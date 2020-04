Optimaal belastingprofijt: Ford F-150 en RAM 1500 pick-up (2020)

De wekker. Je wordt wakker uit een diepe slaap. Het belooft een mooie dag te worden. Je rekt je uit, gaat douchen, kleedt je aan en neemt een ontbijtje. Veel meer soeps dan wat cornflakes met melk krijg je op dit vroege tijdstip van de dag niet naar binnen. Een slok koffie en je brein is bij de les: wie heeft deze misdaad op z'n geweten? Straks onderweg maar even een tentje opzoeken waar ze een fatsoenlijk drinkbare caffeïne boost verkopen. Je grijpt je spullen bij elkaar en loopt richting de buitendeur. De warme buitenlucht neemt meteen bezit van je, met de afstandsbediening open je de kofferbak van je huurauto. "Good morning Sir, how 're yah doin'? " Op straat rijdt een grote pick-up truck voorbij, zijn koppelrijke V8 donker hamerend. Het gaat goed met je, dank je wel - je bent immers in de Verenigde Staten.

Waardetransport

Stel: je hebt een eigen bedrijf, je bent de coronacrisis weliswaar niet geheel stressloos maar wel zonder financiële kleerscheuren doorgekomen, en kunt je een maandje geestelijke rust veroorloven. Dan is het absoluut een goed idee om een mooie roadtrip door de Verenigde Staten te overwegen. Pas wanneer je weer terug op de zaak bent, hoef je na te denken over dagelijkse beslommeringen als de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen. Maar nu we het daar toch over hebben: die auto moet wel tegen een stootje kunnen. Je hebt namelijk nogal wat te vervoeren. Niet alleen de zware vrachten voor je werkzaamheden, maar ook transporten van grote waarde - te weten je gezin. Dat gun je alle veiligheid en comfort. Een bestelbus als een Volkswagen Transporter of Mercedes Vito komt voor jou echter niet in aanmerking. Die schieten op laadvermogen en trekgewicht simpelweg tekort.

Ruimte voor vijf én 3500 kilo trekgewicht

Om al je werktuig op de bouwplaats te kunnen afleveren, zou een grote bus als de Renault Master of MAN TGE (die is gebaseerd op de Volkswagen Crafter) een alternatief kunnen zijn, maar die worden juist weer niet geleverd met dubbele cabine. Dus zit er uiteindelijk maar één ding op: de aanschaf van een Amerikaanse full-size pick-up truck. Die is én bijzonder luxueus en comfortabel aangekleed, én meer dan ruim genoeg voor vijf volwassen inzittenden, én in staat een aanhangwagen van 3500 kilo te trekken. Tijdens je reis door Amerika, kun je mooi alvast wat inspiratie opdoen.

“De aanschaf van een Amerikaanse pick-up is net zo eenvoudig als het kopen van een Kia Picanto. ”

Brandstofkosten

Laat je van niet afschrikken door de termen 'full-size' en 'truck'. Weliswaar worden ze zo in de Amerikaanse volksmond genoemd, maar we hebben het hier niet over Peterbilts of Macks. Een Amerikaanse pick-up mag je gewoon met een normaal B-rijbewijs besturen. Goed, naar Europese maatstaven zijn ze flink uit de kluiten gewassen, alhoewel ze met een lengte van rond de 5,90 meter maar een half metertje langer zijn dan bijvoorbeeld een Volkswagen Transporter. Dat is te overzien. Hetzelfde geldt trouwens voor de brandstofkosten. Weliswaar zit bij zo'n Amerikaanse pick-up vrijwel automatisch gebakken aan een grote benzinemotor met zes of acht cilinders, maar ach: als kleine zelfstandige wil je je autohart toch ook laten spreken?

Accountant

Op benzine zou een gemiddeld verbruik van rond de 1 op 7 à 8 een loodzwaar stempel drukken op de balans van je eenmanszaak. Met een moderne lpg-installatie aan boord, betaal je voor een liter gas echter algauw een euro minder dan voor een liter benzine. Op die manier blijven de verbruikskosten bij deze brandstofveelvraten alleszins binnen de perken. Voor ondernemingen is de wegenbelasting op een bedrijfsauto met grijs kenteken sowieso bescheiden. Met een kentekengewicht van om en nabij de 2300 kilo, ben je elk kwartaal nog geen 150 euro aan mrb kwijt. Zodat je keuze voor een Amerikaanse pick-up ook bij je accountant te verantwoorden is.



Amerikaanse auto's via grijze import

Al worden ze niet door de fabrikanten zelf naar Europa verscheept en hebben de merken hier geen officieel dealernetwerk, de aanschaf van een nieuwe Amerikaanse pick-up is net zo eenvoudig als het kopen van een Kia Picanto. Tal van bedrijven zijn gespecialiseerd in de grijze import van deze auto's vanuit de Verenigde Staten en Canada, en ze nemen je de hele importtransactie graag uit handen. In 2018 zetten deze bedrijven alleen al van de Ford F-150 en Dodge RAM 1500 bijna 700 exemplaren op Nederlands grijs kenteken. Ze putten uit een ruime voorraad nieuwe auto's. Is het niet uit Nederland zelf, dan is het wel uit Amerikaanse 'stock'. Zo hoef je als koper zelden langer dan een paar weken te wachten op je nieuwe Amerikaanse pick-up.

Volledige garantie

Wij blijven in Nederland achter en gaan voor je winkelen bij 't Jan Scholten Team in Almelo, één van de zes specialisten die in Nederland onder de vlag van Certified US CarDealer opereren. Deze organisatie biedt haar klanten een uitgebreide garantieregeling, die in de plaats komt van de (vanwege export uit Amerika) vervallen fabrieksgarantie. Als US CarDealer kan 't Jan Scholten Team op een nieuw geleverde RAM 1500, Ford F-150 of Toyota Tundra 2 jaar volledige garantie bieden, zonder kilometerbeperking. Ook het onderhoud, de onderdelenvoorziening en de aftersales zijn bij de US CarDealer gewaarborgd.

Op en top Amerikaans

Zoals gezegd putten de US CarDealers hoofdzakelijk uit voorraad, alleen bij speciale verzoeken kan een auto op maat worden besteld. De pick-ups worden door het overkoepelend orgaan VDS Automotive naar Europa gehaald. Bij 't Jan Scholten Team in Almelo staan een ravenzwarte RAM 1500 Laramie 5.7i V8 HEMI Crew Cab en een kersenrode Ford F-150 3.5 EcoBoost SuperCrew in de deftige Platinum-uitvoering voor ons warm te draaien. Deze auto's hebben alles in huis wat je van een full-size pick-up kunt verwachten. Ze zijn groot, hoekig, stoer, overdadig - kortom, op en top Amerikaans. Auto's naar ons hart. Sinds mensenheugenis is de Ford F-150 de best verkopende auto in de VS, en op die manier onlosmakelijk verweven met de Amerikaanse autocultuur. Maar de RAM 1500 verkoopt aan de overkant van de Atlantische Oceaan ook zo beroerd nog niet, en passeerde in 2018 zelfs de 'eeuwige nummer 2' Chevrolet Silverado in de hitlijsten. Om alle aantallen even in perspectief te zetten: in 2018 zijn wereldwijd een kleine 910.000 Fords F-150 gebouwd. Daarvan kwamen 114 stuks naar Nederland. De RAM 1500 doet het hier juist veel beter dan de Ford. In 2018 werden er 571 RAM's 1500 aan de zelfstandig ondernemer gebracht - op een totale jaarproductie van bijna 600.000.

Luxe van een Lincoln

Dankbaar gebruikmakend van de automatisch uitklappende treeplank, klimmen we achter het stuur van de Ford F-150. Je snapt meteen waarom er bij deze pick-up ‘full-size’ voor zijn naam staat. In een brede fauteuil die niet zou misstaan in een directiekamer, toren je hoog boven het asfalt uit, met een wijds panorama op het gepeupel aan je voeten. In deze complete Platinum-uitvoering, kost de F-150 3.5 V6 EcoBoost in de Verenigde Staten 57.115 dollar. In Nederland staat er 52.950 euro op het prijskaartje, maar dat is exclusief btw en lpg-installatie. Voor die kleine 53 mille krijg je de luxe van een Lincoln. Ford heeft bepaald niet bezuinigd op de aankleding van deze F-150, alle lekkernijen die je jezelf toewenst zijn aan boord en aan de afwerking van het interieur is veel zorg besteed. Al blijft de F-150 in de eerste plaats een bedrijfswagen, die in het dagelijks bestaan vooral als onverwoestbaar stuk gereedschap is bedoeld. Dat er hier en daar wat harde plastic panelen in het interieur te vinden zijn, is de Ford daarom vergeven.

Motor van de Ford GT

De F-150 heeft dezelfde V6-turbomotor als de Ford GT, zij het met een ver teruggeschroefd vermogen van 375 pk. Maar daarmee is deze pick-up beslist niet ondergemotoriseerd. Met een maximum koppel van 635 Nm bij 3500 tpm, zorgt de automatische tienversnellingsbak (10!) dat de motor nooit om kracht verlegen zit. Ook al heeft de F-150 een kentekengewicht van 2378 kilo, hij komt vlot uit de startblokken en laat niet merken dat hij zich in de Europese verkeersstroom ongemakkelijk voelt - zelfs niet als het bochtig wordt. Natuurlijk stuurt de F-150 niet als een Ford GT, maar de truck is met verrassende precisie tussen de lijntjes te houden. Met zijn stevige ladderchassis is de F-150 natuurlijk vooral bedoeld om zware ladingen te torsen. Aan de trekhaak van de F-150 mag je 3500 kilo hangen. En de laadbak is geschikt voor vrachten tot 725 kilo.

Nascar

Wie een zwak heeft voor Amerikaanse auto’s, wordt alleen al bij het horen van de term ‘Hemi’ lichtelijk nerveus. Moet je je eens voorstellen wat er gebeurt wanneer de 5,7-liter V8 met hemisferische (halfbolvormige) cilinderkamers tot leven wordt gewekt. Nu is de toevoeging Hemi tegenwoordig vooral een aardige gimmick van Chryslers marketingafdeling, die verwijst naar een tijdperk waarin deze techniek nog garant stond voor winst op de dragstrip en recordsnelheden op de Amerikaanse Super Speedways. Ga je in Amerika het gesprek aan over de Hemi-motor, dan kun je je maar beter hebben ingelezen over Richard Petty. 'The King' reed 1184 Nascar-races, won tweehonderd keer en werd zeven keer kampioen - waarvan zesmaal met Chrysler. En niet eens uitsluitend met Hemi-motoren.

Oorverdovend

Het optionele Black Package van de RAM 1500 Crew Cab uit de bedrijfsvoorraad van 't Jan Scholten Team, is de pick-up op het lijf geschreven. Dat je een aanhanger van 3500 kilo achter de RAM kunt hangen en 790 kilo in zijn laadbak mag leggen, lijkt bijzaak. Wat is dit een sinistere verschijning! Met deze auto zouden je buren wel eens een heel ander beeld van je kunnen krijgen: wat zou die man allemaal uitvoeren als de zon eenmaal onder is? In elk geval hoort de hele buurt je vertrekken en weer thuis komen. Met een knopje op de sleutelontvanger, open je de helse poorten in het uitlaatsysteem, en paukt de 400 pk en 555 Nm sterke Hemi-V8 er oorverdovend op los. Het volume is zelfs zo krachtig, dat je er ook zelf snel genoeg van krijgt. Mag het misschien iets minder? Ja, dat mag: met hetzelfde knopje op de ontvanger gaat het volume iets naar beneden. Als je normaal rijdt, biedt de pick-up hetzelfde geluidscomfort als een vette suv.

Truck of the Year 2019

Ook in de RAM 1500 Laramie Crew Cab kom je niets tekort. In de VS kost deze uitvoering 51.870 dollar. Zonder belastingen, maar inclusief een hele reeks delicatessen komt hij bij ons op 60.250 euro. De kosten voor de inbouw van de lpg-installatie komt hier nog wel bij. De huidige (dertiende) generatie van de Ford F-150 wordt sinds 2014 gebouwd, de RAM 1500 is in zijn vijfde verschijningsvorm pas een jaar op de Amerikaanse markt. En daar heeft hij inmiddels veel lof in ontvangst mogen nemen: het rijcomfort, de relatief lage gebruikskosten, de gebruiksvriendelijke bediening en - vooral - de beste score voor zware arbeid, werd hij door het magazine Truck Trend bekroond met de titel Truck of the Year 2019.

“Als kleine zelfstandige wil je je autohart ook laten spreken.”

Tegen de trends in

Hoe graag wil je als zelfstandig ondernemer uit de Hollandse polder een Amerikaanse full-size pick-up? Op die vraag is maar één antwoord mogelijk: heel graag! Maar ook als je geen zelfstandig ondernemer bent, zijn dit soort auto's fascinerend. Misschien omdat ze zo krachtig tegen de heersende klimaattrends in Europa indruisen, om hun formaat, of simpelweg om het geweldige geluid dat hun multicilindermotoren voortbrengen. Met zo'n grote pick-up haal je een stukje Amerikaanse autocultuur naar de polder. Voortaan gaat het elke dag goed met je. Je waant je immers in Amerika.



Dit artikel is eerder gepubliceerd in Auto Review. Klik hier om de huidige editie als pdf te downloaden!