhanger trekken van maximaal 1300 kilo.

De Kia Ceed SW is leverbaar vanaf 34.995 euro. Ook de Xceed is te koop met een stekker, je betaalt dan 1000 euro meer. Van de vijfdeurs en de Proceed komen geen plug-in hybrides. Kia krijgt vooral te maken met een geduchte concurrent uit Frankrijk, waar Renault onlangs de Mégane Plug-in Hybrid onthul-de. Deze stond gepland voor komende zomer, maar door de crisis is niet duidelijk of dat gaat lukken.



Kia is beslist niet kinderachtig met de uitrusting: klimaatbeheersing, cruisecontrol met snelheidsbegrenzer, een navigatieststeem, parkeersensoren en DAB+-radio zijn standaard op de basisuitvoering Dynamic Line. De duurste versie is de Executive Line, die 38.995 euro kost. Je krijgt dan leren bekleding, een schuif/-kanteldak, stoelverwarming en -ventilatie en een digitaal instrumentencluster.

Pas de deux

Het motorvermogen van de Kia Ceed SW Plug-in Hybrid is bescheiden. Een 105 pk sterke benzinemotor krijgt hulp van een elektromotor die 60 pk levert. Deze wordt op zijn beurt gevoed door een accu van 8,9 kWh. Standaard wordt de motor gekoppeld aan een zestraps transmissie met dubbele koppeling.



Onze testrit begint elektrisch. De elektromotor kan de Ceed niet aan de vlotte prestaties helpen die volledig elektrische auto's leveren, maar als je een beetje voorzichtig bent, kun je best een eind komen op de elektromotor. Kia belooft dat je 50 kilometer ver komt met een acculading (WLTP). Het samenspel tussen de elektromotor en de benzinemotor gaat vloeiend. Trap je het gaspedaal naar de bodem, dan hoor je de benzinemotor aanslaan, maar dat gaat behoorlijk subtiel. Met zijn systeemvermogen van 141 pk en 265 Nm maakt de Ceed geen diepe indruk, maar in het onder normale omstandigheden drukke Nederlandse verkeer komt de auto goed mee. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat lage verbruik. 1,1 liter benzine per 100 km plus een beetje stroom: dat kan beroerder!



Conclusie

Dat Kia zich mengt in het grote stekkeroffensief, is logisch. De Koreanen hebben met de e-Soul en de e-Niro al twee succesvolle elektrische modellen, maar dat is niet genoeg om de hoge CO2-boete van de EU te ontlopen. Een plug-in hybride (alleen voor de SW en de Xceed) helpt om de gemiddelde CO2-uitstoot weer wat te verlagen. De Kia Ceed SW Plug-in Hybrid is geen snelheidswonder, maar dat is eigenlijk het enige kleine minpunt.