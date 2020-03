Waarom de Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid indruk maakt

Het is hét hete hangijzer van 2020: de CO2-boete die automerken boven het hoofd hangt. De gemiddelde CO2-uitstoot van alle nieuwe auto’s die een merk in 2020 verkoopt, mag niet boven de 95 gram uitkomen. De boetes die de EU uitdeelt, kunnen in de miljarden lopen. Op Toyota (en Tesla) na, is er geen merk dat op schema ligt. Er is enige paniek in de tent, vandaar dat de plug-in hybride aan een revival bezig is: de CO2-uitstoot van deze auto’s ligt rond de 50 gram.

Volvo presenteert zichzelf graag als maatschappelijk verantwoord merk. Zo wordt vanaf dit jaar de topsnelheid van elke nieuwe Volvo op 180 km/h begrensd. De XC40 T5 Plug-in Hybrid waarmee wij rijden, kan echter ‘gewoon’ 205 km/h halen, al belooft Volvo dat de showroommodellen worden terug­geschroefd naar 180 km/h. Eerder deed Volvo motoren met meer dan vier ­cilinders in de ban. Of dat echt werkt, betwijfelen we. Met name in grote en zware modellen zijn de Zweedse vier­cilinder turbomotoren in onze praktijktests meestal minder zuinig dan de ­zescilinders van de concurrentie …

Eind 2020 wil Volvo geen enkel model meer in z’n gamma hebben zonder elektromotor. Op die manier hoopt het merk de CO2-uitstoot in vijf jaar met 40 procent terug te dringen. Naast mild hybrids en volledig elektrische auto’s (later dit jaar komt de XC40 P8 Recharge), staat de plug-in hybride hoog op de agenda in Göteborg. Volvo heeft nu al tien stekkerhybrides in de prijslijst en daar komen dit jaar nog vier bij. De XC40 T5 Plug-in Hybrid is een belangrijke stekkervariant.

Uitstekende aandrijflijn

De plug-in hybrides van de Volvo’s met een 60 of 90 in de naam, hebben vierwielaandrijving en systeemvermogens van 340 tot 405 pk. Daarmee staan ze in de hogere regionen van het aanbod van Volvo. De XC40 T5 Plug-in Hybrid is bescheidener. Een 1,5-liter driecilinder met 180 pk werkt samen met een 82 pk sterke elektromotor, die in de motorruimte naast de benzinemotor is aan­gebracht. Het systeemvermogen van 262 pk en het koppel van 425 Nm wordt via een zeventraps transmissie met ­dubbele koppeling naar de voorwielen gestuurd. Dankzij een accupakket van 10,7 kWh kan de XC40 volgens de WLTP-norm 56 kilometer puur elektrisch rijden.

We gaan naar de thuisstad van Volvo om met de XC40 Plug-in Hybrid te rijden. Op de wegen rondom Göteborg maakt de auto een soevereine indruk. Je kunt maximaal 125 km/h rijden op de elektromotor en de benzinemotor springt alleen bij als je veel vermogen vraagt. Daar hoor je overigens weinig van, want de geluids­isolatie is uitstekend. De transmissie gaat elegant om met het samenspel tussen de benzinemotor en de elektromotor. In het rijprogramma Pure is alleen de elektromotor actief. Kies je voor Hybrid, dan werken ze samen en ‘leest’ het navigatiesysteem de ideale aandrijfvorm op de route. In de Power-stand zijn beide motoren parallel actief.

Kies je voor de R-Design-uitvoering, dan krijg je standaard een sportonderstel. De vering en demping zijn behoorlijk ­stevig afgestemd, maar er is ook nog enige ruimte voor comfort. Omdat bij de ontwikkeling van het onderstel al rekening is gehouden met elektrificatie, staat het volledige volume van de kofferruimte tot je beschikking (406 tot 1336 liter).



De testrit is te kort om gedegen uitspraken te doen over het praktijkverbruik. Onze XC40 is bovendien nog een voor­serie-exemplaar en heeft een iets kleinere accucapaciteit. Uiteraard is regelmatig opladen beter voor je portemonnee dan stug doorrijden met de (onzuinige) drie­cilinder benzinemotor.

In België is-ie duurder

De prijzen van de XC40 T5 Plug-in Hybrid beginnen bij 47.495 euro. Dat is een kleine 10.000 euro meer dan het basismodel T2, maar die heeft ‘slechts’ 129 pk. Dat zijn prijs desondanks acceptabel is, merk je vooral als je kijkt naar de prijzen in België. Daar kost basismodel T2 29.590 euro, wat 8405 euro goedkoper is dan bij ons. En kijk dan eens naar de T5 Plug-in Hybrid. Die is met 47.880 euro zelfs een fractie duurder dan de Nederlandse XC40 met stekker. Dat komt bij een auto met verbrandingsmotor vrijwel nooit voor. Het mag in de krant, op YouTube, in Nieuwsuur en in Terzake.

Conclusie

De hybride aandrijflijn van Volvo maakt indruk: de driecilinder benzinemotor werkt harmonieus samen met de elektromotor. Het is een ideale combinatie om de XC40 vlot en comfortabel vooruit te helpen. Ook de prijs is acceptabel: het komt niet vaak voor dat een auto met een benzinemotor in Nederland gunstiger is geprijsd dan in België. Al blijft 47.495 euro natuurlijk geen koopje.