Nissan Juke: weinig beenruimte achterin



Als je bang bent voor over ruimtegebrek klagende pubers, laat dan de Nissan Juke maar staan. De Juke heeft nooit bekendgestaan als een ruimtewonder. En dat staat de nieuwe Nissan Juke evenmin. Vergeleken met de Hyundai, de Opel en de Peugeot is het schipperen met de beschikbare ruimte. Achterin zit je al gauw met je hoofd klem tegen de naar binnen buigende C-stijlen. Daarmee vergeleken doet de Opel Crossland X denken aan een riante fullsize-mpv. De Peugeot 2008 staat op hetzelfde platform, maar door de eigenzinnige, eigentijdse vormgeving van in- en exterieur heb je net iets minder bewegingsvrijheid.

Opel Crossland X: verschuifbare achterbank als optie



De flexibiliteit van het interieur is in de Opel onovertroffen. In deze test heeft de Crossland X als enige een verschuifbare, in drie delen neerklapbare achterbank als extra. Hiermee kan een laadvolume van 520 liter worden benut. Dan is de Fiat 500X met zijn 350 liter maar ieniemienie. En met de achterbank plat, gaat er nog steeds maar 1000 liter achterin. De Peugeot 2008 heeft met neergeklapte achterbank het grootste laadruim: 1467 liter.

Peugeot 2008: het mooiste interieur



De binnenhuisarchitecten van Peugeot hadden praktisch nut niet bovenaan de eisenlijst staan. Met het 3D tft-scherm boven het kleine stuur, wijkt het dashboard van de Peugeot sterk af van de conventies. Hoewel er beslist verbetering is te constateren, is de afleesbaarheid van het instrumentarium afhankelijk van de hoogte van het kleine Peugeot-stuurtje. De bediening van het centrale touchscreen is ook geen schoolvoorbeeld van bedieningsgemak.



De Hyundai-ontwerpers hadden maar één taak: ze moesten voor de Kona een eenvoudig te doorgronden dashboard bouwen. In die opzet zijn ze beslist geslaagd, maar of je er veel kijkplezier aan beleeft …

Hoe veilig zijn de compacte suv's?



De Nissan Juke en Peugeot 2008 hebben op veiligheidsgebied enorme sprongen gemaakt. Een noodrem die automatisch in werking treedt als iemand plotseling oversteekt is standaard, net zoals een spoorassistent, led-koplampen en verkeersbordherkenning. Zelfs semi-autonoom autorijden in de file behoort bij de Nissan Juke en de Peugeot 2008 tot de mogelijkheden, als is dat wel optioneel. De drie andere auto's bieden deze voorziening niet. Vooral de Fiat 500X loopt inmiddels flink achter op veiligheidsgebied.



Het is duidelijk: als ruimte belangrijk voor je is, is de Opel Crossland X de beste keus. Zowel voorin als achterin zit je het ruimst. De veiligste auto's zijn de Peugeot 2008 en de Nissan Juke. Aan de Fiat 500X merk je dat hij een beetje op leeftijd raakt, terwijl de Hyundai Kona nergens goed scoort, maar ook nergens slecht. De Opel Crossland X staat met zijn interieur bovenaan, maar hij moet zijn voorsprong zien vast te houden als we ook het verbruik, de rijeigenschappen en de kosten mee gaan tellen.



