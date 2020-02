Test Volkswagen T6 Multivan

Het is een van de bekendste verhalen over het ontstaan van een auto. De Amersfoortse ondernemer Ben Pon gaat in 1946 op bezoek bij Volkswagen om de import van de Kever te bespreken. Hij ziet daar een Plattenwagen staan, een transportbusje waar de cabine áchter de laadbak is geplaatst. Een soort bakfiets met motor. Dat is niet handig, merkt hij op. Er moet een beter alternatief zijn. Op 23 april 1947 schetst Ben Pon in zijn agenda de ideale bus, waarin de bestuurder helemaal voorin zit. Zijn ingeving zou leiden tot de Volkswagen Typ 2, het beroemdste busje uit de autohistorie.

Schets Volkswagenbusje in Rijksmuseum



De schets is zo iconisch dat hij nu te zien is in het Rijksmuseum. Net zoals De Nachtwacht van Rembrandt en Het Melkmeisje van Johannes Vermeer.

De Typ 1 (beter bekend als Volkswagen Kever) en de Typ 2 waren symbolen van de Duitse wederopbouw. Ze gaven Duitsland na de Tweede Wereldoorlog weer een vriendelijk gezicht en waren mateloos populair. In 1950 kwam de productie van de Typ 2/Transporter 1 met tien auto's per

dag rustig op gang, maar dat was van korte duur. Al in 1964 waren er 1 miljoen busjes gebouwd. In Nederland kostte de T1 5125 gulden (zo'n 2300 euro). Onder meer de PTT reed erin rond.



Op Miljoenenjacht met de Volkswagenbus

Het succes van het busje van Ben ging verder met de T2 (1967) en de T3 (1979). Op basis van de T3 verscheen in 1986 de succesvolle camperversie California. Ondertussen stond de lopende band geen moment stil en waren halverwege de jaren tachtig al 6 miljoen busjes verkocht. Van de T3 verscheen voor het eerst een Multivan, met een klaptafeltje en een bestuurdersstoel die je kon omdraaien. Pas in 1990, bij de T4, kreeg het busje een watergekoelde viercilinder lijnmotor voorin, in plaats van achter de achteras. En ook de aangedreven wielen zaten bij de T4 vooraan.



Matige koplampen Volkswagen T6



Inmiddels zijn we bij de zesde generatie van het 'Volkswagenbusje'beland en staat de teller op 12 miljoen. Er zijn diverse varianten: een bestelbus, een versie met laadbak, een versie voor personenvervoer en - nog altijd - de California. Vier jaar geleden werd de Volkswagen T6 geïntroduceerd, eind 2019 was het tijd voor een grote facelift. Die is zo omvangrijk dat de T6 nu als T6.1 door het leven gaat. Vooral op het gebied van veiligheid en multimedia is de VolkswagenT6 flink verbeterd, maar ook het uiterlijk werd wat aangepast. De grille werd groter en de bumper en koplampen

werden gewijzigd - typische faceliftzaken. Al is de reden bijzonder: kopers van de T6 hadden aangegeven dat de koplampen in het donker te weinig licht gaven. Dat zegt Volkswagen nu verholpen te hebben.

Volkswagen T6 krijgt elektrische stuurbekrachtiging



Ook in technisch opzicht werd de T6 gewijzigd, hij is nu voorzien van elektrische in plaats van een hydraulische stuurbekrachtiging. Dat lijkt een simpele verandering, maar het dient meerdere doelen. Het brandstofverbruik wordt lager en de mogelijkheden op veiligheidsgebied worden groter. De T6.1 is dankzij de nieuwe stuurbekrachtiging leverbaar met een spoorassistent en kan zichzelf inparkeren. Ook Trailer Assist behoort tot de mogelijkheden - handig om te weten als je je wilt opgeven voor de tv-serie We zijn er bijna. Achteruit inparkeren met een caravan is nu een fluitje van een cent - jammer voor de kijkers, maar handig voor de poetsende kampeerders.

Ook Volkswagen T6 luistert naar "Hey Volkswagen!"

Terwijl het Volkswagen T1-busje van Ben Pon nog een vrijwel verticaal staande stuurkolom had en het dashboard uit welgeteld één meter, een paar ventilatieroosters en een klokje bestond, heeft de T6.1 een (optioneel) digitaal instrumentarium. Bovendien kun je draadloos je iPhone opladen

(andere smartphones nog niet) én met je auto praten. De 'Hey Mercedes'-school heeft zich over heel Duitsland verspreid, want ook de Volkswagen T6.1 spitst zijn oren als je hem roept. Dat gaat op precies dezelfde manier als bij concurrent Mercedes: "Hey Volkswagen".

Nog even wachten op de elektrische Volkswagenbus



En hoe rijdt dat? Op motorisch gebied moeten we tot volgend jaar wachten op spannend nieuws, dan krijgt de T6 een elektrische versie met een accupakket van 37,4 kWh. Over de actieradius is Volkswagen nogal vaag, het noemt een bereik van minimaal 200 en maximaal 400 kilometer.

Het aanbod bestaat nu nog louter uit 2.0 TDI-diesels, die goed zijn voor 90, 110, 150 of 199 pk. Wij rijden in de sterkste versie. Het is altijd even wennen als je uit een 'gewone' personenauto stapt: het stuur ligt nog altijd relatief vlak en de versnellingspook is in het dashboard geplaatst.

Bovendien heeft de T6.1 nog een ouderwetsche mechanische handrem met een hendel van enorme proporties.



Prijs Volkswagen T6.1 Multivan

Het went heel snel en voor je het weet, raak je een beetje verslaafd aan 'busje-rijden'. De 2.0 TDI is snel en best stil, het comfort is prima (hoe meer mensen, hoe gerieflijker het onderstel) en dankzij de moderne vormgeving van het dashboard en alle luxe opties waarmee de Volkswagen T6.1 kan worden uitgerust, is het prima uit te houden. Sterker nog, na een uur krijg je de neiging om naar huis te gaan en al je kampeerspullen en koffers in te laden voor een verre reis. Het is de onverklaarbare magie van de bestelbus - al is hij niet meer te vergelijken met de hippiebus van weleer. Al helemaal niet als je naar de prijzen kijkt. Exclusief btw en bpm lijken die nog mee te vallen: het busjesfeest begint belastingvrij bij 48.300 euro. Als particulier kun je echter niet om de belasting heen en zul je minimaal 90.991 euro moeten ophoesten. De auto zal dan ook vooral te zien zijn als taxibus of vip-vervoerder.

Wat kost een Volkswagen T1?



Overigens kost de T1 inmiddels ook geen 2300 euro meer, de auto is als klassieker ongekend populair en voor een goed exemplaar is een bedrag boven de 30.000 euro heel gewoon ...