Test: Porsche 718 Cayman GTS 4.0

Porsche-liefhebbers zijn trouw, maar ook kritisch. Watergekoelde motoren? Schande. De Cayenne? Geen echte Porsche! Voor minder dan zes cilinders hoef je geen liefhebber wakker te maken. Toch gebeurde het allemaal. Wie een Cayman koopt, krijgt een viercilinder turbomotor. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Hoewel de motor voortreffelijke prestaties levert, verstomde het gemor niet. Porsche zwichtte en gaf de fans hun zin. De GTS kreeg toch weer een ongeblazen zescilinder met een mooier geluid en meer beleving.



Zescilinder uit de Cayman GT4



Die motor kwam niet uit de lucht vallen: Porsche had hem ontwikkeld voor de GT4 en had bedacht dat hij ook wel in de GTS geplaatst kon worden. En dus is het over voor de 2,5-liter viercilinder met 365 pk. De GTS heeft nu een vierliter zescilinder met 400 pk. De topsnelheid is 293 km/h en de sprint van 0 naar 100 km/h duurt 4,5 seconden. De oude GTS had 4,9 seconden nodig.



Het maximale koppel ligt onveranderd op 420 Nm, maar komt nu pas vrij bij 5000 tpm. Dat was bij de viercilinder al bij 2100 tpm het geval. Logisch gevolg: de GTS verlangt meer schakelwerk en hogere toeren. En laat dat nou precies zijn wat de liefhebber zo graag wil. De oude motor was prettiger in de omgang, maar de atmosferische motor levert een lineaire vermogensopbouw over vrijwel het hele toerengebied. Bovendien reageert hij direct op het gas, kent zijn gretigheid geen grenzen en klinkt hij geweldig.



Lichter vliegwiel



Vergeleken met de oude Porsche 718 Cayman GTS, is de nieuwe 30 kilo zwaarder. De twee extra cilinders en de dubbele uitlaatpijpen met elk een partikelfilter nemen precies 13,9 kilo voor hun rekening. Maar er werd ook gewicht bespaard, onder meer met een lichter vliegwiel. Alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken, is het extra gewicht van de motor 11 kilo.

Kilo erbij, pondje eraf



Omdat elke kilo bij een sportwagen er eigenlijk een te veel is, blijven we nog even bij de weegschaal staan. We zien dat de remschijven met grotere diameter (550 i.p.v. 330 mm voor, 330 i.p.v. 299 mm achter) samen met een gemodificeerde rembekrachtiger zorgen nog eens voor 14 extra kilo's. Dan noteren we nog enkele kleine modificaties aan de carrosserie en de elektronica, die goed zijn voor 5 kilo. Uiteindelijk geeft de naald van de weegschaal 1405 kilo aan. Dat lijkt een fors gewicht voor een sportwagen, maar tijdens het rijden lijkt de auto geen grammetje aangekomen te zijn. Integendeel.



20 mm verlaagd onderstel

Het onderstel werd 20 millimeter verlaagd ten opzichte van de gewone Cayman, bij de oude GTS was dat nog 10 millimeter. De GTS met zes cilinders reageert nog een fractie directer op stuurbewegingen en is dankzij de spontane reactie van de motor nog intuïtiever en nauwkeuriger te hoek om te sturen dan voorheen.



Bovenmenselijke rijeigenschappen



Al is een bochtige binnenweg niet voldoende om dat legaal te testen, dat moet je echt op het circuit doen. Pas daar merk je hoeveel tractie de auto met zijn middenmotor te bieden heeft, hoe betrouwbaar de remmen met zes zuigers zijn (achter: vier zuigers) en hoe hoog het gripniveau van de banden ligt - zelfs voor ervaren coureurs zijn de rijeigenschappen bovenmenselijk. Tel daar nog het geluidsspektakel bij op en je snapt de magie van de vrij ademende zescilinder. De fans hebben groot gelijk dat ze niets anders willen.



GTS-versies worden traditioneel extra aangekleed met zwarte accenten. Die vind je dan ook bij de wielen, de GTS-opschriften, de led-koplampen, de wielen en de hemelbekleding. Daardoor oogt de Cayman GTS wat dynamischer dan andere Caymannen.



Prijs Porsche 718 Cayman GTS



En dan nog een Porsche-traditie: de belachelijk hoge prijzen. De GTS kost 137.200 euro en dat is veel duurder dan de oude GTS (115.000 euro). Dat komt doordat de CO2-uitstoot is toegenomen en dat wordt in Den Haag bestraft met een forse boete. Maar daar moeten de GTS-fans maar even doorheen - wie vrij wil ademen, moet pijn lijden.



Conclusie

Dat de viercilinder turbomotor het veld ruimt voor een ongeblazen motor met zes cilinders, heeft geen noemenswaardige invloed op de prestaties. Zuiniger werd de Porsche 718 Cayman GTS 4.0 al helemaal niet. Maar dat maakt de sportwagenliefhebbers niets uit, want het is de beleving waarmee de auto bonuspunten scoort. Het fameuze geluid, de toerenorgies tot 8000 tpm en de extreme precisie waarmee de auto rea-geert op bewegingen van stuur en gaspedaal, vormen uitstekende ingrediënten om van de GTS een klassieker van de toekomst te maken.