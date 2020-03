Tweede review Polestar 1 (2020)

Hoewel Polestar een compleet nieuw automerk is, voelt het design van het eerste model vertrouwd aan. Dat is eenvoudig te verklaren, want de Polestar 1 is gebaseerd op een studiemodel: de Volvo Concept Coupé uit 2013. En met zijn typische lijnenspel en Thor's Hammer-koplampen (de verlichte T-vorm doet denken aan de hamer van de Noorse god Thor), past hij naadloos in Volvo's huidige modellijn. Het interieur is ook een feest der herkenning, met een staand touchscreen en Scandinavisch design. Het embleem op het stuur en de gele veiligheidsgordels herinneren je eraan dat je toch echt in een Polestar rijdt.

Waarom prijkt op de motorkap en het stuur eigenlijk geen Volvo-logo? Wij denken dat deze coupé te ruig is voor de brave Zweden. Ga maar na: Volvo begrenst zijn nieuwe modellen vrijwillig op 180 km/h. Dat valt niet te rijmen met een auto waarin vier motoren maar liefst 609 pk en 1000 Nm optrommelen.

Polestar 1 specs: vier motoren en drie accu's

De Polestar 1 is het debuut van Volvo's nieuwe performancemerk. Polestar gaat sportieve auto's bouwen die deels of volledig elektrisch zijn. Het eerste model is deze gran turismo met stekker. Twee elektromotoren brengen gezamenlijk 232 pk en 480 Nm over op de achterwielen. In de elektrische stand heeft de Polestar 1 een topsnelheid van 160 km/h en een actieradius van 125 kilometer. Dat de verbrandingsmotor niet al na 50 kilometer bijspringt, zoals het geval is bij de meeste plug-in hybrides, heeft alles te maken met het accupakket. Dat is drie keer zo groot als gebruikelijk, namelijk 34 kWh in plaats van 8 tot 13 kWh.

“Alsof de techniek nog niet ingewikkeld genoeg is, hebben de technici ervoor gekozen om drie accupakketten te plaatsen.”

Een 309 pk sterke viercilinder benzinemotor met turbo én compressor staat paraat om extra kracht te leveren en de topsnelheid op te krikken naar 250 km/h. De motor krijgt hulp van een startgenerator die nog eens 68 pk erbovenop gooit. Dat brengt het motorentotaal op vier stuks. Alsof zo veel techniek nog niet ingewikkeld genoeg is, hebben de technici ervoor gekozen om niet één fors accupakket te plaatsen. In plaats daarvan is de totale capaciteit van 34 kWh verdeeld over drie kleinere pakketten. Eén zit in de middentunnel, voor de andere twee werd plek gecreëerd achter de minuscule achterbank.

Polestar 1: Volvo-onwaardige kofferbak

Van de kofferbak blijft weinig over, daarin past slechts 126 liter bagage. Toch laat je het opbergvak vol trots aan iedereen zien, want achter een doorzichtige plaat zie je de oranje stroomkabels en -stekkers zitten die de elektrische componenten met elkaar verbinden. Hang het aan de muur en je mag het kunst noemen. Als je dat doet, moet je niet besparen op de pluggen of de schroeven, want de Polestar 1 is een ronduit zware auto. Dan kunnen het onderstel en de carrosserie nog uit vederlicht koolstofvezel bestaan, het leeggewicht bedraagt evengoed 2350 kilo. Dat de coupé over zoveel paardenkrachten beschikt, is dus voor een deel pure noodzaak.

Een klein wonder

Met zo'n ingewikkelde aandrijflijn mag het een klein wonder heten dat alle onderdelen zo soepel samenwerken. Het resultaat is een honderd-sprint van 4,2 seconden en een begrensde topsnelheid van 250 km/h. De directe besturing laat er geen twijfel over bestaan: je bent niet met een Volvo onderweg. De Polestar 1 zit nooit om grip verlegen, met dank aan de schokdempers van de Zweedse specialist Öhlins. Als je de motorkap opent, kun je ze handmatig verstellen. Er zijn 22 standen om uit te kiezen. Het kan dus even duren voordat je standje 'precies goed' hebt gevonden.

Zoals het hoort bij een gran turismo, kan de Polestar 1 ook comfortabel zijn. Het is de mix van dynamiek, welbehagen en complexe techniek die de auto zo aantrekkelijk maakt. Dat en het fraaie design, natuurlijk. Wat ons het meest is bijgebleven van onze eerste testrit in Toscane, is het soepele voetenwerk van de Polestar 1. Hij gaat koersvast de bocht in en accelereert vervolgens razendsnel de bocht weer uit. Daarbij zorgen de afzonderlijk aangestuurde elektromotoren op de achterwielen voor actieve torque vectoring.

“De Polestar 1 zit in dezelfde prijsklasse als de BMW i8 Coupé.”

Polestar 1 prijs: vanaf 159.900 euro

Het feit dat de auto vier motoren en drie accupakketten heeft, laat ons maar niet los. Het is zo véél. Een nuchter automerk zou hiermee drie auto's bouwen. Van zijn basisprijs kun je ook drie auto's kopen. Polestar plakt op zijn eerste auto een prijskaartje van 159.500 euro. Daarmee zit hij in dezelfde prijsklasse als de BMW i8 Coupé - eveneens een hybride krachtpatser met stekkerverbinding die eruitziet als een studiemodel. Maar dat is bovenal een futuristische sportwagen, de krachtiger Polestar 1 is juist een zakelijke gran turismo. De Polestar 1 wordt trouwens gebouwd in China en naar schatting worden de eerste exemplaren in juli geleverd. Dit jaar komt ook de Polestar 2 op de markt. Met een vanafprijs van 60.800 euro is deze volledig elektrische vijfdeurs gezinsauto met een actieradius van 500 kilometer een stuk bereikbaarder.

Conclusie: wie gaat de Polestar 1 kopen?

De Polestar 1 is een fascinerende creatie. Zijn beresterke hybride aandrijflijn maakt 'm zo krachtig, sportief en bruut, dat hij niet in het wagenpark van Volvo thuishoort. Zijn vier motoren werken probleemloos samen, het onderstel is sportief en de bediening is vertrouwde kost. Afgezien van de hoge prijs is er maar één duidelijk minpunt: de belachelijk kleine kofferbak. Nog een reden dat er geen Volvo op de achterklep staat.