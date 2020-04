Peugeot 208 of Opel Corsa: welke zit het lekkerst? Of toch een concurrent?

Het isolatiemateriaal aan boord van de Hyundai i20 is dik voor elkaar. Ook bij hogere snelheden blijven de rijgeluiden keurig buiten de deur. Zolang de weg van goede kwaliteit is, hoor je in de Renault Clio alleen een tevreden ronkje van de uitlaat. In de Opel Corsa slaat de decibelmeter het verst uit. Zodra de motor loopt, blijft hij je vrolijk brommend vergezellen.



Zitcomfort compacte hatchbacks



Van grotere invloed op het reiscomfort zijn de stoelen. Die zijn in de Corsa te vlak van vorm en geven je rug onvoldoende ondersteuning. De geteste Peugeot 208 beschikt over stoelen met verwarming en een ingebouwde masseur, als onderdeel van een leerpakket à 2180 euro. Deze stoelen geven je schouders en heupen duidelijk meer houvast dan het Opel-meubilair. Om in de Volkswagen Polo lekker te zitten, hoef je geen stuiver bij te betalen. De Renault en Hyundai hebben zachte stoelen met een wat korte zitting. In de Polo en de Corsa zit je voorin het lekkerst. De achterpassagiers in de Clio komen er relatief bekaaid af. Ook achter in de Corsa houdt de ruimte niet over. Wie lange pubers moet vervoeren, kan het beste voor de Volkswagen Polo kiezen.



Uitgebreide tests



De Volkswagen Polo blijkt de meest comfortabele auto van dit vijftal. Maar hoe zit het op de andere onderdelen? Weten de Hyundai i20, de Opel Corsa, de Peugeot 208 en de Renault Clio aan te haken? Behalve het comfort, testen we natuurlijk ook de ruimte en het bedieningsgemak en de werkelijke prestaties en verbruikscijfers. Daarnaast kijken we hoe goed en veilig de auto's op de weg liggen en ten slotte nemen we de value for money onder de loep. Dat alles samengevat in vijf testhoofdstukken. Wil je weten hoe dit compacte vijftal het op alle testonderdelen doet? Auto Review 3/2020 nabestellen is mogelijk. Maar je kunt het Auto Review nu ook als pdf downloaden!